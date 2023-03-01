Спецоперация, 1 марта: в Вашингтоне прокомментировал план Китая по Украине
Спецоперация, 1 марта: США увидели положительные элементы в предложениях Китая по Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Узбекистане, заявил, что в предложениях Китая по урегулированию ситуации на Украине есть "положительные элементы".
По его словам, там есть "вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины. Однако, по его мнению, если бы в Пекине "серьезно относились" к предложенному плану, то там должны бы были помогать Украине весь прошлый год.
В то же время Китай посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко (Минск на начальных этапах конфликта после 24 февраля выступал как площадка для переговоров Москвы и Киева). Он провел встречу с Си Цзиньпином, по итогам которой стороны приняли заявление в том числе по Украине - Минск и Пекин заинтересованы в скорейшем установлении мира на Украине.
Министр армии США Кристин Вормут предположила, что конфликт на Украине "саморазрешится" за год-два, отметив, что он оказался более затяжным, чем можно было предположить.
Ход операции
Минобороны РФ в среду сообщило, что на купянском и краснолиманском направлениях украинские военные за сутки потеряли около 240 человек, на донецком направлении до 190 человек и 20 единиц техники, на херсонском направлении - до 85 украинских военнослужащих, танк, две самоходные гаубицы, 12 автомобилей и склад боеприпасов.
Кроме того, отметило ведомство, на южно-донецком и запорожском направлениях Украина потеряла до 80 военнослужащих и 6 единиц техники.
Также ведомство сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос о ситуации под Артемовском (Бахмут).
Однако советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев уже потерял до 70% военных из подготовленных подразделений в районе Артемовска (Бахмута). Замминистра обороны Украины Анна Маляр в свою очередь сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после заявления МО РФ, сделанного днем ранее, об уничтожении беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее, а также информации местных властей о дроне в Подмосковье, заявил, что Киев не причастен к атакам по России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского политика, отметив, что Кремль этим словам не верит.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами, следует из приказа Минобороны РФ.