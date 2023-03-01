https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855230044.html

Спецоперация, 1 марта: в Вашингтоне прокомментировал план Китая по Украине

Спецоперация, 1 марта: в Вашингтоне прокомментировал план Китая по Украине - РИА Новости, 01.03.2023

Спецоперация, 1 марта: в Вашингтоне прокомментировал план Китая по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Узбекистане, заявил, что в предложениях Китая по урегулированию ситуации на Украине есть "положительные... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T21:30

2023-03-01T21:30

2023-03-01T21:49

специальная военная операция на украине

украина

энтони блинкен

китай

александр лукашенко

дмитрий песков

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Узбекистане, заявил, что в предложениях Китая по урегулированию ситуации на Украине есть "положительные элементы". По его словам, там есть "вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины. Однако, по его мнению, если бы в Пекине "серьезно относились" к предложенному плану, то там должны бы были помогать Украине весь прошлый год. В то же время Китай посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко (Минск на начальных этапах конфликта после 24 февраля выступал как площадка для переговоров Москвы и Киева). Он провел встречу с Си Цзиньпином, по итогам которой стороны приняли заявление в том числе по Украине - Минск и Пекин заинтересованы в скорейшем установлении мира на Украине. Министр армии США Кристин Вормут предположила, что конфликт на Украине "саморазрешится" за год-два, отметив, что он оказался более затяжным, чем можно было предположить. Ход операции Минобороны РФ в среду сообщило, что на купянском и краснолиманском направлениях украинские военные за сутки потеряли около 240 человек, на донецком направлении до 190 человек и 20 единиц техники, на херсонском направлении - до 85 украинских военнослужащих, танк, две самоходные гаубицы, 12 автомобилей и склад боеприпасов. Кроме того, отметило ведомство, на южно-донецком и запорожском направлениях Украина потеряла до 80 военнослужащих и 6 единиц техники. Также ведомство сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос о ситуации под Артемовском (Бахмут). Однако советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев уже потерял до 70% военных из подготовленных подразделений в районе Артемовска (Бахмута). Замминистра обороны Украины Анна Маляр в свою очередь сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после заявления МО РФ, сделанного днем ранее, об уничтожении беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее, а также информации местных властей о дроне в Подмосковье, заявил, что Киев не причастен к атакам по России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского политика, отметив, что Кремль этим словам не верит. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами, следует из приказа Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230228/ssha-1854745104.html

https://ria.ru/20230127/vasilevka-1847797936.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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