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В РСТ рассказали, сколько отелей Сочи забронированы на июль - РИА Новости, 01.03.2023
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Туризм
 
18:54 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/sochi-1855083027.html
В РСТ рассказали, сколько отелей Сочи забронированы на июль
В РСТ рассказали, сколько отелей Сочи забронированы на июль - РИА Новости, 01.03.2023
В РСТ рассказали, сколько отелей Сочи забронированы на июль
Около половины номеров в средствах размещения в Сочи на июль 2023 года уже выкуплены, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:54
2023-03-01T18:54
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новости - туризм
сочи
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россия
отдых в россии
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СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Около половины номеров в средствах размещения в Сочи на июль 2023 года уже выкуплены, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Уже сейчас на август более 30 процентов наиболее востребованных отелей, здравниц забронированы, июль — около 50 процентов", — сказал эксперт.Он отметил, что выбор туристов чаще падает на Сочи из-за транспортной доступности и развитой инфраструктуры. Спрос остается стабильным еще и потому, что на курорте расширяются туристические возможности, такие как запуск маршрута в Турцию на круизном лайнере Astoria Grande, предложение международной сетки прямых вылетов из аэропорта, близость Абхазии, куда часто организуют экскурсии из олимпийской столицы. Все это, по мнению Барзыкина, позволяет использовать Сочи как транзитную зону, где можно провести какое-то время.По данным властей курорта, в 2023 году город планирует принять не менее семи миллионов отдыхающих. Мэр города Алексей Копайгородский уже заявлял о необходимой подготовке курорта к потоку отдыхающих летом, учитывая развитие пляжных территорий, создание новых туристических троп, качество сервисных услуг и безопасность.
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туризм, новости - туризм, сочи, российский союз туриндустрии (рст), россия, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Российский союз туриндустрии (РСТ), Россия, отдых в России
В РСТ рассказали, сколько отелей Сочи забронированы на июль

РСТ: около половины отелей Сочи на июль уже забронированы

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Около половины номеров в средствах размещения в Сочи на июль 2023 года уже выкуплены, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"Уже сейчас на август более 30 процентов наиболее востребованных отелей, здравниц забронированы, июль — около 50 процентов", — сказал эксперт.
Он отметил, что выбор туристов чаще падает на Сочи из-за транспортной доступности и развитой инфраструктуры.
Спрос остается стабильным еще и потому, что на курорте расширяются туристические возможности, такие как запуск маршрута в Турцию на круизном лайнере Astoria Grande, предложение международной сетки прямых вылетов из аэропорта, близость Абхазии, куда часто организуют экскурсии из олимпийской столицы. Все это, по мнению Барзыкина, позволяет использовать Сочи как транзитную зону, где можно провести какое-то время.
По данным властей курорта, в 2023 году город планирует принять не менее семи миллионов отдыхающих. Мэр города Алексей Копайгородский уже заявлял о необходимой подготовке курорта к потоку отдыхающих летом, учитывая развитие пляжных территорий, создание новых туристических троп, качество сервисных услуг и безопасность.
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