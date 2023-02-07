https://ria.ru/20230207/sochi-1850207656.html

В Сочи появится сеть самостоятельных туристических маршрутов с аудиогидом

В Сочи появится сеть самостоятельных туристических маршрутов с аудиогидом - РИА Новости, 07.02.2023

В Сочи появится сеть самостоятельных туристических маршрутов с аудиогидом

Сеть самостоятельных городских маршрутов подготовят к летнему курортному сезону 2023 года в Сочи, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:34

2023-02-07T11:34

2023-02-07T11:35

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

отдых на море

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572706401_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_a4639a79ba4950d14cf114ffdfb0ae4f.jpg

СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Сеть самостоятельных городских маршрутов подготовят к летнему курортному сезону 2023 года в Сочи, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города. Маршруты обеспечат удобной инфраструктурой, они будут проложены в пределах городской черты. "В 2023 году планируется создать сеть городских маршрутов для самостоятельного туриста по знаковым историческим местам города Сочи. Они будут включать исторические и другие объекты туристского показа, а также всех городских туристических маршрутов под названием "Городские легенды" с возможностью подключения аудиогида", – сказала собеседница агентства. Она добавила, что в рамках организации таких маршрутов будет обновлена система навигации на туристических тропах. Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказывал, что по итогам 2022 года Сочи посетили более семи миллионов туристов. В 2023 году власти прогнозируют аналогичную динамику турпотока. Градоначальник также отмечал заинтересованность сочинских туристов в отдыхе на природе.

https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, отдых на море, отдых в россии