https://ria.ru/20230207/sochi-1850207656.html
В Сочи появится сеть самостоятельных туристических маршрутов с аудиогидом
В Сочи появится сеть самостоятельных туристических маршрутов с аудиогидом - РИА Новости, 07.02.2023
В Сочи появится сеть самостоятельных туристических маршрутов с аудиогидом
Сеть самостоятельных городских маршрутов подготовят к летнему курортному сезону 2023 года в Сочи, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:34
2023-02-07T11:34
2023-02-07T11:35
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СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Сеть самостоятельных городских маршрутов подготовят к летнему курортному сезону 2023 года в Сочи, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города. Маршруты обеспечат удобной инфраструктурой, они будут проложены в пределах городской черты. "В 2023 году планируется создать сеть городских маршрутов для самостоятельного туриста по знаковым историческим местам города Сочи. Они будут включать исторические и другие объекты туристского показа, а также всех городских туристических маршрутов под названием "Городские легенды" с возможностью подключения аудиогида", – сказала собеседница агентства. Она добавила, что в рамках организации таких маршрутов будет обновлена система навигации на туристических тропах. Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказывал, что по итогам 2022 года Сочи посетили более семи миллионов туристов. В 2023 году власти прогнозируют аналогичную динамику турпотока. Градоначальник также отмечал заинтересованность сочинских туристов в отдыхе на природе.
https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Отдых на море, отдых в России
11:34 07.02.2023 (обновлено: 11:35 07.02.2023)
В Сочи появится сеть самостоятельных туристических маршрутов с аудиогидом
Сеть самостоятельных туристических маршрутов с аудиогидом создадут в Сочи летом
СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Сеть самостоятельных городских маршрутов подготовят к летнему курортному сезону 2023 года в Сочи, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Маршруты обеспечат удобной инфраструктурой, они будут проложены в пределах городской черты.
"В 2023 году планируется создать сеть городских маршрутов для самостоятельного туриста по знаковым историческим местам города Сочи. Они будут включать исторические и другие объекты туристского показа, а также всех городских туристических маршрутов под названием "Городские легенды" с возможностью подключения аудиогида", – сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в рамках организации таких маршрутов будет обновлена система навигации на туристических тропах.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский
рассказывал, что по итогам 2022 года Сочи посетили более семи миллионов туристов. В 2023 году власти прогнозируют аналогичную динамику турпотока. Градоначальник также отмечал заинтересованность сочинских туристов в отдыхе на природе.