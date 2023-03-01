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Вдова Нарцисса Пьера собралась захоронить его биоматериалы в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
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Шоубиз
 
19:28 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/per-1855192640.html
Вдова Нарцисса Пьера собралась захоронить его биоматериалы в Москве
Вдова Нарцисса Пьера собралась захоронить его биоматериалы в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
Вдова Нарцисса Пьера собралась захоронить его биоматериалы в Москве
Вдова Нарцисса Пьера Валерия Калачева заявила, что захоронит биоматериалы и личные вещи покойного артиста на Троекуровском кладбище в Москве. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:28
2023-03-01T19:28
шоубиз
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вдова Нарцисса Пьера Валерия Калачева заявила, что захоронит биоматериалы и личные вещи покойного артиста на Троекуровском кладбище в Москве. Также директор певца Сергей Дворцов добавил, что Пьеру организуют могилу в столице ради его поклонников.Нарцисс Пьер скончался прошлым летом в Москве. Ему было 45 лет. После долгих разбирательств вдовы артиста с его семьей исполнителя похоронили на родине в Камеруне. Ранее Калачева сообщила, что выступит в Луганске перед участниками спецоперации. Кроме того, рядом с ней на экране появится цифровая копия артиста.
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Вдова Нарцисса Пьера собралась захоронить его биоматериалы в Москве

Вдова Нарцисса Пьера Валерия Калачева собралась захоронить его биоматериалы в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева на церемонии прощания с певцом в Москве
Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева на церемонии прощания с певцом в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вдова Нарцисса Пьера Валерия Калачева заявила, что захоронит биоматериалы и личные вещи покойного артиста на Троекуровском кладбище в Москве.
«

"Его волосы, кровь и вещи захороним. Я знаю, что так делают. Мы решили: раз здесь нет ничего, надо организовать могилу. Поклонники до сих пор возмущены, что мы не смогли отстоять тело", – призналась вдова артиста "Пятому каналу".

Также директор певца Сергей Дворцов добавил, что Пьеру организуют могилу в столице ради его поклонников.
«
"Мы хотим, что люди приходили к нему. Его поклонники и друзья все здесь. Он 20 лет выступал на сцене", – заключил менеджер музыканта.
Нарцисс Пьер скончался прошлым летом в Москве. Ему было 45 лет. После долгих разбирательств вдовы артиста с его семьей исполнителя похоронили на родине в Камеруне.
Ранее Калачева сообщила, что выступит в Луганске перед участниками спецоперации. Кроме того, рядом с ней на экране появится цифровая копия артиста.
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