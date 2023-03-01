https://ria.ru/20230301/per-1855192640.html

Вдова Нарцисса Пьера собралась захоронить его биоматериалы в Москве

Вдова Нарцисса Пьера собралась захоронить его биоматериалы в Москве - РИА Новости, 01.03.2023

Вдова Нарцисса Пьера собралась захоронить его биоматериалы в Москве

Вдова Нарцисса Пьера Валерия Калачева заявила, что захоронит биоматериалы и личные вещи покойного артиста на Троекуровском кладбище в Москве. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:28

2023-03-01T19:28

2023-03-01T19:28

шоубиз

пьер нарцисс

москва

камерун

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вдова Нарцисса Пьера Валерия Калачева заявила, что захоронит биоматериалы и личные вещи покойного артиста на Троекуровском кладбище в Москве. Также директор певца Сергей Дворцов добавил, что Пьеру организуют могилу в столице ради его поклонников.Нарцисс Пьер скончался прошлым летом в Москве. Ему было 45 лет. После долгих разбирательств вдовы артиста с его семьей исполнителя похоронили на родине в Камеруне. Ранее Калачева сообщила, что выступит в Луганске перед участниками спецоперации. Кроме того, рядом с ней на экране появится цифровая копия артиста.

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

пьер нарцисс, москва, камерун, знаменитости, шоу-бизнес