Вдова Нарцисса Пьера собралась захоронить его биоматериалы в Москве
Вдова Нарцисса Пьера Валерия Калачева собралась захоронить его биоматериалы в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева на церемонии прощания с певцом в Москве
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вдова Нарцисса Пьера Валерия Калачева заявила, что захоронит биоматериалы и личные вещи покойного артиста на Троекуровском кладбище в Москве.
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"Его волосы, кровь и вещи захороним. Я знаю, что так делают. Мы решили: раз здесь нет ничего, надо организовать могилу. Поклонники до сих пор возмущены, что мы не смогли отстоять тело", – призналась вдова артиста "Пятому каналу".
Также директор певца Сергей Дворцов добавил, что Пьеру организуют могилу в столице ради его поклонников.
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"Мы хотим, что люди приходили к нему. Его поклонники и друзья все здесь. Он 20 лет выступал на сцене", – заключил менеджер музыканта.
Нарцисс Пьер скончался прошлым летом в Москве. Ему было 45 лет. После долгих разбирательств вдовы артиста с его семьей исполнителя похоронили на родине в Камеруне.
Ранее Калачева сообщила, что выступит в Луганске перед участниками спецоперации. Кроме того, рядом с ней на экране появится цифровая копия артиста.