https://ria.ru/20230301/otrasli-1855202041.html
РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в СЗФО
РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в СЗФО - РИА Новости, 01.03.2023
РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в СЗФО
Машиностроение, химическая и перерабатывающая промышленность, металлургия, рыбопереработка, пищевая промышленность, АПК и ряд других отраслей составляют... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:57
2023-03-01T18:57
2023-03-01T18:57
россия
сзфо
ленинградская область
вероника никишина
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Машиностроение, химическая и перерабатывающая промышленность, металлургия, рыбопереработка, пищевая промышленность, АПК и ряд других отраслей составляют экспортный потенциал регионов Северо-Западного федерального округа, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Главное - найти точки роста в каждой из областей, и Российский экспортный центр готов в этом помочь", - сказала Никишина, выступая на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав СЗФО.Совещание прошло в необычном формате: представители регионов принимали участие в деловой игре, в ходе которой они проанализировали сильные и слабые стороны экспортного потенциала региона, определили перечень антикризисных решений, а также составили список мер по активации и реализации потенциала. В том числе участники сформулировали, какие решения могут быть приняты на локальном уровне, а какие вопросы требуют решений на федеральном уровне.По словам Никишиной, РЭЦ готов взять в проработку четко сформулированные предложения по федеральным мерам поддержки, а регионы, в свою очередь, доработают свои решения, а также интегрируют мероприятия по их реализации в региональные программы развития."Прямой диалог с регионами всегда очень важен, ведь специфика экспорта, логистика и география у каждого региона свои. Это нужно учитывать при адаптации существующих мер поддержки. Совещания по внешнеэкономической повестке помогают нам слышать голос каждого региона и оказывать релевантную поддержку и властям, и экспортерам", - отметил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.Мероприятие, которое для регионов организует РЭЦ, состоится по итогам селекторного совещания по вопросам нацпроекта, которое в начале февраля прошло под председательством первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова. В нем приняли участие заместитель председателя правительства и председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов, а также представители регионов: Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия.
https://ria.ru/20230216/rets-1852413087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сзфо, ленинградская область, вероника никишина, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия, СЗФО, Ленинградская область, Вероника Никишина, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Машиностроение, химическая и перерабатывающая промышленность, металлургия, рыбопереработка, пищевая промышленность, АПК и ряд других отраслей составляют экспортный потенциал регионов Северо-Западного федерального округа, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Главное - найти точки роста в каждой из областей, и Российский экспортный центр готов в этом помочь", - сказала Никишина, выступая на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав СЗФО.
Совещание прошло в необычном формате: представители регионов принимали участие в деловой игре, в ходе которой они проанализировали сильные и слабые стороны экспортного потенциала региона, определили перечень антикризисных решений, а также составили список мер по активации и реализации потенциала. В том числе участники сформулировали, какие решения могут быть приняты на локальном уровне, а какие вопросы требуют решений на федеральном уровне.
«
"Для нас было важно получить предложения и обратную связь по мерам, которые применяются на федеральном уровне, способах и методах их улучшения и доработки для решения актуальных и насущных потребностей экспортеров каждого региона России. Для нас очень важно ваше видение того, как мы можем помочь друг другу сделать механизмы поддержки экспорта наиболее полезными и эффективными как на федеральном, так и на региональном уровне", - отметила глава РЭЦ.
РЭЦ помогает экспортерам искать ниши на рынках Юго-Восточной Азии
По словам Никишиной, РЭЦ готов взять в проработку четко сформулированные предложения по федеральным мерам поддержки, а регионы, в свою очередь, доработают свои решения, а также интегрируют мероприятия по их реализации в региональные программы развития.
"Прямой диалог с регионами всегда очень важен, ведь специфика экспорта, логистика и география у каждого региона свои. Это нужно учитывать при адаптации существующих мер поддержки. Совещания по внешнеэкономической повестке помогают нам слышать голос каждого региона и оказывать релевантную поддержку и властям, и экспортерам", - отметил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга
РФ Роман Чекушов.
Мероприятие, которое для регионов организует РЭЦ, состоится по итогам селекторного совещания по вопросам нацпроекта, которое в начале февраля прошло под председательством первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова
. В нем приняли участие заместитель председателя правительства и председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов, а также представители регионов: Санкт-Петербурга
, Архангельской
, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей
, Ненецкого автономного округа
и Республики Карелия
.
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