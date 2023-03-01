https://ria.ru/20230301/megazemletryasenie-1855161872.html

Сейсмолог отреагировал на прогноз о "мегаземлетрясении" в России

Сейсмолог отреагировал на прогноз о "мегаземлетрясении" в России - РИА Новости, 01.03.2023

Сейсмолог отреагировал на прогноз о "мегаземлетрясении" в России

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин считает нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:38

2023-03-01T16:38

2023-03-01T18:03

россия

турция

землетрясение в турции и сирии

дальний восток

наука

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин считает нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", прорицателем, а не ученым."Я не могу комментировать заявления прорицателей", — сказал российский геофизик РИА Новости. Ранее в соцсетях распространилось предсказание Хугербитса, который полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна в первой декаде марта нашей планете грозит "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его словам, оно затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Индонезию. Накануне директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал агентству, что какие-либо предвестники землетрясений на Камчатке не фиксировались. Фрэнк Хугербитс стал известен после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, в котором предупредил о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе.

https://ria.ru/20230301/yadro-1854898036.html

https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855018639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, турция, землетрясение в турции и сирии, дальний восток, наука