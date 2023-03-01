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Сейсмолог отреагировал на прогноз о "мегаземлетрясении" в России
Сейсмолог отреагировал на прогноз о "мегаземлетрясении" в России - РИА Новости, 01.03.2023
Сейсмолог отреагировал на прогноз о "мегаземлетрясении" в России
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин считает нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:38
2023-03-01T16:38
2023-03-01T18:03
россия
турция
землетрясение в турции и сирии
дальний восток
наука
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин считает нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", прорицателем, а не ученым."Я не могу комментировать заявления прорицателей", — сказал российский геофизик РИА Новости. Ранее в соцсетях распространилось предсказание Хугербитса, который полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна в первой декаде марта нашей планете грозит "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его словам, оно затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Индонезию. Накануне директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал агентству, что какие-либо предвестники землетрясений на Камчатке не фиксировались. Фрэнк Хугербитс стал известен после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, в котором предупредил о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе.
https://ria.ru/20230301/yadro-1854898036.html
https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855018639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, землетрясение в турции и сирии, дальний восток, наука
Россия, Турция, Землетрясение в Турции и Сирии, Дальний Восток, Наука
Сейсмолог отреагировал на прогноз о "мегаземлетрясении" в России
Сейсмолог Шебалин назвал предсказателя "мегаземлетрясения" прорицателем, а не ученым