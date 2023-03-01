Предсказавший трагедию в Турции ученый предрек России "мегаземлетрясение"
Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс предсказал миру новые землетрясения в марте
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сейсмолог Франк Хугербитс, предупредивший о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, заявил на YouTube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS), что новые подземные толчки могут поразить в марте территории России на Дальнем Востоке.
По словам исследователя, из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна 2 и 5 марта уже 3–4 марта или 6–7 марта Землю может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше.
"Гораздо более очевидная флуктуация снова отметила западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, над Филиппинами, а также над Сулавеси, Хальмахерой, возможно, даже над морем Банда, Индонезия. Оно может стать значительным к 3 или 4 марта", — заявил Хугербитс.
При этом он призвал жителей указанных регионов подготовить план на случай сейсмической активности.
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"Первая неделя марта будет очень важной. Мы можем увидеть сильное или очень сильное сейсмическое событие. Это то, что должно привести все в состоянии повышенной готовности. Если вы находитесь в сейсмоопасном районе, вам всегда нужен план действий на случай землетрясения. Независимо от прогноза, вам нужен план действий при землетрясении. Когда земля начнет трястись, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из дома или здания. Это спасет жизнь", — пояснил ученый.
Третьего февраля Хугербитс спрогнозировал, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет такое бедствие магнитудой 7,5.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века". Число жертв землетрясений превысило 45 тысяч, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).