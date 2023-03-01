https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855050650.html

Предсказавший трагедию в Турции ученый предрек России "мегаземлетрясение"

Предсказавший трагедию в Турции ученый предрек России "мегаземлетрясение" - РИА Новости, 01.03.2023

Предсказавший трагедию в Турции ученый предрек России "мегаземлетрясение"

Сейсмолог Франк Хугербитс, предупредивший о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, заявил на YouTube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS), что... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:58

2023-03-01T10:58

2023-03-01T12:00

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землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сейсмолог Франк Хугербитс, предупредивший о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, заявил на YouTube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS), что новые подземные толчки могут поразить в марте территории России на Дальнем Востоке.По словам исследователя, из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна 2 и 5 марта уже 3–4 марта или 6–7 марта Землю может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше."Гораздо более очевидная флуктуация снова отметила западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, над Филиппинами, а также над Сулавеси, Хальмахерой, возможно, даже над морем Банда, Индонезия. Оно может стать значительным к 3 или 4 марта", — заявил Хугербитс.При этом он призвал жителей указанных регионов подготовить план на случай сейсмической активности.Третьего февраля Хугербитс спрогнозировал, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет такое бедствие магнитудой 7,5.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века". Число жертв землетрясений превысило 45 тысяч, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855018639.html

https://ria.ru/20230228/siriya-1854778777.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, турция, сирия, россия, землетрясение в турции и сирии