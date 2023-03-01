Православный календарь на май 2023 года: памятные даты, традиции, именины
Церковные праздники в мае
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Какие церковные праздники в мае 2023 года отмечают христиане, подробный православный календарь значимых событий для верующих в России, именины, религиозные традиции и народные поверья — в материале РИА Новости.
Церковный календарь на май
В православном календаре на май 2023 года отмечены значимые для верующих события, дни почитания святых, мучеников и тех, кто сделал вклад в развитие Церкви. Православным россиянам религиозные праздники рекомендуется проводить в духовном единении с Богом, уделить особое внимание молитве и благочестивым разговорам.
Церковные праздники
Календарь церковных праздников на май 2023 года по дням:
1 мая
- Максимовской иконы Божией Матери.
- Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.
- Мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана.
2 мая
- Святой блаженной старицы Матроны Московской.
- Преподобного Иоанна Ветхопещерника.
- Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского.
3 мая
- Кипрской иконы Божией Матери.
- Кипяжской иконы Божией Матери.
- Преподобного Александра Ошевенского.
- Преподобного Феодора Трихины (власяничника).
4 мая
- Моздокской иконы Божией Матери.
- Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата.
5 мая
- Апостолов Нафанаила, Луки и Климента.
- Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского.
- Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского.
6 мая
- Великомученика Георгия Победоносца.
- Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы 2012).
- Мучеников Анатолия и Протолеона, мученицы царицы Александры.
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7 мая
- Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Вспоминается исцеление Иисусом Христом расслабленного при овчей купальне.
- Молченской иконы Божией Матери.
- Преподобной Елисаветы чудотворицы.
- Мученика Саввы Стратилата (воеводы) и с ним 70-ти воинов.
8 мая
- Апостола и евангелиста Марка.
- Цареградской иконы Божией Матери.
- Преподобного Сильвестра Обнорского.
9 мая
- Святителя Стефана, епископа Великопермского.
- Поминовение усопших воинов.
10 мая
- Преполовение Пятидесятницы.
- Моздокской и Дубенской-Красногородской икон Божией Матери (переходящее празднование в Преполовение Пятидесятницы).
- Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня.
- Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского
- Преподобного Иоанна, игумена кафаров.
11 мая
- Святителя Кирилла, епископа Туровского.
- Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.
12 мая
- Девяти мучеников Кизических.
- Святителя Василия, епископа Захолмского или Острожского.
- Преподобного Мемнона Чудотворца.
13 мая
- Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова.
- Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского.
- Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского.
14 мая
- Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вспоминается евангельская беседа Иисуса Христа с женщиной-самарянкой
- Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
- Пророка Иеремии.
- Преподобного Пафнутия Боровского.
- Святой Тамары, царицы Грузинской.
15 мая
- Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
- Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.
- Путивльской иконы Божией Матери.
16 мая
- Мучеников Тимофея чтеца и Мавры.
- Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, Печерской-Нерукотворенной, Печерской, Свенской, Яскинской.
- Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
17 мая
- Старорусской иконы Божией Матери.
- Мученицы Пелагии, девы Тарсийской.
- Священномученика Еразма, епископа Формийского.
18 мая
- Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша".
- Великомученицы Ирины.
- Преподобного Адриана Монзенского.
19 мая
- Праведного Иова Многострадального.
- Преподобного Михея Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского.
- Преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.
20 мая
- Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
- Жировичской иконы Божией Матери.
- Любечской иконы Божией Матери.
21 мая
- Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Вспоминается исцеление Иисусом Христом слепорожденного человека.
- Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- Преподобного Арсения Великого.
- Преподобного Арсения трудолюбивого и Пимена постника.
22 мая
- Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
- Пророка Исаии.
- Мученика Христофора.
23 мая
- Апостола Симона Зилота.
- Киево-Братской иконы Божией Матери.
- Святителя Симона, чудотворца Печерского.
24 мая
- Отдание святой Пасхи и предпразднство Вознесения Господня.
- Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
- Священномученика Мокия.
- Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.
Во время празднования Вознесения Господня
25 мая
- Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (двунадесятый переходящий праздник).
- Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца.
- Святителя Германа, патриарха Константинопольского.
- Преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского.
26 мая
- Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного.
- Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.
27 мая
- Мученика Исидора.
- Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца.
- Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.
- Теребенской иконы Божией Матери.
28 мая
- Неделя 7-я по Пасхе, Отцев I Вселенского Собора.
- Челнской иконы Божией Матери (переходящее празднование в Неделю 7-ю по Пасхе).
- Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой "Умиление" (переходящее празднование в Неделю 7-ю по Пасхе).
- Преподобного Пахомия Великого.
- Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (день убиения).
- Преподобных Евфросина и ученика его Серапиона, Псковских.
29 мая
- Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца.
- Преподобного Феодора Освященного.
- Блаженной отроковицы Музы.
30 мая
- Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской.
- Апостола от 70-ти Андроника и святого Иунии, помощницы его.
- Мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона воинов.
31 мая
- Память святых отцев семи Вселенских Соборов.
- Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев.
- Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины.
Дни особого поминовения усопших
День особого поминовения павших воинов отмечается 9 мая. В храмах пройдут поминальные службы в честь памяти погибших солдат времен Великой Отечественной войны.
Посты в мае
В мае 2023 года нет многодневного поста. Поститься христианину в этот период нужно, как обычно, по средам и пятницам. В эти дни помимо горячей пищи употреблять можно рыбу и морепродукты.
Имена в мае по церковному календарю
По православному календарю практически каждому дню мая соответствует несколько мужских и женских имен. Именины в этом месяце отмечают обладатели 110 мужских и 30 женских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в мае можно в святцах, или месяцеслове. Ориентируясь на него, родители могут подобрать имя девочкам и мальчикам, рожденным в определенный день в последний весенний месяц.
Приметы и поверья
В народе май именуют "цветень", "травень", "розоцвет". В природе все обновляется и расцветает. "Юрий на порог весну приволок", "Егорий землю отмыкает", "Пришел Егорий — и весне не уйти", — говорили в народе про 6 мая. 11 мая во многих областях России начинают сбор березового сока и отпаивают им больных людей. Особенно ценным считается тот, что взят с верхушки дерева. По поверью, если березовицы (сока) много — лето будет дождливым. В народе считается, что именно в Вознесение весна уступает место лету. В этот день — 25 мая 2023 года следует проявлять особую щедрость и не отказывать в помощи просящим. Считается, что Иисус притворившись нищим ходит по миру и просит милостыню. Согласно народному календарю на Лукерьею (26 мая) приходится первый прилет комаров, а по их количеству делают прогнозы о будущем урожае: мало комаров — овсов и трав не будет, а если их много, то и ягод будет в изобилии.