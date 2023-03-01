Рейтинг@Mail.ru
Церковные православные праздники в мае 2023 в России: календарь на месяц
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:45 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/may-1855091154.html
Православный календарь на май 2023 года: памятные даты, традиции, именины
Церковные православные праздники в мае 2023 в России: календарь на месяц
Православный календарь на май 2023 года: памятные даты, традиции, именины
Какие церковные праздники в мае 2023 года отмечают христиане, подробный православный календарь значимых событий для верующих в России, именины, религиозные... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:45
2023-03-01T13:45
религия
иерусалим
россия
иисус христос
сергий радонежский
георгий победоносец
религия
религиозные праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854874532_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_8353cfd6906cff7f6b221613055687ed.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Какие церковные праздники в мае 2023 года отмечают христиане, подробный православный календарь значимых событий для верующих в России, именины, религиозные традиции и народные поверья — в материале РИА Новости.Церковный календарь на майВ православном календаре на май 2023 года отмечены значимые для верующих события, дни почитания святых, мучеников и тех, кто сделал вклад в развитие Церкви. Православным россиянам религиозные праздники рекомендуется проводить в духовном единении с Богом, уделить особое внимание молитве и благочестивым разговорам.Церковные праздникиКалендарь церковных праздников на май 2023 года по дням:1 мая2 мая3 мая4 мая5 мая6 мая7 мая8 мая9 мая10 мая11 мая12 мая13 мая14 мая15 мая16 мая17 мая18 мая19 мая20 мая21 мая22 мая23 мая24 мая25 мая26 мая27 мая28 мая29 мая30 мая31 маяДни особого поминовения усопшихДень особого поминовения павших воинов отмечается 9 мая. В храмах пройдут поминальные службы в честь памяти погибших солдат времен Великой Отечественной войны.Посты в маеВ мае 2023 года нет многодневного поста. Поститься христианину в этот период нужно, как обычно, по средам и пятницам. В эти дни помимо горячей пищи употреблять можно рыбу и морепродукты.Имена в мае по церковному календарюПо православному календарю практически каждому дню мая соответствует несколько мужских и женских имен. Именины в этом месяце отмечают обладатели 110 мужских и 30 женских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в мае можно в святцах, или месяцеслове. Ориентируясь на него, родители могут подобрать имя девочкам и мальчикам, рожденным в определенный день в последний весенний месяц.Приметы и поверьяВ народе май именуют "цветень", "травень", "розоцвет". В природе все обновляется и расцветает. "Юрий на порог весну приволок", "Егорий землю отмыкает", "Пришел Егорий — и весне не уйти", — говорили в народе про 6 мая. 11 мая во многих областях России начинают сбор березового сока и отпаивают им больных людей. Особенно ценным считается тот, что взят с верхушки дерева. По поверью, если березовицы (сока) много — лето будет дождливым. В народе считается, что именно в Вознесение весна уступает место лету. В этот день — 25 мая 2023 года следует проявлять особую щедрость и не отказывать в помощи просящим. Считается, что Иисус притворившись нищим ходит по миру и просит милостыню. Согласно народному календарю на Лукерьею (26 мая) приходится первый прилет комаров, а по их количеству делают прогнозы о будущем урожае: мало комаров — овсов и трав не будет, а если их много, то и ягод будет в изобилии.
https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html
https://ria.ru/20080506/106655399.html
https://ria.ru/20230216/post-1774415801.html
https://ria.ru/20230226/spravedlivost-1854353416.html
https://ria.ru/20220913/bogoroditsa-1816536327.html
https://ria.ru/20220619/posty-1796304285.html
иерусалим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854874532_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_4cd74206157a03260937e9ca859dded3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, россия, иисус христос, сергий радонежский, георгий победоносец, религия, религиозные праздники, праздники, православие, русская православная церковь
Религия, Иерусалим, Россия, Иисус Христос, Сергий Радонежский, Георгий Победоносец, Религия, Религиозные праздники, праздники, Православие, Русская православная церковь

Православный календарь на май 2023 года: памятные даты, традиции, именины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦерковные праздники в мае
Церковные праздники в мае - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Церковные праздники в мае
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Какие церковные праздники в мае 2023 года отмечают христиане, подробный православный календарь значимых событий для верующих в России, именины, религиозные традиции и народные поверья — в материале РИА Новости.

Церковный календарь на май

В православном календаре на май 2023 года отмечены значимые для верующих события, дни почитания святых, мучеников и тех, кто сделал вклад в развитие Церкви. Православным россиянам религиозные праздники рекомендуется проводить в духовном единении с Богом, уделить особое внимание молитве и благочестивым разговорам.

Церковные праздники

Календарь церковных праздников на май 2023 года по дням:
1 мая
  • Максимовской иконы Божией Матери.
  • Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.
  • Мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана.
2 мая
  • Святой блаженной старицы Матроны Московской.
  • Преподобного Иоанна Ветхопещерника.
  • Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского.
Церковные праздники - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Православный календарь на 2023 год: даты праздников и постов
27 октября 2022, 20:15
3 мая
  • Кипрской иконы Божией Матери.
  • Кипяжской иконы Божией Матери.
  • Преподобного Александра Ошевенского.
  • Преподобного Феодора Трихины (власяничника).
4 мая
  • Моздокской иконы Божией Матери.
  • Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата.
5 мая
  • Апостолов Нафанаила, Луки и Климента.
  • Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского.
  • Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского.
6 мая
  • Великомученика Георгия Победоносца.
  • Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы 2012).
  • Мучеников Анатолия и Протолеона, мученицы царицы Александры.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВерующие во время Божественной литургии в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации
Верующие во время Божественной литургии в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Верующие во время Божественной литургии в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации
7 мая
  • Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Вспоминается исцеление Иисусом Христом расслабленного при овчей купальне.
  • Молченской иконы Божией Матери.
  • Преподобной Елисаветы чудотворицы.
  • Мученика Саввы Стратилата (воеводы) и с ним 70-ти воинов.
8 мая
  • Апостола и евангелиста Марка.
  • Цареградской иконы Божией Матери.
  • Преподобного Сильвестра Обнорского.
9 мая
  • Святителя Стефана, епископа Великопермского.
  • Поминовение усопших воинов.
10 мая
  • Преполовение Пятидесятницы.
  • Моздокской и Дубенской-Красногородской икон Божией Матери (переходящее празднование в Преполовение Пятидесятницы).
  • Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня.
  • Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского
  • Преподобного Иоанна, игумена кафаров.
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Георгий Победоносец. Символ Москвы и защитник православного воинства
6 мая 2008, 08:26
11 мая
  • Святителя Кирилла, епископа Туровского.
  • Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.
12 мая
  • Девяти мучеников Кизических.
  • Святителя Василия, епископа Захолмского или Острожского.
  • Преподобного Мемнона Чудотворца.
13 мая
  • Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова.
  • Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского.
  • Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского.
14 мая
  • Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вспоминается евангельская беседа Иисуса Христа с женщиной-самарянкой
  • Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
  • Пророка Иеремии.
  • Преподобного Пафнутия Боровского.
  • Святой Тамары, царицы Грузинской.
15 мая
  • Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
  • Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.
  • Путивльской иконы Божией Матери.
16 мая
  • Мучеников Тимофея чтеца и Мавры.
  • Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, Печерской-Нерукотворенной, Печерской, Свенской, Яскинской.
  • Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
Верующая ставит свечу во время службы - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Великий пост: даты начала и окончания в 2023 году, календарь питания
16 февраля, 16:32
17 мая
  • Старорусской иконы Божией Матери.
  • Мученицы Пелагии, девы Тарсийской.
  • Священномученика Еразма, епископа Формийского.
18 мая
  • Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша".
  • Великомученицы Ирины.
  • Преподобного Адриана Монзенского.
19 мая
  • Праведного Иова Многострадального.
  • Преподобного Михея Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского.
  • Преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.
20 мая
  • Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
  • Жировичской иконы Божией Матери.
  • Любечской иконы Божией Матери.
21 мая
  • Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Вспоминается исцеление Иисусом Христом слепорожденного человека.
  • Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
  • Преподобного Арсения Великого.
  • Преподобного Арсения трудолюбивого и Пимена постника.
Протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Священник объяснил разницу между справедливостью и милосердием
26 февраля, 03:15
22 мая
  • Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
  • Пророка Исаии.
  • Мученика Христофора.
23 мая
  • Апостола Симона Зилота.
  • Киево-Братской иконы Божией Матери.
  • Святителя Симона, чудотворца Печерского.
24 мая
  • Отдание святой Пасхи и предпразднство Вознесения Господня.
  • Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
  • Священномученика Мокия.
  • Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВо время празднования Вознесения Господня
Во время празднования Вознесения Господня - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Во время празднования Вознесения Господня
25 мая
  • Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (двунадесятый переходящий праздник).
  • Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца.
  • Святителя Германа, патриарха Константинопольского.
  • Преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского.
26 мая
  • Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного.
  • Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.
27 мая
  • Мученика Исидора.
  • Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца.
  • Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.
  • Теребенской иконы Божией Матери.
28 мая
  • Неделя 7-я по Пасхе, Отцев I Вселенского Собора.
  • Челнской иконы Божией Матери (переходящее празднование в Неделю 7-ю по Пасхе).
  • Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой "Умиление" (переходящее празднование в Неделю 7-ю по Пасхе).
  • Преподобного Пахомия Великого.
  • Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (день убиения).
  • Преподобных Евфросина и ученика его Серапиона, Псковских.
Рождество Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и история праздника
13 сентября 2022, 16:44
29 мая
  • Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца.
  • Преподобного Феодора Освященного.
  • Блаженной отроковицы Музы.
30 мая
  • Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской.
  • Апостола от 70-ти Андроника и святого Иунии, помощницы его.
  • Мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона воинов.
31 мая
  • Память святых отцев семи Вселенских Соборов.
  • Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев.
  • Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины.

Дни особого поминовения усопших

День особого поминовения павших воинов отмечается 9 мая. В храмах пройдут поминальные службы в честь памяти погибших солдат времен Великой Отечественной войны.
Гречневая каша - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
"Ничего общего с современностью". Как и зачем придумали посты
19 июня 2022, 08:00

Посты в мае

В мае 2023 года нет многодневного поста. Поститься христианину в этот период нужно, как обычно, по средам и пятницам. В эти дни помимо горячей пищи употреблять можно рыбу и морепродукты.

Имена в мае по церковному календарю

По православному календарю практически каждому дню мая соответствует несколько мужских и женских имен. Именины в этом месяце отмечают обладатели 110 мужских и 30 женских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в мае можно в святцах, или месяцеслове. Ориентируясь на него, родители могут подобрать имя девочкам и мальчикам, рожденным в определенный день в последний весенний месяц.

Приметы и поверья

В народе май именуют "цветень", "травень", "розоцвет". В природе все обновляется и расцветает. "Юрий на порог весну приволок", "Егорий землю отмыкает", "Пришел Егорий — и весне не уйти", — говорили в народе про 6 мая. 11 мая во многих областях России начинают сбор березового сока и отпаивают им больных людей. Особенно ценным считается тот, что взят с верхушки дерева. По поверью, если березовицы (сока) много — лето будет дождливым. В народе считается, что именно в Вознесение весна уступает место лету. В этот день — 25 мая 2023 года следует проявлять особую щедрость и не отказывать в помощи просящим. Считается, что Иисус притворившись нищим ходит по миру и просит милостыню. Согласно народному календарю на Лукерьею (26 мая) приходится первый прилет комаров, а по их количеству делают прогнозы о будущем урожае: мало комаров — овсов и трав не будет, а если их много, то и ягод будет в изобилии.
 
РелигияИерусалимРоссияИисус ХристосСергий РадонежскийГеоргий ПобедоносецРелигияРелигиозные праздникипраздникиПравославиеРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала