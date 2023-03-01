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Курилы — следующие: что не так с голландским "пророком землетрясений" - РИА Новости, 01.03.2023
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Наука
 
19:32 01.03.2023 (обновлено: 20:22 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/geologiya-1855203845.html
Курилы — следующие: что не так с голландским "пророком землетрясений"
Курилы — следующие: что не так с голландским "пророком землетрясений" - РИА Новости, 01.03.2023
Курилы — следующие: что не так с голландским "пророком землетрясений"
Исследователь из Нидерландов Фрэнк Хугербитс приобрел известность после якобы точного предсказания турецкого землетрясения. Теперь он утверждает, что еще более... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:32
2023-03-01T20:22
наука
космос - риа наука
земля
луна
курильские острова
российская академия наук
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов, Николай Гурьянов. Исследователь из Нидерландов Фрэнк Хугербитс приобрел известность после якобы точного предсказания турецкого землетрясения. Теперь он утверждает, что еще более масштабное сейсмическое событие затронет территорию России. Можно ли верить его прогнозам и что об этом думают ученые — в материале РИА Новости.Термины из астрологииФрэнк Хугербитс — не профессионал, а так называемый гражданский ученый. Землетрясения он предсказывает, анализируя движение небесных тел Солнечной системы.В 2016-м Хугербитс разработал программу Solpage, которая послужила основой онлайн-сервиса SSGEOS (Solar System Geometry Survey — "обзор геометрии Солнечной системы"). Solpage позволяет определять для любой даты или периода времени взаимное расположение Солнца, Луны и планет, вычислять расстояния и углы соединения между ними.Соединение — положение, при котором космические тела находятся на одной долготе в системе небесных координат. Когда по линии соединения выстраиваются более двух объектов — это парад планет. Такими терминами активно пользуются астрологи. Например, "великим соединением" они называют выстраивание Юпитера и Сатурна в одну линию относительно Солнца.На сайте SSGEOS нет раздела, посвященного научному объяснению связи небесной геометрии с сейсмической активностью на Земле, программа Solpage недоступна для загрузки, и у нее закрытый код.Приливы в земной кореХугербитс признает, что у него нет глубоких познаний в геологии и геофизике, научных работ по сейсмологии. По его словам, он лишь отслеживает корреляцию между соединениями некоторых планет, Луны и Солнца с Землей и крупными землетрясениями. Свой метод "гражданский ученый" называет "планетарной геометрией".Главный индикатор сильной сейсмической активности для него — придуманный им "индекс геометрии Солнечной системы" (Solar System Geometry Index — SSGI). После нескольких лет наблюдений Хугербитс пришел к выводу, что пики SSGI, указывающие на некую "конвергенцию критической планетарной геометрии", "имеют тенденцию к совпадению с сейсмическим усилением".В связи с этим заместитель директора Института физики Земли РАН Рубен Татевосян отмечает, что хотя в земной коре действительно наблюдаются приливы под действием небесных тел, они слишком малы по сравнению с теми силами, которые есть непосредственно на Земле."Специалисты обсуждают, может ли эта небольшая прибавка произвести эффект некоего триггера, стать пусковым механизмом для больших событий. Но до сих пор статистически значимо доказать это никому не удавалось", — подчеркивает Татевосян.Примечательно, что прогнозы на сайте голландского "прорицателя" публикуются не заранее, а на текущий день. Иногда они удивительно совпадают с отчетами о произошедших событиях.Так, на 1 марта глобальная вероятность сейсмических событий с магнитудой от 6,0 до 6,9 указана на уровне 80 процентов, от 7,0 до 8,4 — 70, более 8,5 — 50. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в этот день произошло землетрясение магнитудой 6,5 у восточного побережья Новой Гвинеи, в море Бисмарка.Незаметное "мегаземлетрясение"Хугербитс предсказывает "мегаземлетрясение" магнитудой 8,5 и выше, которое в начале марта якобы затронет Камчатку и Курильские острова."Важно, что он ведет речь не только о российских регионах, а обо всем Тихоокеанском огненном кольце, — говорит Татевосян. — А это самый сейсмоактивный район Земли. "Мегаземлетрясение" магнитудой 8,5, безусловно, стало бы гигантским сейсмическим событием — но только не для данного региона".В качестве примера ученый приводит шикотанское землетрясение 1994-го. Несмотря на магнитуду 8,4, оно не привлекло к себе особенного внимания из-за низкой плотности населения на Курилах и отсутствия значимых разрушений."Конечно, не исключено, что землетрясение действительно произойдет. Но прогноз Хугербитса никак нельзя признать обоснованным", — добавляет Татевосян."Ни одного предсказанного""Гражданский ученый" прославился после февральской трагедии, когда в Сети распространился скриншот его страницы в твиттере. Судя по дате поста, за сутки до первых толчков голландец написал: "Рано или поздно в этом регионе (Южная и Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение магнитудой 7,5".Татевосян сомневается, что это был действительно прогноз. "Вы лично видели его публикацию до землетрясения? Не после, а до? Нет, и видеть не могли, — убежден он. — Мне седьмой десяток, почти 40 лет я занимаюсь сейсмологией. И есть два моих абсолютно точных наблюдения. Не было ни одного предсказанного землетрясения. И второе: не было ни одного сильного землетрясения, после которого не появились бы сообщения о том, что о нем предупреждали. Здесь нет исключений. Даже придумали специальный термин для таких "прогнозов" — "регноз".Российские специалисты тоже не исключали возможность подобного события в районах, пострадавших в феврале. Турция — сейсмоактивный регион, и за последние 120 лет там было 13 землетрясений магнитудой выше 7,0. Еще в 1970-е советские ученые разработали метод выявления наиболее сейсмоопасных зон — на границе литосферных блоков. Эпицентр землетрясения 4 февраля совпал с одной из этих точек.Точную дату подобного катаклизма наука предсказать не в состоянии. Но что уровень сейсмической опасности в том ли ином регионе растет, ученые видят. Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ РАН) каждые полгода обновляет оценку ситуации по алгоритму М8, вычисляющему вероятность событий с магнитудой от 8,0. Он построен на анализе более слабых подземных толчков в регионе.Зона турецкого эпицентра стала опасной, согласно алгоритму М8, около двух лет назад, и прогноз, выпущенный в начале января, это подтвердил. Однако российские ученые не публиковали постов в твиттере.
https://ria.ru/20230226/ogni-1853773779.html
https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850626522.html
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космос - риа наука, земля, луна, курильские острова, российская академия наук, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение в турции и сирии, геология, землетрясение, землетрясение в турции
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Курильские острова, Российская академия наук, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Землетрясение в Турции и Сирии, геология, Землетрясение, Землетрясение в Турции

Курилы — следующие: что не так с голландским "пророком землетрясений"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов, Николай Гурьянов. Исследователь из Нидерландов Фрэнк Хугербитс приобрел известность после якобы точного предсказания турецкого землетрясения. Теперь он утверждает, что еще более масштабное сейсмическое событие затронет территорию России. Можно ли верить его прогнозам и что об этом думают ученые — в материале РИА Новости.

Термины из астрологии

Фрэнк Хугербитс — не профессионал, а так называемый гражданский ученый. Землетрясения он предсказывает, анализируя движение небесных тел Солнечной системы.
В 2016-м Хугербитс разработал программу Solpage, которая послужила основой онлайн-сервиса SSGEOS (Solar System Geometry Survey — "обзор геометрии Солнечной системы"). Solpage позволяет определять для любой даты или периода времени взаимное расположение Солнца, Луны и планет, вычислять расстояния и углы соединения между ними.
Соединение — положение, при котором космические тела находятся на одной долготе в системе небесных координат. Когда по линии соединения выстраиваются более двух объектов — это парад планет. Такими терминами активно пользуются астрологи. Например, "великим соединением" они называют выстраивание Юпитера и Сатурна в одну линию относительно Солнца.
© SSGEOSСкриншот видео YouTube-канала Solar System Geometry Survey (SSGEOS)
Скриншот видео YouTube-канала Solar System Geometry Survey (SSGEOS)
© SSGEOS
Скриншот видео YouTube-канала Solar System Geometry Survey (SSGEOS)
На сайте SSGEOS нет раздела, посвященного научному объяснению связи небесной геометрии с сейсмической активностью на Земле, программа Solpage недоступна для загрузки, и у нее закрытый код.

Приливы в земной коре

Хугербитс признает, что у него нет глубоких познаний в геологии и геофизике, научных работ по сейсмологии. По его словам, он лишь отслеживает корреляцию между соединениями некоторых планет, Луны и Солнца с Землей и крупными землетрясениями. Свой метод "гражданский ученый" называет "планетарной геометрией".
Главный индикатор сильной сейсмической активности для него — придуманный им "индекс геометрии Солнечной системы" (Solar System Geometry Index — SSGI). После нескольких лет наблюдений Хугербитс пришел к выводу, что пики SSGI, указывающие на некую "конвергенцию критической планетарной геометрии", "имеют тенденцию к совпадению с сейсмическим усилением".
В связи с этим заместитель директора Института физики Земли РАН Рубен Татевосян отмечает, что хотя в земной коре действительно наблюдаются приливы под действием небесных тел, они слишком малы по сравнению с теми силами, которые есть непосредственно на Земле.
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"Специалисты обсуждают, может ли эта небольшая прибавка произвести эффект некоего триггера, стать пусковым механизмом для больших событий. Но до сих пор статистически значимо доказать это никому не удавалось", — подчеркивает Татевосян.
Примечательно, что прогнозы на сайте голландского "прорицателя" публикуются не заранее, а на текущий день. Иногда они удивительно совпадают с отчетами о произошедших событиях.
Так, на 1 марта глобальная вероятность сейсмических событий с магнитудой от 6,0 до 6,9 указана на уровне 80 процентов, от 7,0 до 8,4 — 70, более 8,5 — 50. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в этот день произошло землетрясение магнитудой 6,5 у восточного побережья Новой Гвинеи, в море Бисмарка.

Незаметное "мегаземлетрясение"

Хугербитс предсказывает "мегаземлетрясение" магнитудой 8,5 и выше, которое в начале марта якобы затронет Камчатку и Курильские острова.
"Важно, что он ведет речь не только о российских регионах, а обо всем Тихоокеанском огненном кольце, — говорит Татевосян. — А это самый сейсмоактивный район Земли. "Мегаземлетрясение" магнитудой 8,5, безусловно, стало бы гигантским сейсмическим событием — но только не для данного региона".
В качестве примера ученый приводит шикотанское землетрясение 1994-го. Несмотря на магнитуду 8,4, оно не привлекло к себе особенного внимания из-за низкой плотности населения на Курилах и отсутствия значимых разрушений.
"Конечно, не исключено, что землетрясение действительно произойдет. Но прогноз Хугербитса никак нельзя признать обоснованным", — добавляет Татевосян.

"Ни одного предсказанного"

"Гражданский ученый" прославился после февральской трагедии, когда в Сети распространился скриншот его страницы в твиттере. Судя по дате поста, за сутки до первых толчков голландец написал: "Рано или поздно в этом регионе (Южная и Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение магнитудой 7,5".
Татевосян сомневается, что это был действительно прогноз. "Вы лично видели его публикацию до землетрясения? Не после, а до? Нет, и видеть не могли, — убежден он. — Мне седьмой десяток, почти 40 лет я занимаюсь сейсмологией. И есть два моих абсолютно точных наблюдения. Не было ни одного предсказанного землетрясения. И второе: не было ни одного сильного землетрясения, после которого не появились бы сообщения о том, что о нем предупреждали. Здесь нет исключений. Даже придумали специальный термин для таких "прогнозов" — "регноз".
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Российские специалисты тоже не исключали возможность подобного события в районах, пострадавших в феврале. Турция — сейсмоактивный регион, и за последние 120 лет там было 13 землетрясений магнитудой выше 7,0. Еще в 1970-е советские ученые разработали метод выявления наиболее сейсмоопасных зон — на границе литосферных блоков. Эпицентр землетрясения 4 февраля совпал с одной из этих точек.
Точную дату подобного катаклизма наука предсказать не в состоянии. Но что уровень сейсмической опасности в том ли ином регионе растет, ученые видят. Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ РАН) каждые полгода обновляет оценку ситуации по алгоритму М8, вычисляющему вероятность событий с магнитудой от 8,0. Он построен на анализе более слабых подземных толчков в регионе.
Зона турецкого эпицентра стала опасной, согласно алгоритму М8, около двух лет назад, и прогноз, выпущенный в начале января, это подтвердил. Однако российские ученые не публиковали постов в твиттере.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляЛунаКурильские островаРоссийская академия наукЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Землетрясение в Турции и СириигеологияЗемлетрясениеЗемлетрясение в Турции
 
 
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