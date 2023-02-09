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Знали заранее: почему прогноз ученых не помог избежать трагедии в Турции - РИА Новости, 09.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850626522.html
Знали заранее: почему прогноз ученых не помог избежать трагедии в Турции
Знали заранее: почему прогноз ученых не помог избежать трагедии в Турции - РИА Новости, 09.02.2023
Знали заранее: почему прогноз ученых не помог избежать трагедии в Турции
Специалисты достаточно точно предсказали эпицентр двух мощнейших землетрясений в Турции, но катастрофу это не предотвратило. Подобное может повториться и в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:00
2023-02-09T08:04
наука
россия
турция
ялта
российская академия наук
геология
землетрясение
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Николай Гурьянов. Специалисты достаточно точно предсказали эпицентр двух мощнейших землетрясений в Турции, но катастрофу это не предотвратило. Подобное может повториться и в России. Готова ли страна к такому — в материале РИА Новости.Знали еще в СССРПо данным на вечер среды, 8 февраля, два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 унесли жизни более десяти тысяч человек в Турции и Сирии. И количество жертв, судя по всему, увеличится.В некотором смысле эти события не стали неожиданностью — по крайней мере, для ученых."Турция в целом очень сейсмоактивный регион, — рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ РАН) Александр Горшков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". — С 1900-го в стране произошло 13 землетрясений, включая последнее, с магнитудами больше семерки. Это не является чем-то экстраординарным".Землетрясения вызывает движение литосферных плит, из которых состоит верхняя оболочка планеты. В этом регионе взаимодействуют две крупнейшие плиты — Аравийская, которая движется с юга примерно в северном направлении, и Анатолийская, ползущая на запад. Их разделяет система крупных разломов. На стыке двух разломов — Восточно-Анатолийского и разлома Мертвого моря — и произошли февральские землетрясения.Зона соприкосновения тектонических платформ крайне обширна, но существуют методы определения наиболее опасных районов. Еще в 1970-х советские ученые разработали подход, основанный на идее о блоковом строении литосферы. Каждый блок ограничен так называемыми морфоструктурными линеаментами — элементами рельефа, связанными с глубинными разломами. Узлы пересечения этих линий признали наиболее вероятными местами мощных землетрясений."Идея потом широко подтвердилась. С помощью этого подхода мы исследовали почти все регионы земного шара. И везде наблюдается корреляция: эпицентры сильных землетрясений приурочены к узлам пересечения морфоструктурных линеаментов", — объясняет Горшков.Изучив известные землетрясения магнитудой выше 6,5, специалисты рассчитали вероятность опасных событий в других узлах. Эпицентр февральского землетрясения совпал с одной из таких точек.Минус метода в том, что он предсказывает только место катастрофы, но не время. Более современные способы прогнозирования позволяют определить сроки чуть точнее."В ближайшие пять лет"ИТПЗ РАН с 1991-го выпускает прогноз по алгоритму под названием М8, который предсказывает события с магнитудой восемь и выше. Прогнозы обновляют два раза в год и рассылают специалистам в разных странах."Алгоритм М8 использует данные о более слабых землетрясениях, которые происходят в очень большой области — диаметром 800 километров. Анализируются разные характеристики сейсмичности, повторяемость землетрясений, то есть интенсивность их потока, группируемость во времени. Всего семь разных признаков, — рассказывает директор ИТПЗ Петр Шебалин. — Если значительное количество признаков говорит в пользу того, что землетрясение в этом регионе может произойти, делают вывод о том, что данная круговая область будет опасной в течение ближайших пяти лет".Последнее обновление (сроком до 2026 года) вышло в начале января 2023-го. Спустя месяц мощнейшие землетрясения произошли как раз в предсказанной опасной зоне. И хотя магнитуда оказалась чуть ниже восьми, ученые считают прогноз успешным.К сожалению, более точно назвать конкретную дату события наука пока не может, поясняет Шебалин. По его словам, область, в которую попал эпицентр землетрясения, стала опасной согласно алгоритму М8 около двух лет назад.Повторение в России принципиально возможноНа территории России несколько сейсмоопасных зон. Так, Крым входит в Альпийско-Гималайский складчатый пояс — ту же геологическую структуру, что и Турция. В 1927-м на полуострове зафиксировали землетрясение, магнитуда которого приближалась к семи. Эпицентр находился южнее Ялты. В результате — погибшие, раненые, масштабные разрушения на земле. А море, по словам очевидцев, "кипело".В ИПТЗ установили несколько районов Крыма, где вероятны землетрясения магнитудой больше шести, включая район Ялты. "Повторение в Крыму событий, подобных турецким, по тектоническим условиям принципиально возможно", — говорит Горшков.Весь мир облетели кадры из Турции — разрушения зданий, которые складывались как карточные домики."Если что-то подобное произойдет в российских сейсмоопасных районах — какие-то дома не выдержат, но в основном постсоветской застройки. Тогда страна была в упадке, и отрасль не регламентировали жестко", — поясняет технический директор строительной компании "СтройРешение" Алексей Яресько.По его словам, более 95 процентов рухнувших домов в Турции также построены до 1999-го — во времена нерегулируемой урбанизации. А здания, возведенные с 2000-го, с соблюдением всех правил и норм, почти все устояли.Из обязательного — в рекомендованноеТребования к сейсмостойкому строительству в России регламентируют несколько СанПиН, а также ГОСТ "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры"."Без необходимой сейсмоустойчивой арматуры, там, где возможно девятибалльное землетрясение, дом просто не примут в эксплуатацию", — подчеркивает директор по продукту компании "Мой дом онлайн" Алексей Шильников.По словам эксперта, в России применяют несколько технологий, обеспечивающих сейсмостойкость зданий. Например, создают специальные фундаменты и сейсмоизоляторы. Избегают возведения длинных, многоподъездных домов, а в некоторых случаях строение окружают мощным стальным каркасом, который поглощает самые сильные толчки, поскольку сталь примерно в десять-двенадцать раз прочнее бетона."Формально нормы соблюдают на сто процентов. Возможно, какие-то отклонения кто-то и допускает, но требования достаточно жесткие", — говорит вице-президент общественной организации "Опора России" Евгений Шлеменков.Другие эксперты при этом отмечают, что требования к сейсмостойкому строительству в последнее время стали не такими строгими, как раньше."За последние десятилетия в России идет либерализация законодательства в этой сфере. Выполнение нормативных документов переводят из обязательного в рекомендованное, что существенно снижает запас прочности", — считает Руслан Калинин, старший руководитель проектов направления "Инжиниринг" группы компаний SRG.Геофизики говорят, что строители не всегда прислушиваются в этом вопросе к ученым."До 2021-го в России действовала карта общего сейсмического районирования, принятая в 2016-м. Она представляла собой небольшую модификацию карты от 1997-го. Но строители были недовольны внесенными изменениями, и действие новой карты отменили. Тем самым вернулись к варианту районирования, который близок к принятому в 97-м. Но сейчас совершенно очевидно, что подходы того времени сильно устарели. Нужно переходить к новым. В частности, использовать результаты, полученные в нашем институте", — указывает Шебалин.Тем не менее есть основания надеяться, что ситуация изменится к лучшему. По словам ученого, в РАН создали специальный совет по прикладной геофизике. Одним из направлений его деятельности будет обсуждение новых подходов к оценке сейсмической опасности.
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россия, турция, ялта, российская академия наук, геология, землетрясение
Наука, Россия, Турция, Ялта, Российская академия наук, геология, Землетрясение
08:00 09.02.2023 (обновлено: 08:04 09.02.2023)
 

Знали заранее: почему прогноз ученых не помог избежать трагедии в Турции

© AP Photo / Khalil HamraЖенщина на месте обрушения дома в результате землетрясения в турецком городе Нурдагы
Женщина на месте обрушения дома в результате землетрясения в турецком городе Нурдагы - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Николай Гурьянов. Специалисты достаточно точно предсказали эпицентр двух мощнейших землетрясений в Турции, но катастрофу это не предотвратило. Подобное может повториться и в России. Готова ли страна к такому — в материале РИА Новости.

Знали еще в СССР

По данным на вечер среды, 8 февраля, два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 унесли жизни более десяти тысяч человек в Турции и Сирии. И количество жертв, судя по всему, увеличится.
В некотором смысле эти события не стали неожиданностью — по крайней мере, для ученых.
"Турция в целом очень сейсмоактивный регион, — рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ РАН) Александр Горшков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". — С 1900-го в стране произошло 13 землетрясений, включая последнее, с магнитудами больше семерки. Это не является чем-то экстраординарным".
© AFADКарта сейсмической опасности Турции. Красным цветом показаны наиболее опасные сейсмические зоны
Карта сейсмической опасности Турции. Красным цветом показаны наиболее опасные сейсмические зоны
© AFAD
Карта сейсмической опасности Турции. Красным цветом показаны наиболее опасные сейсмические зоны
Землетрясения вызывает движение литосферных плит, из которых состоит верхняя оболочка планеты. В этом регионе взаимодействуют две крупнейшие плиты — Аравийская, которая движется с юга примерно в северном направлении, и Анатолийская, ползущая на запад. Их разделяет система крупных разломов. На стыке двух разломов — Восточно-Анатолийского и разлома Мертвого моря — и произошли февральские землетрясения.
© Иллюстрация РИА Новости . iStock/asantosgАнатолийская и Аравийская тектонические плиты и эпицентры землетрясений
Анатолийская и Аравийская тектонические плиты и эпицентры землетрясений - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Иллюстрация РИА Новости . iStock/asantosg
Анатолийская и Аравийская тектонические плиты и эпицентры землетрясений
Зона соприкосновения тектонических платформ крайне обширна, но существуют методы определения наиболее опасных районов. Еще в 1970-х советские ученые разработали подход, основанный на идее о блоковом строении литосферы. Каждый блок ограничен так называемыми морфоструктурными линеаментами — элементами рельефа, связанными с глубинными разломами. Узлы пересечения этих линий признали наиболее вероятными местами мощных землетрясений.
"Идея потом широко подтвердилась. С помощью этого подхода мы исследовали почти все регионы земного шара. И везде наблюдается корреляция: эпицентры сильных землетрясений приурочены к узлам пересечения морфоструктурных линеаментов", — объясняет Горшков.
© ИТПЗ РАНУзлы пересечения морфоструктурных линеаментов
Узлы пересечения морфоструктурных линеаментов
© ИТПЗ РАН
Узлы пересечения морфоструктурных линеаментов
Изучив известные землетрясения магнитудой выше 6,5, специалисты рассчитали вероятность опасных событий в других узлах. Эпицентр февральского землетрясения совпал с одной из таких точек.
Минус метода в том, что он предсказывает только место катастрофы, но не время. Более современные способы прогнозирования позволяют определить сроки чуть точнее.

"В ближайшие пять лет"

ИТПЗ РАН с 1991-го выпускает прогноз по алгоритму под названием М8, который предсказывает события с магнитудой восемь и выше. Прогнозы обновляют два раза в год и рассылают специалистам в разных странах.
"Алгоритм М8 использует данные о более слабых землетрясениях, которые происходят в очень большой области — диаметром 800 километров. Анализируются разные характеристики сейсмичности, повторяемость землетрясений, то есть интенсивность их потока, группируемость во времени. Всего семь разных признаков, — рассказывает директор ИТПЗ Петр Шебалин. — Если значительное количество признаков говорит в пользу того, что землетрясение в этом регионе может произойти, делают вывод о том, что данная круговая область будет опасной в течение ближайших пяти лет".
© ИТПЗ РАНПрогноз алгоритма M8 и эпицентры землетрясений 6 февраля
Прогноз алгоритма M8 и эпицентры землетрясений 6 февраля
© ИТПЗ РАН
Прогноз алгоритма M8 и эпицентры землетрясений 6 февраля
Последнее обновление (сроком до 2026 года) вышло в начале января 2023-го. Спустя месяц мощнейшие землетрясения произошли как раз в предсказанной опасной зоне. И хотя магнитуда оказалась чуть ниже восьми, ученые считают прогноз успешным.
К сожалению, более точно назвать конкретную дату события наука пока не может, поясняет Шебалин. По его словам, область, в которую попал эпицентр землетрясения, стала опасной согласно алгоритму М8 около двух лет назад.

Повторение в России принципиально возможно

На территории России несколько сейсмоопасных зон. Так, Крым входит в Альпийско-Гималайский складчатый пояс — ту же геологическую структуру, что и Турция. В 1927-м на полуострове зафиксировали землетрясение, магнитуда которого приближалась к семи. Эпицентр находился южнее Ялты. В результате — погибшие, раненые, масштабные разрушения на земле. А море, по словам очевидцев, "кипело".
В ИПТЗ установили несколько районов Крыма, где вероятны землетрясения магнитудой больше шести, включая район Ялты. "Повторение в Крыму событий, подобных турецким, по тектоническим условиям принципиально возможно", — говорит Горшков.
© Дмитрий КоробейниковРепродукция картины Кузьмы Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму" (1927-1928).
Репродукция картины Кузьмы Петрова-Водкина Землетрясение в Крыму (1927 - 1928 г. г.).
© Дмитрий Коробейников
Репродукция картины Кузьмы Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму" (1927-1928).
Весь мир облетели кадры из Турции — разрушения зданий, которые складывались как карточные домики.
"Если что-то подобное произойдет в российских сейсмоопасных районах — какие-то дома не выдержат, но в основном постсоветской застройки. Тогда страна была в упадке, и отрасль не регламентировали жестко", — поясняет технический директор строительной компании "СтройРешение" Алексей Яресько.
По его словам, более 95 процентов рухнувших домов в Турции также построены до 1999-го — во времена нерегулируемой урбанизации. А здания, возведенные с 2000-го, с соблюдением всех правил и норм, почти все устояли.

Из обязательного — в рекомендованное

Требования к сейсмостойкому строительству в России регламентируют несколько СанПиН, а также ГОСТ "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры".
"Без необходимой сейсмоустойчивой арматуры, там, где возможно девятибалльное землетрясение, дом просто не примут в эксплуатацию", — подчеркивает директор по продукту компании "Мой дом онлайн" Алексей Шильников.
По словам эксперта, в России применяют несколько технологий, обеспечивающих сейсмостойкость зданий. Например, создают специальные фундаменты и сейсмоизоляторы. Избегают возведения длинных, многоподъездных домов, а в некоторых случаях строение окружают мощным стальным каркасом, который поглощает самые сильные толчки, поскольку сталь примерно в десять-двенадцать раз прочнее бетона.
"Формально нормы соблюдают на сто процентов. Возможно, какие-то отклонения кто-то и допускает, но требования достаточно жесткие", — говорит вице-президент общественной организации "Опора России" Евгений Шлеменков.
Карта ОСР-2015
Карта ОСР-2015
Карта ОСР-2015
Другие эксперты при этом отмечают, что требования к сейсмостойкому строительству в последнее время стали не такими строгими, как раньше.
"За последние десятилетия в России идет либерализация законодательства в этой сфере. Выполнение нормативных документов переводят из обязательного в рекомендованное, что существенно снижает запас прочности", — считает Руслан Калинин, старший руководитель проектов направления "Инжиниринг" группы компаний SRG.
Геофизики говорят, что строители не всегда прислушиваются в этом вопросе к ученым.
"До 2021-го в России действовала карта общего сейсмического районирования, принятая в 2016-м. Она представляла собой небольшую модификацию карты от 1997-го. Но строители были недовольны внесенными изменениями, и действие новой карты отменили. Тем самым вернулись к варианту районирования, который близок к принятому в 97-м. Но сейчас совершенно очевидно, что подходы того времени сильно устарели. Нужно переходить к новым. В частности, использовать результаты, полученные в нашем институте", — указывает Шебалин.
Тем не менее есть основания надеяться, что ситуация изменится к лучшему. По словам ученого, в РАН создали специальный совет по прикладной геофизике. Одним из направлений его деятельности будет обсуждение новых подходов к оценке сейсмической опасности.
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