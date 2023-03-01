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Новгородская область достигла исторического минимума по безработице - РИА Новости, 01.03.2023
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14:41 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/bezrabotitsa-1855121434.html
Новгородская область достигла исторического минимума по безработице
Новгородская область достигла исторического минимума по безработице - РИА Новости, 01.03.2023
Новгородская область достигла исторического минимума по безработице
Уровень безработицы в Новгородской области составляет 2,7% - это исторический минимум, рассказал губернатор региона, глава комиссии Госсовета по социальной... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:41
2023-03-01T14:41
экономика
новгородская область
сзфо
санкт-петербург
андрей никитин (политик)
российский союз промышленников и предпринимателей
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мар – РИА Новости. Уровень безработицы в Новгородской области составляет 2,7% - это исторический минимум, рассказал губернатор региона, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей. Никитин сообщил, что поддержка бизнеса для регионов является приоритетом. Комиссия Госсовета направила более 200 предложений из 63 регионов по сохранению занятости населения. Они созданы совместно с работодателями, большая часть из них уже реализованы на федеральном уровне. "Это позволило нашим предприятиям адаптироваться к новым условиям и стабилизировать рынок труда. Сейчас, как мы знаем, в целом по стране уровень безработицы достиг исторического минимума в 3,7%, в Новгородской области он составляет 2,7%, это тоже исторический минимум", - сообщил Никитин. Он уточнил, что Новгородская область занимает второе место по уровню безработицы по СЗФО после Санкт-Петербурга. Для работодателей, кроме федеральных мер поддержки, введены и региональные - компенсация затрат на перевозку к месту работы и обратно, на оплату найма жилья. Идет работа и по привлечению новых работодателей - в инвестиционном портфеле региона в настоящее время находится 47 проектов с общим объемом инвестиций более 78,5 миллиарда рублей, до 2025 года планируется создать более 3200 новых рабочих мест.
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экономика, новгородская область, сзфо, санкт-петербург, андрей никитин (политик), российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Новгородская область, СЗФО, Санкт-Петербург, Андрей Никитин (политик), Российский союз промышленников и предпринимателей
Новгородская область достигла исторического минимума по безработице

Губернатор Никитин: Новгородская область достигла исторического минимума по безработице

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкВид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мар – РИА Новости. Уровень безработицы в Новгородской области составляет 2,7% - это исторический минимум, рассказал губернатор региона, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.
Никитин сообщил, что поддержка бизнеса для регионов является приоритетом. Комиссия Госсовета направила более 200 предложений из 63 регионов по сохранению занятости населения. Они созданы совместно с работодателями, большая часть из них уже реализованы на федеральном уровне.
"Это позволило нашим предприятиям адаптироваться к новым условиям и стабилизировать рынок труда. Сейчас, как мы знаем, в целом по стране уровень безработицы достиг исторического минимума в 3,7%, в Новгородской области он составляет 2,7%, это тоже исторический минимум", - сообщил Никитин.
Он уточнил, что Новгородская область занимает второе место по уровню безработицы по СЗФО после Санкт-Петербурга. Для работодателей, кроме федеральных мер поддержки, введены и региональные - компенсация затрат на перевозку к месту работы и обратно, на оплату найма жилья. Идет работа и по привлечению новых работодателей - в инвестиционном портфеле региона в настоящее время находится 47 проектов с общим объемом инвестиций более 78,5 миллиарда рублей, до 2025 года планируется создать более 3200 новых рабочих мест.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Никитин: регион включится в работу по задачам, поставленным президентом
21 февраля, 19:20
 
ЭкономикаНовгородская областьСЗФОСанкт-ПетербургАндрей Никитин (политик)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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