https://ria.ru/20230228/teatr-1854783976.html

Режиссер объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии

Режиссер объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии - РИА Новости, 28.02.2023

Режиссер объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии

Режиссер Улдис Тиронс объяснил, почему в Новом Рижском театре не состоялась премьера спектакля "Gogolis. Nature Morte" по "Старосветским помещикам" Николая... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:34

2023-02-28T11:34

2023-02-28T11:34

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Режиссер Улдис Тиронс объяснил, почему в Новом Рижском театре не состоялась премьера спектакля "Gogolis. Nature Morte" по "Старосветским помещикам" Николая Гоголя с участием Чулпан Хаматовой, пишет Delfi Kultura.По его словам, отмену постановки можно назвать совместным решением. Он рассказал, что долго оттачивал с артистами мизансцены и детали, но в итоге общая картина была потеряна. Актер Гундарс Аболиньш, также задействованный в проекте, отметил, что "Тиронс провел большое культурно-историческое исследование как о самом Николае Гоголе, так и о его родине в Малороссии (Миргород и т. д.)", сообщил Sputnik Латвия. Артист заявил: "У нас достаточно сил, чтобы признать свои ошибки. Мы имеем на это право".Аболиньш также опроверг домыслы, что отмена связана с тем, что Хаматовой сложно играть на латышском.Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации. 23 марта актриса уволилась из театра "Современник" по собственному желанию. В ноябре в Латвии она стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года".

https://ria.ru/20230227/teatr-1854623121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, латвия, чулпан хаматова, знаменитости, спектакль