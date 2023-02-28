Режиссер объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии
Режиссер Улдис Тиронс объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Режиссер Улдис Тиронс объяснил, почему в Новом Рижском театре не состоялась премьера спектакля "Gogolis. Nature Morte" по "Старосветским помещикам" Николая Гоголя с участием Чулпан Хаматовой, пишет Delfi Kultura.
По его словам, отмену постановки можно назвать совместным решением. Он рассказал, что долго оттачивал с артистами мизансцены и детали, но в итоге общая картина была потеряна.
Актер Гундарс Аболиньш, также задействованный в проекте, отметил, что "Тиронс провел большое культурно-историческое исследование как о самом Николае Гоголе, так и о его родине в Малороссии (Миргород и т. д.)", сообщил Sputnik Латвия.
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"Нам не удалось воплотить эти сведения в жизнь. Впрочем, не надо в этом винить режиссера. (...) сам Гоголь незадолго до своей смерти сжег рукопись второй части "Мертвых душ". Таких примеров в жизни творческих личностей немало", — напомнил Аболиньш.
Артист заявил: "У нас достаточно сил, чтобы признать свои ошибки. Мы имеем на это право".
Аболиньш также опроверг домыслы, что отмена связана с тем, что Хаматовой сложно играть на латышском.
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"Чулпан Хаматова подготовила свою роль на трех языках: латышском, украинском и русском. Было бы по крайней мере глупо упрекать ее в том, что она не может выучить текст на латышском", — указал артист.