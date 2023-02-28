Рейтинг@Mail.ru
Режиссер объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:34 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/teatr-1854783976.html
Режиссер объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии
Режиссер объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии - РИА Новости, 28.02.2023
Режиссер объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии
Режиссер Улдис Тиронс объяснил, почему в Новом Рижском театре не состоялась премьера спектакля "Gogolis. Nature Morte" по "Старосветским помещикам" Николая... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:34
2023-02-28T11:34
культура
новости культуры
театр
латвия
чулпан хаматова
знаменитости
спектакль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750803106_0:0:1978:1113_1920x0_80_0_0_d23e775e60b13f92e4d5f2f1ec08c828.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Режиссер Улдис Тиронс объяснил, почему в Новом Рижском театре не состоялась премьера спектакля "Gogolis. Nature Morte" по "Старосветским помещикам" Николая Гоголя с участием Чулпан Хаматовой, пишет Delfi Kultura.По его словам, отмену постановки можно назвать совместным решением. Он рассказал, что долго оттачивал с артистами мизансцены и детали, но в итоге общая картина была потеряна. Актер Гундарс Аболиньш, также задействованный в проекте, отметил, что "Тиронс провел большое культурно-историческое исследование как о самом Николае Гоголе, так и о его родине в Малороссии (Миргород и т. д.)", сообщил Sputnik Латвия. Артист заявил: "У нас достаточно сил, чтобы признать свои ошибки. Мы имеем на это право".Аболиньш также опроверг домыслы, что отмена связана с тем, что Хаматовой сложно играть на латышском.Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации. 23 марта актриса уволилась из театра "Современник" по собственному желанию. В ноябре в Латвии она стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года".
https://ria.ru/20230227/teatr-1854623121.html
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750803106_251:0:1962:1283_1920x0_80_0_0_86121816f91286e08f36b4bba969569a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, театр, латвия, чулпан хаматова, знаменитости, спектакль
Культура, Новости культуры, Театр, Латвия, Чулпан Хаматова, Знаменитости, Спектакль
Режиссер объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии

Режиссер Улдис Тиронс объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Латвии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Режиссер Улдис Тиронс объяснил, почему в Новом Рижском театре не состоялась премьера спектакля "Gogolis. Nature Morte" по "Старосветским помещикам" Николая Гоголя с участием Чулпан Хаматовой, пишет Delfi Kultura.
По его словам, отмену постановки можно назвать совместным решением. Он рассказал, что долго оттачивал с артистами мизансцены и детали, но в итоге общая картина была потеряна.
Актер Гундарс Аболиньш, также задействованный в проекте, отметил, что "Тиронс провел большое культурно-историческое исследование как о самом Николае Гоголе, так и о его родине в Малороссии (Миргород и т. д.)", сообщил Sputnik Латвия.
«

"Нам не удалось воплотить эти сведения в жизнь. Впрочем, не надо в этом винить режиссера. (...) сам Гоголь незадолго до своей смерти сжег рукопись второй части "Мертвых душ". Таких примеров в жизни творческих личностей немало", — напомнил Аболиньш.

Артист заявил: "У нас достаточно сил, чтобы признать свои ошибки. Мы имеем на это право".
Аболиньш также опроверг домыслы, что отмена связана с тем, что Хаматовой сложно играть на латышском.
«
"Чулпан Хаматова подготовила свою роль на трех языках: латышском, украинском и русском. Было бы по крайней мере глупо упрекать ее в том, что она не может выучить текст на латышском", — указал артист.
Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации. 23 марта актриса уволилась из театра "Современник" по собственному желанию. В ноябре в Латвии она стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года".
Актриса Чулпан Хаматова во время интервью в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой
27 февраля, 16:03
 
КультураНовости культурыТеатрЛатвияЧулпан ХаматоваЗнаменитостиСпектакль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала