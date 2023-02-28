https://ria.ru/20230228/monroe-1854932476.html
В США возобновили иск из-за скандального памятника Мэрилин Монро
В США возобновили иск из-за скандального памятника Мэрилин Монро - РИА Новости, 28.02.2023
В США возобновили иск из-за скандального памятника Мэрилин Монро
Возобновлен иск группы жителей Палм-Спрингс из-за скандального памятника Мэрилин Монро в Палм-Спрингс, пишет The Art Newspaper. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:53
2023-02-28T18:53
2023-02-28T18:53
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Возобновлен иск группы жителей Палм-Спрингс из-за скандального памятника Мэрилин Монро в Палм-Спрингс, пишет The Art Newspaper. Активисты утверждают, что у властей не было права перекрывать движение на улице, где установили статую. По закону, настаивает группа местных, остановить трафик можно на краткосрочный период для проведения мероприятия. В Палм-Спрингс же утверждали, что улицу можно перекрыть на три года, указывается в публикации, потому что скульптура устанавливалась на время. Восьмиметровую статую Forever Marilyn ("Навсегда Мэрилин") создал Дж. Сьюард Джонсон. Она повторяет изображение Монро с задравшейся белой юбкой из фильма "Зуд седьмого года".Проект критиковали и называли сексистским. Возле Художественного музея Палм-Спрингс скульптуру установили в 2021 году. Ранее сообщалось, что на арт-ярмарке случайно разбили скульптуру "Собака из шариков". Ее автор — Джефф Кунс, один из самых высокооплачиваемых художников.
https://ria.ru/20230215/muzey-1852116315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, мэрилин монро, знаменитости, искусство, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Мэрилин Монро, Знаменитости, Искусство, Кино и сериалы
В США возобновили иск из-за скандального памятника Мэрилин Монро
В США возобновили иск из-за скандального памятника Мэрилин Монро в Палм-Спрингс