https://ria.ru/20230228/monroe-1854932476.html

В США возобновили иск из-за скандального памятника Мэрилин Монро

В США возобновили иск из-за скандального памятника Мэрилин Монро - РИА Новости, 28.02.2023

В США возобновили иск из-за скандального памятника Мэрилин Монро

Возобновлен иск группы жителей Палм-Спрингс из-за скандального памятника Мэрилин Монро в Палм-Спрингс, пишет The Art Newspaper. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:53

2023-02-28T18:53

2023-02-28T18:53

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Возобновлен иск группы жителей Палм-Спрингс из-за скандального памятника Мэрилин Монро в Палм-Спрингс, пишет The Art Newspaper. Активисты утверждают, что у властей не было права перекрывать движение на улице, где установили статую. По закону, настаивает группа местных, остановить трафик можно на краткосрочный период для проведения мероприятия. В Палм-Спрингс же утверждали, что улицу можно перекрыть на три года, указывается в публикации, потому что скульптура устанавливалась на время. Восьмиметровую статую Forever Marilyn ("Навсегда Мэрилин") создал Дж. Сьюард Джонсон. Она повторяет изображение Монро с задравшейся белой юбкой из фильма "Зуд седьмого года".Проект критиковали и называли сексистским. Возле Художественного музея Палм-Спрингс скульптуру установили в 2021 году. Ранее сообщалось, что на арт-ярмарке случайно разбили скульптуру "Собака из шариков". Ее автор — Джефф Кунс, один из самых высокооплачиваемых художников.

https://ria.ru/20230215/muzey-1852116315.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мэрилин монро, знаменитости, искусство, кино и сериалы