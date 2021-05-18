https://ria.ru/20210518/pamyatnik-1732710792.html

Жители Палм-Спрингс выступили против установки статуи Мэрилин Монро

Жители Палм-Спрингс выступили против установки статуи Мэрилин Монро - РИА Новости, 18.05.2021

Жители Палм-Спрингс выступили против установки статуи Мэрилин Монро

Жители Палм-Спрингс (штат Калифорния, США) выступили против установки памятника Мэрилин Монро, сообщает NPR. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T07:48

2021-05-18T07:48

2021-05-18T07:48

культура

новости культуры

музеи

мэрилин монро

калифорния

чикаго

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732678395_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_3c9c5ed3f3bb7135cd35c6b103474ee7.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Жители Палм-Спрингс (штат Калифорния, США) выступили против установки памятника Мэрилин Монро, сообщает NPR.Восьмиметровая скульптура "Forever Marilyn" ("Навсегда Мэрилин") была создана Дж. Сьюардом Джонсоном. Она повторяет знаменитое изображение актрисы с задравшейся белой юбкой из фильма "Зуд седьмого года". Сначала скульптура стояла в Чикаго, но по желанию жителей Палм-Спрингс, которые даже собрали 40 тысяч долларов на ее перенос, в 2012 была размещена у входа в художественный музей города. В 2014 году произведение было отправлено в тур по США. По решению общественного совета Палм-Спрингс, "Forever Marilyn" должна вернуться в 2021 на прежнее место и остаться на ближайшие три года. Они надеются, что памятник сможет привлечь дополнительных туристов в город.Но есть и противники этого решения. На сайте Change.org также размещена петиция против размещения скульптуры перед входом в музей. Она собрала 40 тысяч подписей. "Это вопиющий сексизм! Статуя практически заставляет людей смотреть ей под юбку", — заявляет бывший директор музея Элизабет Армстронг, которая сейчас выступает от лица организаторов петиции.Также в городе создан комитет по перемещению статуи. Его возглавляет дизайнер Трина Терк. По ее мнению, размещение статуи нарушает правила градостроения, установленные в Палм-Спрингс. Но глава сообщества местных отельеров уверен, что миллион долларов, потраченный на возвращение Монро в ее любимый город, окупится.

https://ria.ru/20200901/otel-1576538478.html

калифорния

чикаго

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, мэрилин монро, калифорния, чикаго, сша