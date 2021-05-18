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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210518/pamyatnik-1732710792.html
Жители Палм-Спрингс выступили против установки статуи Мэрилин Монро
Жители Палм-Спрингс выступили против установки статуи Мэрилин Монро - РИА Новости, 18.05.2021
Жители Палм-Спрингс выступили против установки статуи Мэрилин Монро
Жители Палм-Спрингс (штат Калифорния, США) выступили против установки памятника Мэрилин Монро, сообщает NPR. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T07:48
2021-05-18T07:48
культура
новости культуры
музеи
мэрилин монро
калифорния
чикаго
сша
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Жители Палм-Спрингс (штат Калифорния, США) выступили против установки памятника Мэрилин Монро, сообщает NPR.Восьмиметровая скульптура "Forever Marilyn" ("Навсегда Мэрилин") была создана Дж. Сьюардом Джонсоном. Она повторяет знаменитое изображение актрисы с задравшейся белой юбкой из фильма "Зуд седьмого года". Сначала скульптура стояла в Чикаго, но по желанию жителей Палм-Спрингс, которые даже собрали 40 тысяч долларов на ее перенос, в 2012 была размещена у входа в художественный музей города. В 2014 году произведение было отправлено в тур по США. По решению общественного совета Палм-Спрингс, "Forever Marilyn" должна вернуться в 2021 на прежнее место и остаться на ближайшие три года. Они надеются, что памятник сможет привлечь дополнительных туристов в город.Но есть и противники этого решения. На сайте Change.org также размещена петиция против размещения скульптуры перед входом в музей. Она собрала 40 тысяч подписей. "Это вопиющий сексизм! Статуя практически заставляет людей смотреть ей под юбку", — заявляет бывший директор музея Элизабет Армстронг, которая сейчас выступает от лица организаторов петиции.Также в городе создан комитет по перемещению статуи. Его возглавляет дизайнер Трина Терк. По ее мнению, размещение статуи нарушает правила градостроения, установленные в Палм-Спрингс. Но глава сообщества местных отельеров уверен, что миллион долларов, потраченный на возвращение Монро в ее любимый город, окупится.
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новости культуры, музеи, мэрилин монро, калифорния, чикаго, сша

Жители Палм-Спрингс выступили против установки статуи Мэрилин Монро

07:48 18.05.2021
 
© AFP 2021 / Frederic J. BrownСтатуя Мэрилин Монро в Палм-Спрингс
Статуя Мэрилин Монро в Палм-Спрингс - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AFP 2021 / Frederic J. Brown
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Жители Палм-Спрингс (штат Калифорния, США) выступили против установки памятника Мэрилин Монро, сообщает NPR.
Восьмиметровая скульптура "Forever Marilyn" ("Навсегда Мэрилин") была создана Дж. Сьюардом Джонсоном. Она повторяет знаменитое изображение актрисы с задравшейся белой юбкой из фильма "Зуд седьмого года".
Сначала скульптура стояла в Чикаго, но по желанию жителей Палм-Спрингс, которые даже собрали 40 тысяч долларов на ее перенос, в 2012 была размещена у входа в художественный музей города. В 2014 году произведение было отправлено в тур по США.
По решению общественного совета Палм-Спрингс, "Forever Marilyn" должна вернуться в 2021 на прежнее место и остаться на ближайшие три года. Они надеются, что памятник сможет привлечь дополнительных туристов в город.
Но есть и противники этого решения.

"Мысль, что первое, что увидят дети, покидающие наш музей, — это нижнее белье этой гигантской статуи, была бы оскорбительной", — говорит директор музея Луи Грахо.

На сайте Change.org также размещена петиция против размещения скульптуры перед входом в музей. Она собрала 40 тысяч подписей.
"Это вопиющий сексизм! Статуя практически заставляет людей смотреть ей под юбку", — заявляет бывший директор музея Элизабет Армстронг, которая сейчас выступает от лица организаторов петиции.
Также в городе создан комитет по перемещению статуи. Его возглавляет дизайнер Трина Терк. По ее мнению, размещение статуи нарушает правила градостроения, установленные в Палм-Спрингс.
Но глава сообщества местных отельеров уверен, что миллион долларов, потраченный на возвращение Монро в ее любимый город, окупится.
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