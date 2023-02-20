https://ria.ru/20230220/skulptura-1853118430.html

Коллекционер случайно разбила скульптуру одного из самых дорогих мастеров

Коллекционер случайно разбила скульптуру одного из самых дорогих мастеров - РИА Новости, 20.02.2023

Коллекционер случайно разбила скульптуру одного из самых дорогих мастеров

Коллекционер произведений искусства случайно разбила работу Джеффа Кунса на арт-ярмарке Art Wynwood в Майами, пишет Artnews. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:57

2023-02-20T12:57

2023-02-20T12:57

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Коллекционер произведений искусства случайно разбила работу Джеффа Кунса на арт-ярмарке Art Wynwood в Майами, пишет Artnews. Это была миниатюрная фарфоровая версия 12-футовой (3,7 метровой) скульптуры "Собака из воздушных шариков", сделанной из отполированной до блеска нержавеющей стали. Кунс в 1994 — 2000 годы воспроизвел ее в разных цветах, размерах и использовал разные материалы при создании новых вариантов. Крупную оранжевую версию произведения продали в 2013 году за 58,4 миллиона долларов. Разбитая на ярмарке — стоила 42 тысячи долларов. Она была застрахована. Это не первый подобный случай. В 2016 году на выставке Design Miami упала и разбилась еще одна "Собака из воздушных шаров". Как отмечал таблоид Page Six, Кунс тогда не сильно расстроился. Кунс — один из самых высокооплачиваемых современных художников. Его скульптуру "Кролик" в 2019 году купили за 91 миллион долларов.

https://ria.ru/20230215/kartina-1851887981.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, джефф кунс, знаменитости