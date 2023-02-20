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Коллекционер случайно разбила скульптуру одного из самых дорогих мастеров - РИА Новости, 20.02.2023
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Культура
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Коллекционер случайно разбила скульптуру одного из самых дорогих мастеров
Коллекционер случайно разбила скульптуру одного из самых дорогих мастеров - РИА Новости, 20.02.2023
Коллекционер случайно разбила скульптуру одного из самых дорогих мастеров
Коллекционер произведений искусства случайно разбила работу Джеффа Кунса на арт-ярмарке Art Wynwood в Майами, пишет Artnews. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:57
2023-02-20T12:57
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Коллекционер произведений искусства случайно разбила работу Джеффа Кунса на арт-ярмарке Art Wynwood в Майами, пишет Artnews. Это была миниатюрная фарфоровая версия 12-футовой (3,7 метровой) скульптуры "Собака из воздушных шариков", сделанной из отполированной до блеска нержавеющей стали. Кунс в 1994 — 2000 годы воспроизвел ее в разных цветах, размерах и использовал разные материалы при создании новых вариантов. Крупную оранжевую версию произведения продали в 2013 году за 58,4 миллиона долларов. Разбитая на ярмарке — стоила 42 тысячи долларов. Она была застрахована. Это не первый подобный случай. В 2016 году на выставке Design Miami упала и разбилась еще одна "Собака из воздушных шаров". Как отмечал таблоид Page Six, Кунс тогда не сильно расстроился. Кунс — один из самых высокооплачиваемых современных художников. Его скульптуру "Кролик" в 2019 году купили за 91 миллион долларов.
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новости культуры, искусство, джефф кунс, знаменитости
Культура, Новости культуры, Искусство, Джефф Кунс, Знаменитости
12:57 20.02.2023
 
Коллекционер случайно разбила скульптуру одного из самых дорогих мастеров

Коллекционер на арт-ярмарке случайно разбила скульптуру Джеффа Кунса "Собака из шариков"

© JEFF KOONSСкульптура Джеффа Кунса
Скульптура Джеффа Кунса
© JEFF KOONS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Коллекционер произведений искусства случайно разбила работу Джеффа Кунса на арт-ярмарке Art Wynwood в Майами, пишет Artnews.
Это была миниатюрная фарфоровая версия 12-футовой (3,7 метровой) скульптуры "Собака из воздушных шариков", сделанной из отполированной до блеска нержавеющей стали. Кунс в 1994 — 2000 годы воспроизвел ее в разных цветах, размерах и использовал разные материалы при создании новых вариантов.
Крупную оранжевую версию произведения продали в 2013 году за 58,4 миллиона долларов. Разбитая на ярмарке — стоила 42 тысячи долларов. Она была застрахована.
Это не первый подобный случай. В 2016 году на выставке Design Miami упала и разбилась еще одна "Собака из воздушных шаров". Как отмечал таблоид Page Six, Кунс тогда не сильно расстроился.

"Досадно, когда происходит нечто такое. Но это всего лишь фарфоровая пластинка. Считай, нам очень повезло, когда просто разбиваются какие-то вещи — их можно заменить", — говорил мастер.

Кунс — один из самых высокооплачиваемых современных художников. Его скульптуру "Кролик" в 2019 году купили за 91 миллион долларов.
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