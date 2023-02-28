Лучшие фото РИА Новости, февраль 2023 года

Празднование широкой Масленицы в Суздале.
Участники акции против "франко-германского" плана ЕС по Косово в Белграде.
Участники акции против "франко-германского" плана ЕС по Косово в Белграде.
Владимир Путин на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества.
Владимир Путин на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества.
Снайпер батальона "Эспаньола" на учениях в ДНР.
Снос аварийного жилья после землетрясения в турецком городе Адыямане.
Снос аварийного жилья после землетрясения в турецком городе Адыямане.
Кошка британской породы на международной выставке Coral Jubilee Show в Москве.
Кошка британской породы на международной выставке Coral Jubilee Show в Москве.
Сожжение арт-объекта "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, во время празднования Масленицы в парке "Никола-Ленивец".
Сожжение арт-объекта "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, во время празднования Масленицы в парке "Никола-Ленивец".
Артисты выступают на праздновании Масленицы в Тирасполе.
Артисты выступают на праздновании Масленицы в Тирасполе.
Боевая работа танка Т-72 российских Вооруженных сил в южном секторе специальной военной операции.
Боевая работа танка Т-72 российских Вооруженных сил в южном секторе специальной военной операции.
Разбор завалов после землетрясения в Алеппо.
Девушка кормит лебедей в парке имени Гагарина в Симферополе.
Девушка кормит лебедей в парке имени Гагарина в Симферополе.
Участники Всероссийской спортивно-патриотической акции "Быть здоровым — это модно!" разминаются перед обливанием холодной водой на стадионе "Космос" в Южно-Сахалинске.
Участники Всероссийской спортивно-патриотической акции "Быть здоровым — это модно!" разминаются перед обливанием холодной водой на стадионе "Космос" в Южно-Сахалинске.
Сотрудник рыбной фермы в Красноярском крае держит пойманного японского карпа кои.
Сотрудник рыбной фермы в Красноярском крае держит пойманного японского карпа кои.
Команда "За мир, за Россию" на фестивале креативных санок "SunnyФЕСТ" в Мамадыше.
Команда "За мир, за Россию" на фестивале креативных санок "SunnyФЕСТ" в Мамадыше.
Девушки в форме стюардесс перед началом торжественного вечера, посвященного 100-летию отечественной гражданской авиации, в Государственном Кремлевском дворце.
Девушки в форме стюардесс перед началом торжественного вечера, посвященного 100-летию отечественной гражданской авиации, в Государственном Кремлевском дворце.
Праздничный салют в Волгограде, приуроченный к 80-летию победы в Сталинградской битве.
Праздничный салют в Волгограде, приуроченный к 80-летию победы в Сталинградской битве.
Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города Диярбакыра в пункте временного размещения на территории мечети.
Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города Диярбакыра в пункте временного размещения на территории мечети.
Зрители перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках".
Зрители перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках".
Участницы трейлраннинг-забега "SOSтояние" в станице Васюринская Краснодарского края.
Участницы трейлраннинг-забега "SOSтояние" в станице Васюринская Краснодарского края.
Пианисты Дмитрий Маслеев, Ю Фень Чанг и Ксения Башмет выступают на гала-концерте открытия XVI Зимнего международного фестиваля искусств.
Пианисты Дмитрий Маслеев, Ю Фень Чанг и Ксения Башмет выступают на гала-концерте открытия XVI Зимнего международного фестиваля искусств.
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере в природном заказнике в Алтайском крае.
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере в природном заказнике в Алтайском крае.
Танцовщики Юлиана Анфимова и Максим Клочнев во время репетиции спектакля "Адам и Ева" в театре "Шалом" в Москве.
Танцовщики Юлиана Анфимова и Максим Клочнев во время репетиции спектакля "Адам и Ева" в театре "Шалом" в Москве.
Празднование Терендеза у церкви Святой Рипсиме в Ялте. Это традиционное армянское торжество в честь Сретения Господня.
Празднование Терендеза у церкви Святой Рипсиме в Ялте. Это традиционное армянское торжество в честь Сретения Господня.
Собака на набережной в Волгограде.
Номер "Ролики" на премьере спектакля Аскольда Запашного "КороЛЕВство" в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.
Номер "Ролики" на премьере спектакля Аскольда Запашного "КороЛЕВство" в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.
Участники фестиваля "Сказки старого города" (праздник длинной колбасы) у Королевских ворот в Калининграде.
Участники фестиваля "Сказки старого города" (праздник длинной колбасы) у Королевских ворот в Калининграде.
Девушка фотографируется на обледеневшей после шторма набережной в Новороссийске.
Девушка фотографируется на обледеневшей после шторма набережной в Новороссийске.
Военнослужащие роты почетного караула Президентского полка возле Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
Военнослужащие роты почетного караула Президентского полка возле Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
Женщина готовит блины во время празднования Масленицы на территории ослиной фермы "Чудо-ослик" в селе Залесное Бахчисарайского района.
Женщина готовит блины во время празднования Масленицы на территории ослиной фермы "Чудо-ослик" в селе Залесное Бахчисарайского района.
Номер "Воздушные сетки" на премьере спектакля "КороЛЕВство" в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.
Номер "Воздушные сетки" на премьере спектакля "КороЛЕВство" в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.
Пассажиры на эскалаторе станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии московского метро.
Пассажиры на эскалаторе станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии московского метро.
Певица ZIVERT и фигуристка Алина Загитова выступают на фестивале "Влюбленные в фигурное катание" в спортивном комплексе "ЦСКА Арена" в Москве.
Певица ZIVERT и фигуристка Алина Загитова выступают на фестивале "Влюбленные в фигурное катание" в спортивном комплексе "ЦСКА Арена" в Москве.
Участники фестиваля "Иглу-2023: город эскимосов" строят снежные хижины на льду Новосибирского водохранилища.
Участники фестиваля "Иглу-2023: город эскимосов" строят снежные хижины на льду Новосибирского водохранилища.