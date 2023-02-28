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Лучшие фото РИА Новости, февраль 2023 года - РИА Новости, 28.02.2023
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11:12 28.02.2023 (обновлено: 21:59 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/foto-1854648236.html
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2023 года - РИА Новости, 28.02.2023
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:12
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фото
новосибирск
юлия зиверт (zivert)
алина загитова
масленица
москва
московский метрополитен
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
новосибирск
москва
новороссийск
калининград
республика алтай
ялта
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Лучшие фото РИА Новости, февраль 2023 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Празднование широкой Масленицы в Суздале.

Посетители на праздновании Широкой Масленицы в Суздале

Празднование широкой Масленицы в Суздале.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 35
© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанк

Участники акции против "франко-германского" плана ЕС по Косово в Белграде.

Участники акции против франко-германского плана ЕС по Косово в Белграде

Участники акции против "франко-германского" плана ЕС по Косово в Белграде.

© РИА Новости / Александар Джорович
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2 из 35
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества.

Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены в День защитника Отечества

Владимир Путин на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества.

© РИА Новости / POOL
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3 из 35
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Снайпер батальона "Эспаньола" на учениях в ДНР.

Снайпер батальона Эспаньола на учениях на одном из полигонов ДНР

Снайпер батальона "Эспаньола" на учениях в ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 35
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанк

Снос аварийного жилья после землетрясения в турецком городе Адыямане.

Снос аварийного жилья после землетрясения в турецком городе Адыямане

Снос аварийного жилья после землетрясения в турецком городе Адыямане.

© Sputnik / Сертач Каяр
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5 из 35
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Кошка британской породы на международной выставке Coral Jubilee Show в Москве.

Кошка британской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве

Кошка британской породы на международной выставке Coral Jubilee Show в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Сожжение арт-объекта "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, во время празднования Масленицы в парке "Никола-Ленивец".

Масленица в Никола-Ленивце

Сожжение арт-объекта "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, во время празднования Масленицы в парке "Никола-Ленивец".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 35
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Артисты выступают на праздновании Масленицы в Тирасполе.

Артисты выступают на праздновании Масленицы в Екатерининском парке в Тирасполе

Артисты выступают на праздновании Масленицы в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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8 из 35
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Боевая работа танка Т-72 российских Вооруженных сил в южном секторе специальной военной операции.

Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации

Боевая работа танка Т-72 российских Вооруженных сил в южном секторе специальной военной операции.

© РИА Новости
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9 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраффити с юнармейцами на здании в Москве.
Граффити с юнармейцами на здании в Москве
Граффити с юнармейцами на здании в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 35
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Разбор завалов после землетрясения в Алеппо.

Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо

Разбор завалов после землетрясения в Алеппо.

© РИА Новости
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11 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Девушка кормит лебедей в парке имени Гагарина в Симферополе.

Девушка кормит лебедей в парке им. Гагарина в Симферополе

Девушка кормит лебедей в парке имени Гагарина в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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12 из 35
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

Участники Всероссийской спортивно-патриотической акции "Быть здоровым — это модно!" разминаются перед обливанием холодной водой на стадионе "Космос" в Южно-Сахалинске.

Участники Всероссийской спортивно-патриотической акции Быть здоровым – это модно! разминаются перед обливанием холодной водой на стадионе Космос в Южно-Сахалинске

Участники Всероссийской спортивно-патриотической акции "Быть здоровым — это модно!" разминаются перед обливанием холодной водой на стадионе "Космос" в Южно-Сахалинске.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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13 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Сотрудник рыбной фермы в Красноярском крае держит пойманного японского карпа кои.

Сотрудник держит пойманного японского карпа кои на рыбной ферме ООО Назаровское рыбное хозяйство на одном из рукавов реки Чулым в окрестностях города Назарово Красноярского края

Сотрудник рыбной фермы в Красноярском крае держит пойманного японского карпа кои.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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14 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Команда "За мир, за Россию" на фестивале креативных санок "SunnyФЕСТ" в Мамадыше.

Участник команды За мир, за Россию во время заезда на фестивале креативных санок SunnyФЕСТ в Мамадыше

Команда "За мир, за Россию" на фестивале креативных санок "SunnyФЕСТ" в Мамадыше.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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15 из 35
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Девушки в форме стюардесс перед началом торжественного вечера, посвященного 100-летию отечественной гражданской авиации, в Государственном Кремлевском дворце.

Девушки в форме стюардесс перед началом торжественного вечера, посвященного 100-летию отечественной гражданской авиации, в Государственном Кремлевском дворце

Девушки в форме стюардесс перед началом торжественного вечера, посвященного 100-летию отечественной гражданской авиации, в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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16 из 35
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Праздничный салют в Волгограде, приуроченный к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы в Волгограде

Праздничный салют в Волгограде, приуроченный к 80-летию победы в Сталинградской битве.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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17 из 35
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанк

Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города Диярбакыра в пункте временного размещения на территории мечети.

Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города Диярбакыр в пункте временного размещения на территории исторической мечети

Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города Диярбакыра в пункте временного размещения на территории мечети.

© Sputnik / Сертач Каяр
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18 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Зрители перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках".

Митинг-концерт Слава защитникам Отечества! в Москве

Зрители перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках".

© РИА Новости / Илья Питалев
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19 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участницы трейлраннинг-забега "SOSтояние" в станице Васюринская Краснодарского края.

Участницы во время трейлраннинг забега SOSтояние в станице Васюринская Краснодарского края

Участницы трейлраннинг-забега "SOSтояние" в станице Васюринская Краснодарского края.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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20 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Пианисты Дмитрий Маслеев, Ю Фень Чанг и Ксения Башмет выступают на гала-концерте открытия XVI Зимнего международного фестиваля искусств.

Дмитрий Маслеев, Ю Фень Чанг и Ксения Башмет выступают на гала-концерте открытия XVI Зимнего международного фестиваля искусств

Пианисты Дмитрий Маслеев, Ю Фень Чанг и Ксения Башмет выступают на гала-концерте открытия XVI Зимнего международного фестиваля искусств.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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21 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере в природном заказнике в Алтайском крае.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае

Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере в природном заказнике в Алтайском крае.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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22 из 35
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Танцовщики Юлиана Анфимова и Максим Клочнев во время репетиции спектакля "Адам и Ева" в театре "Шалом" в Москве.

Танцовщики Юлиана Анфимова в роли Евы и Максим Клочнев в роли Адама во время репетиции спектакля Адам и Ева в театре Шалом в Москве

Танцовщики Юлиана Анфимова и Максим Клочнев во время репетиции спектакля "Адам и Ева" в театре "Шалом" в Москве.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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23 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Празднование Терендеза у церкви Святой Рипсиме в Ялте. Это традиционное армянское торжество в честь Сретения Господня.

Армянский праздник Терендез в Ялте

Празднование Терендеза у церкви Святой Рипсиме в Ялте. Это традиционное армянское торжество в честь Сретения Господня.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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24 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Собака на набережной в Волгограде.

Собака на набережной реки Волги в Волгограде

Собака на набережной в Волгограде.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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25 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Номер "Ролики" на премьере спектакля Аскольда Запашного "КороЛЕВство" в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.

Номер Ролики под руководством Шапиловой П. на премьере спектакля КороЛЕВство режиссёра Аскольда Запашного в Большом Московском цирке на просп. Вернадского

Номер "Ролики" на премьере спектакля Аскольда Запашного "КороЛЕВство" в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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26 из 35
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля "Сказки старого города" (праздник длинной колбасы) у Королевских ворот в Калининграде.

Участники фестиваля Сказки старого города (праздник длинной колбасы) на территории королевских ворот в Калининграде

Участники фестиваля "Сказки старого города" (праздник длинной колбасы) у Королевских ворот в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
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27 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПолугодовалые львята в вольере зоопарка "Садгород" под Владивостоком.
Полугодовалые львята в вольере зоопарка Садгород под Владивостоком
Полугодовалые львята в вольере зоопарка "Садгород" под Владивостоком.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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28 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Девушка фотографируется на обледеневшей после шторма набережной в Новороссийске.

Девушка фотографируется на обледеневшей набережной адмирала Серебрякова в Новороссийске

Девушка фотографируется на обледеневшей после шторма набережной в Новороссийске.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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29 из 35
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Военнослужащие роты почетного караула Президентского полка возле Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Военнослужащие роты почетного караула Президентского полка РФ у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля

Военнослужащие роты почетного караула Президентского полка возле Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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30 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Женщина готовит блины во время празднования Масленицы на территории ослиной фермы "Чудо-ослик" в селе Залесное Бахчисарайского района.

Женщина готовит блины на праздновании Масленицы на территории ослиной фермы Чудо ослик в селе Залесное Бахчисарайского района

Женщина готовит блины во время празднования Масленицы на территории ослиной фермы "Чудо-ослик" в селе Залесное Бахчисарайского района.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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31 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Номер "Воздушные сетки" на премьере спектакля "КороЛЕВство" в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.

Номер Воздушные сетки в Большом Московском цирке

Номер "Воздушные сетки" на премьере спектакля "КороЛЕВство" в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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32 из 35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пассажиры на эскалаторе станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии московского метро.

Пассажиры на эскалаторе станции Воронцовская Большой кольцевой линии московского метро

Пассажиры на эскалаторе станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии московского метро.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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33 из 35
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Певица ZIVERT и фигуристка Алина Загитова выступают на фестивале "Влюбленные в фигурное катание" в спортивном комплексе "ЦСКА Арена" в Москве.

Певица ZIVERT и фигуристка Алина Загитова (слева) выступают на фестивале Влюбленные в фигурное катание в спортивном комплексе ЦСКА Арена в Москве

Певица ZIVERT и фигуристка Алина Загитова выступают на фестивале "Влюбленные в фигурное катание" в спортивном комплексе "ЦСКА Арена" в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
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34 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля "Иглу-2023: город эскимосов" строят снежные хижины на льду Новосибирского водохранилища.

Фестиваль Иглу-2023 Город эскимосов в Новосибирске

Участники фестиваля "Иглу-2023: город эскимосов" строят снежные хижины на льду Новосибирского водохранилища.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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35 из 35
 
ФотоНовосибирскЮлия Зиверт (Zivert)Алина ЗагитоваМасленицаМоскваМосковский метрополитенБольшой Московский Государственный циркДикие животныелевНовороссийскВолгаКалининградРеспублика АлтайТеатрЯлтаДень защитника ОтечестваГосударственный Кремлевский дворецМамадышский районКрасноярский крайВолгоградМамаев курганСуздальВладимир ПутинФото - ТуризмВпечатления - ТуризмДНРТурцияЗемлетрясениеНикола-ЛенивецТираспольТ-72Б3АлеппоСимферопольЗимний фестиваль искусств Юрия БашметаВладивосток
 
 
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