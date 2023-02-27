https://ria.ru/20230227/vystavka-1853846276.html

В Госдуме открылась выставка исторических VR-материалов РИА Новости

В Госдуме открылась выставка исторических VR-материалов РИА Новости - РИА Новости, 27.02.2023

В Госдуме открылась выставка исторических VR-материалов РИА Новости

Интерактивная экспозиция РИА Новости "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле", приуроченная к годовщине окончания обвинительной части Нюрнбергского... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:00

2023-02-27T09:00

2023-02-27T09:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Интерактивная экспозиция РИА Новости "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле", приуроченная к годовщине окончания обвинительной части Нюрнбергского процесса 4 марта 1946 года, открылась сегодня в стенах Государственной Думы.Ее основные задачи – донести историческую правду в близких молодым пользователям форматах и жанрах и продемонстрировать, насколько увлекательным и современным может быть патриотический и исторический контент.Медиагруппа "Россия сегодня" как лидер в области инновационной журналистики создает современные публицистические и просветительские проекты, предугадывая и формируя стандарты журналистики будущего. Один из таких форматов – документальные исторические реконструкции в формате виртуальной реальности, разработкой которых занимается специализированная лаборатория РИА Новости RIA.Lab.Созданная специалистами RIA.Lab экспозиция представляет собой оборудованное VR-станциями пространство для показа проектов в формате виртуальной реальности. Каждая VR-станция состоит из ноутбука, очков и контроллеров, а рядом со станциями находятся готовые помочь сотрудники лаборатории.Посетители имеют возможность самостоятельно "пройти" документальные VR-реконструкции или следить за чужими "прохождениями" на плазменных панелях. В целях обеспечения гигиенической безопасности каждому посетителю выдается индивидуальная защитная маска для очков, при этом все комплекты проходят обязательную дезинфекцию."Нюрнберг. VRдикт народов" - центральная часть экспозиции. Это масштабный проект в формате виртуальной реальности, посвященный Нюрнбергскому суду. Пользователь этого квеста в жанре документального детектива выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого – собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха. Обвинения и вердикты Нюрнбергского суда, его справедливость и даже необходимость нередко ставятся под сомнение по незнанию или под давлением тех, кому это выгодно. Цель проекта – не дать исказить историческую правду о Нюрнбергском процессе.Посетители могут увидеть короткую (выставочную) или полную версию "VRдикта народов". Выставочный вариант дает возможность переместиться в прошлое одного из нацистских преступников – фигурантов Нюрнбергского процесса и найти часть улик, доказывающих его вину перед человечеством.Также в VR-зоне будут представлены еще три проекта в формате виртуальной реальности.Интерактивный квест "VR-археология: тайны Куликова поля" позволяет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь может, как на машине времени, переместиться на Куликово поле времен легендарного сражения. Также есть возможность отправиться в археологическую экспедицию, оказаться на месте раскопок, найти десятки уникальных артефактов для изучения и "реставрации", а также создать оружие и амуницию русских воинов XIV века.Одна из задач исторического VR-квеста "Тайны Куликова поля" – привлечь молодежь к изучению истории родной страны. Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы. В выставочной версии проекта пользователь получает возможность оказаться на стрельбище Куликова поля и отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней."Крузенштерн. Кругосветка "Надежды "" - это документальный VR-квест, посвященный великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. Пользователь побывает в Кронштадте, Китае, на острове Нуку-Хива и близ берегов США, отправится в Японию, окажется в закрытом порту и на местном прибрежном рынке.Проект дает возможность "встретиться" с императором Александром I, великими русскими моряками-исследователями Фаддеем Беллинсгаузеном, Николаем Резановым, Юрием Лисянским и самим Иваном Крузенштерном.Пользователь примет участие в ярком и жестоком морском сражении, встретится с туземцами острова Нуку-Хива, попытается войти с ними в контакт и не совершить роковую ошибку. С помощью проекта можно изучить основы и тонкости морской навигации, овладеть искусством прокладывания дороги по звездам, научиться стрелять из мушкета и пушки 18-го века и принять участие в шахматных дуэлях. Действия и выбор пользователя могут влиять на развитие сюжета, но историческая канва экспедиции остается неизменной.Выставочная версия проекта включает три сцены: пользователь сможет узнать о тонкостях торговли с туземцами острова Нуку-Хива и выковать топор для вождя их племени, стать участником битвы на Балтике или выстроить маршрут по звездам для успешного завершения кругосветного плавания.VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец" – это уникальное журналистское исследование, посвященное штурму Рейхстага в период с 30 апреля по 2 мая 1945 года.Официальную версию установки Красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и журналов с парадными фотографиями, но развевающихся над Рейхстагом флагов и знамен было гораздо больше.Исследователи считают, что бойцы закрепили на стенах и крыше главного здания рейха не менее сорока полотнищ, зачастую сделанных из подручного материала.В выставочной версии реконструкции, которую пользователь проживает как обычный советский солдат, есть возможность оказаться в одной из башен на крыше главного здания Третьего рейха в разгар штурма, попытаться пробраться по крыше и водрузить Знамя Победы.

https://ria.ru/20230216/nagrada-1852408812.html

https://ria.ru/20230214/proekt-1851780575.html

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https://ria.ru/20230131/nagrada-1848635172.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, риа новости