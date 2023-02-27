https://ria.ru/20230227/teatr-1854623121.html

Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой

Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой - РИА Новости, 27.02.2023

Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой

Новый Рижский театр отменил спектакль "Gogolis. Nature Morte" с участием Чулпан Хаматовой, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:03

2023-02-27T16:03

2023-02-27T23:47

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новый Рижский театр отменил спектакль "Gogolis. Nature Morte" с участием Чулпан Хаматовой, сообщается на сайте учреждения. "Творческая неудача (Radoša neveiksme). В театре (как и в жизни) такое бывает", — указали в публикации. В постановке задействованы Чулпан Хаматова, Гундарс Аболиньш, Каспарс Знотиньш. Были отменены генеральная репетиция 27 февраля, премьера 28 февраля и спектакли 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта и 1 и 2 апреля. Как говорится в информации на сайте театра, деньги за билеты вернут покупателям. Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации. Двадцать третьего марта актриса уволилась из театра "Современник" по собственному желанию. В ноябре в Латвии она стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года".

https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, чулпан хаматова, знаменитости