https://ria.ru/20230227/sochi-1854557934.html

В Сочи горные курорты открыли большинство трасс после непогоды

В Сочи горные курорты открыли большинство трасс после непогоды - РИА Новости, 27.02.2023

В Сочи горные курорты открыли большинство трасс после непогоды

Большая часть горнолыжных трасс открыта 27 февраля на горных курортах Сочи, сообщили РИА Новости представители курортов. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:03

2023-02-27T13:03

2023-02-27T13:03

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СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Большая часть горнолыжных трасс открыта 27 февраля на горных курортах Сочи, сообщили РИА Новости представители курортов. "Открыто 57 трасс, всего их 73", — сказали в информационном центре "Роза Хутор". Вечерние и дневные катания на склонах готов предоставить курорт "Газпром". Но, как предупреждают отдыхающих в официальном телеграмм-канале компании, в течение дня часть трасс на высокогорном склоне "Альпика" может быть закрыта из-за лавинной опасности. Открыть все зоны катания удалось курорту "Красная Поляна". Туристы могут отправиться на аттракционы, запланированы вечерние спуски. Работает полюбившаяся лыжникам новая зона Apres-Ski, расположенная неподалеку от канатных дорог. Запустить туристов на все трассы не удавалось с декабря 2022 года — мешала теплая погода. В начале января 2023 года погодные условия стабилизировались, однако позже большую часть зон для катания закрыли из-за высокого риска схода снежных лавин. Сегодня почти все трассы курортов открыты. До 23 февраля в Сочи действовало штормовое предупреждение по непогоде. В этот период городские власти боролись с оползнями, образовавшимися в результате ливней, порывами магистральных водоводов, занимались ликвидацией последствий после схода лавины, разрушившей газовую конструкцию близ Горной Олимпийской деревни. При этом, как рассказывал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, туристов, планировавших отдых в февральские праздники в Сочи, не остановили погодные условия, загрузка отелей в эти дни была не менее 90 процентов. В настоящее время в прибрежных районах Сочи установилась солнечная погода, температура воздуха составляет плюс 15 градусов.

https://ria.ru/20230217/sochi-1852516249.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, роза хутор, газпром