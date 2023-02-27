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В Сочи горные курорты открыли большинство трасс после непогоды - РИА Новости, 27.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230227/sochi-1854557934.html
В Сочи горные курорты открыли большинство трасс после непогоды
В Сочи горные курорты открыли большинство трасс после непогоды - РИА Новости, 27.02.2023
В Сочи горные курорты открыли большинство трасс после непогоды
Большая часть горнолыжных трасс открыта 27 февраля на горных курортах Сочи, сообщили РИА Новости представители курортов. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:03
2023-02-27T13:03
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сочи
роза хутор
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СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Большая часть горнолыжных трасс открыта 27 февраля на горных курортах Сочи, сообщили РИА Новости представители курортов. "Открыто 57 трасс, всего их 73", — сказали в информационном центре "Роза Хутор". Вечерние и дневные катания на склонах готов предоставить курорт "Газпром". Но, как предупреждают отдыхающих в официальном телеграмм-канале компании, в течение дня часть трасс на высокогорном склоне "Альпика" может быть закрыта из-за лавинной опасности. Открыть все зоны катания удалось курорту "Красная Поляна". Туристы могут отправиться на аттракционы, запланированы вечерние спуски. Работает полюбившаяся лыжникам новая зона Apres-Ski, расположенная неподалеку от канатных дорог. Запустить туристов на все трассы не удавалось с декабря 2022 года — мешала теплая погода. В начале января 2023 года погодные условия стабилизировались, однако позже большую часть зон для катания закрыли из-за высокого риска схода снежных лавин. Сегодня почти все трассы курортов открыты. До 23 февраля в Сочи действовало штормовое предупреждение по непогоде. В этот период городские власти боролись с оползнями, образовавшимися в результате ливней, порывами магистральных водоводов, занимались ликвидацией последствий после схода лавины, разрушившей газовую конструкцию близ Горной Олимпийской деревни. При этом, как рассказывал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, туристов, планировавших отдых в февральские праздники в Сочи, не остановили погодные условия, загрузка отелей в эти дни была не менее 90 процентов. В настоящее время в прибрежных районах Сочи установилась солнечная погода, температура воздуха составляет плюс 15 градусов.
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туризм, новости - туризм, сочи, роза хутор, газпром
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Газпром
13:03 27.02.2023
 
В Сочи горные курорты открыли большинство трасс после непогоды

В Сочи горные курорты открыли основные трассы после непогоды

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкДевушка на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Большая часть горнолыжных трасс открыта 27 февраля на горных курортах Сочи, сообщили РИА Новости представители курортов.
"Открыто 57 трасс, всего их 73", — сказали в информационном центре "Роза Хутор".
Вечерние и дневные катания на склонах готов предоставить курорт "Газпром". Но, как предупреждают отдыхающих в официальном телеграмм-канале компании, в течение дня часть трасс на высокогорном склоне "Альпика" может быть закрыта из-за лавинной опасности.
Открыть все зоны катания удалось курорту "Красная Поляна". Туристы могут отправиться на аттракционы, запланированы вечерние спуски. Работает полюбившаяся лыжникам новая зона Apres-Ski, расположенная неподалеку от канатных дорог.
Запустить туристов на все трассы не удавалось с декабря 2022 года — мешала теплая погода. В начале января 2023 года погодные условия стабилизировались, однако позже большую часть зон для катания закрыли из-за высокого риска схода снежных лавин. Сегодня почти все трассы курортов открыты.
До 23 февраля в Сочи действовало штормовое предупреждение по непогоде. В этот период городские власти боролись с оползнями, образовавшимися в результате ливней, порывами магистральных водоводов, занимались ликвидацией последствий после схода лавины, разрушившей газовую конструкцию близ Горной Олимпийской деревни. При этом, как рассказывал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, туристов, планировавших отдых в февральские праздники в Сочи, не остановили погодные условия, загрузка отелей в эти дни была не менее 90 процентов.
В настоящее время в прибрежных районах Сочи установилась солнечная погода, температура воздуха составляет плюс 15 градусов.
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