В "Красной Поляне" закрыли все горнолыжные трассы
Сочинский курорт "Красная Поляна" закрыл все трассы для катания из-за угрозы лавин
Горнолыжный курорт в Красной поляне.. Архивное фото
СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Все горнолыжные трассы курорта "Красная Поляна" в Сочи закрыли из-за угрозы лавин, сотрудники лавинной службы исследуют склоны, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
В воскресенье курорт уже закрывал трассы из-за лавинной опасности, затем некоторая часть из них на нижних отметках была открыта до полудня понедельника, но начался сильный снегопад, и трассы вновь закрыли. В посёлке Эсто-Садок сошла лавина, повредив оградительную сетку и снежную пушку. По данным главка МЧС, при сходе лавины никто не пострадал. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе "Красной Поляны", горнолыжные трассы при сходе лавины не были задеты.
"Курорт закрыл все трассы, проводится постоянное исследование склонов, разрешение об открытии зависит от лавинной обстановки", - сказала собеседница агентства.
Некоторая часть трасс сейчас недоступна и на курорте "Роза Хутор", другие работают штатно. Работает трасса на склоне "Лаура" курорта "Газпром", поскольку рельеф, по словам представителей курорта, расположен так, что сход лавин невозможен. Правда сейчас, как сообщают в пресс-службе курорта, на канатных дорогах "Лауры" очередь - туристы с других курортов едут туда.
В Сочи до 20 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют в этот период мокрый снег, дождь в прибрежной зоне, сильные снегопады в горах. Непогода уже спровоцировала ряд неблагоприятных ситуаций, так, уровень воды в реках Хостинского и Лазаревского районов достиг неблагоприятных отметок. Из-за ливней частично подмыта переправа в селе Каткова щель через реку Чемит, ее начнут будут восстанавливать после прекращения дождя.
Сейчас в Сочи работает городской оперативный штаб, представители районных администраций организовали дежурство в поселениях близ рек и водоёмов.