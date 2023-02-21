https://ria.ru/20230221/sochi-1853517816.html

Эксперт рассказал, отменяют ли туристы отдых в Сочи после схода лавины

Эксперт рассказал, отменяют ли туристы отдых в Сочи после схода лавины - РИА Новости, 21.02.2023

Эксперт рассказал, отменяют ли туристы отдых в Сочи после схода лавины

Путешественники не отменили запланированный отдых в горах Красной Поляны на четырехдневные февральские выходные из-за ситуации с лавиной, которая произошла в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:03

2023-02-21T18:03

2023-02-21T18:03

туризм

сочи

красная поляна

россия

альянс туристических агентств

новости - туризм

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СОЧИ, 21 фев - РИА Новости. Путешественники не отменили запланированный отдых в горах Красной Поляны на четырехдневные февральские выходные из-за ситуации с лавиной, которая произошла в понедельник, рассказал вице-президент "Альянса туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян. По его словам, спрос на горные отели в Сочи сейчас остается высоким, в период праздников они будут загружены почти на сто процентов, как и планировалось изначально. "Понятно, что лавины могут быть и сегодня, и завтра. Но все верят, что есть специально обученные люди, которые контролируют лавинную опасность. Да, может быть, часть трасс закроют, но все равно кататься можно. Все прекрасно понимают, что максимум осталось сорок дней. Через сорок дней снега не будет", – сказал Мкртчян. Он отметил, что в основном на праздники отдых планируют семьи с детьми. Горнолыжники стараются приезжать группами. По данным эксперта, их заезды, как правило, не зависят от красных дат в календаре. Накануне в соцсетях появилось видео, в котором большая снежная лавина в горах Сочи сносит объемную металлическую конструкцию. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, лавина задела только оградительные сетки и снежную пушку, никто не пострадал. По информации сочинской мэрии, после осмотра места ЧП было установлено, что лавина повредила газопровод низкого давления и два водопровода. Власти Сочи объявили на месте схода лавины режим локальной ЧС, там же развернут оперативный штаб. Штормовое предупреждение в Сочи действует до 23 февраля. Комплекс неблагоприятных погодных условий в виде дождя, снегопада и ветра прогнозируют синоптики. Городские службы сейчас работают в повышенной готовности. На курорте сохраняется холодная погода.

https://ria.ru/20230220/lavina-1853234016.html

https://ria.ru/20230220/opershtab-1853275903.html

сочи

красная поляна

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сочи, красная поляна, россия, альянс туристических агентств, новости - туризм