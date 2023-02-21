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Эксперт рассказал, отменяют ли туристы отдых в Сочи после схода лавины - РИА Новости, 21.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230221/sochi-1853517816.html
Эксперт рассказал, отменяют ли туристы отдых в Сочи после схода лавины
Эксперт рассказал, отменяют ли туристы отдых в Сочи после схода лавины - РИА Новости, 21.02.2023
Эксперт рассказал, отменяют ли туристы отдых в Сочи после схода лавины
Путешественники не отменили запланированный отдых в горах Красной Поляны на четырехдневные февральские выходные из-за ситуации с лавиной, которая произошла в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:03
2023-02-21T18:03
туризм
сочи
красная поляна
россия
альянс туристических агентств
новости - туризм
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СОЧИ, 21 фев - РИА Новости. Путешественники не отменили запланированный отдых в горах Красной Поляны на четырехдневные февральские выходные из-за ситуации с лавиной, которая произошла в понедельник, рассказал вице-президент "Альянса туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян. По его словам, спрос на горные отели в Сочи сейчас остается высоким, в период праздников они будут загружены почти на сто процентов, как и планировалось изначально. "Понятно, что лавины могут быть и сегодня, и завтра. Но все верят, что есть специально обученные люди, которые контролируют лавинную опасность. Да, может быть, часть трасс закроют, но все равно кататься можно. Все прекрасно понимают, что максимум осталось сорок дней. Через сорок дней снега не будет", – сказал Мкртчян. Он отметил, что в основном на праздники отдых планируют семьи с детьми. Горнолыжники стараются приезжать группами. По данным эксперта, их заезды, как правило, не зависят от красных дат в календаре. Накануне в соцсетях появилось видео, в котором большая снежная лавина в горах Сочи сносит объемную металлическую конструкцию. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, лавина задела только оградительные сетки и снежную пушку, никто не пострадал. По информации сочинской мэрии, после осмотра места ЧП было установлено, что лавина повредила газопровод низкого давления и два водопровода. Власти Сочи объявили на месте схода лавины режим локальной ЧС, там же развернут оперативный штаб. Штормовое предупреждение в Сочи действует до 23 февраля. Комплекс неблагоприятных погодных условий в виде дождя, снегопада и ветра прогнозируют синоптики. Городские службы сейчас работают в повышенной готовности. На курорте сохраняется холодная погода.
https://ria.ru/20230220/lavina-1853234016.html
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сочи, красная поляна, россия, альянс туристических агентств, новости - туризм
Туризм, Сочи, Красная Поляна, Россия, Альянс туристических агентств, Новости - Туризм
18:03 21.02.2023
 
Эксперт рассказал, отменяют ли туристы отдых в Сочи после схода лавины

Эксперт: туристов не напугала лавина, сошедшая в горах Сочи, отмен путевок нет

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 21 фев - РИА Новости. Путешественники не отменили запланированный отдых в горах Красной Поляны на четырехдневные февральские выходные из-за ситуации с лавиной, которая произошла в понедельник, рассказал вице-президент "Альянса туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян.
По его словам, спрос на горные отели в Сочи сейчас остается высоким, в период праздников они будут загружены почти на сто процентов, как и планировалось изначально.
"Понятно, что лавины могут быть и сегодня, и завтра. Но все верят, что есть специально обученные люди, которые контролируют лавинную опасность. Да, может быть, часть трасс закроют, но все равно кататься можно. Все прекрасно понимают, что максимум осталось сорок дней. Через сорок дней снега не будет", – сказал Мкртчян.
Он отметил, что в основном на праздники отдых планируют семьи с детьми. Горнолыжники стараются приезжать группами. По данным эксперта, их заезды, как правило, не зависят от красных дат в календаре.
Накануне в соцсетях появилось видео, в котором большая снежная лавина в горах Сочи сносит объемную металлическую конструкцию. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, лавина задела только оградительные сетки и снежную пушку, никто не пострадал.
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 18:08
Лавина, которая сошла в горах Сочи, задела газовую конструкцию
По информации сочинской мэрии, после осмотра места ЧП было установлено, что лавина повредила газопровод низкого давления и два водопровода. Власти Сочи объявили на месте схода лавины режим локальной ЧС, там же развернут оперативный штаб.
Штормовое предупреждение в Сочи действует до 23 февраля. Комплекс неблагоприятных погодных условий в виде дождя, снегопада и ветра прогнозируют синоптики. Городские службы сейчас работают в повышенной готовности. На курорте сохраняется холодная погода.
Сочи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 20:02
Власти Сочи развернули оперштаб на месте, где сошла лавина
 
ТуризмСочиКрасная ПолянаРоссияАльянс туристических агентствНовости - Туризм
 
 
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