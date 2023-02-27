https://ria.ru/20230227/podrostki-1854583765.html

В Петербурге задержали подростка по делу об избиении школьника в ТРЦ

В Петербурге задержали подростка по делу об избиении школьника в ТРЦ - РИА Новости, 27.02.2023

В Петербурге задержали подростка по делу об избиении школьника в ТРЦ

Первокурсник одного из колледжей Санкт-Петербурга задержан по делу о хулиганстве в торговом центре, где группа подростков напала на школьника, сообщил городской РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:09

2023-02-27T13:09

2023-02-27T13:09

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

подростки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Первокурсник одного из колледжей Санкт-Петербурга задержан по делу о хулиганстве в торговом центре, где группа подростков напала на школьника, сообщил городской главк СК РФ. Как информировала накануне пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, группа подростков напала на сверстника в воскресенье днем в торговом центре на Лиговском проспекте. Предполагаемые участники конфликта в возрасте 14-17 лет были доставлены в полицию. ГСУСК в воскресенье сообщал о нескольких пострадавших от хулиганов в торгово-развлекательном центре "Галерея". Ведомство инициировало передачу себе соответствующего уголовного дела о хулиганстве, возбужденного органами МВД. По версии следствия, в воскресенье в ТРЦ "Галерея" 17-летний первокурсник колледжа "совместно с соучастниками… из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами 15-летнему школьнику". Мальчик самостоятельно обратился в больницу, после оказания медпомощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии, уточняет ГСУСК. "В настоящее время 17-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об обстоятельствах дела. По данным интернет-газеты "Фонтанка", потасовка подростков в ТРЦ "Галерея" якобы началась с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука, что может свидетельствовать о его принадлежности к субкультуре "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter). По данным издания, в полицию было доставлено более 150 человек. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230227/zaderzhanie-1854536778.html

https://ria.ru/20230224/draka-1854116538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), подростки