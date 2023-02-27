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В Петербурге задержали подростка по делу об избиении школьника в ТРЦ - РИА Новости, 27.02.2023
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В Петербурге задержали подростка по делу об избиении школьника в ТРЦ
В Петербурге задержали подростка по делу об избиении школьника в ТРЦ - РИА Новости, 27.02.2023
В Петербурге задержали подростка по делу об избиении школьника в ТРЦ
Первокурсник одного из колледжей Санкт-Петербурга задержан по делу о хулиганстве в торговом центре, где группа подростков напала на школьника, сообщил городской РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:09
2023-02-27T13:09
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
подростки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Первокурсник одного из колледжей Санкт-Петербурга задержан по делу о хулиганстве в торговом центре, где группа подростков напала на школьника, сообщил городской главк СК РФ. Как информировала накануне пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, группа подростков напала на сверстника в воскресенье днем в торговом центре на Лиговском проспекте. Предполагаемые участники конфликта в возрасте 14-17 лет были доставлены в полицию. ГСУСК в воскресенье сообщал о нескольких пострадавших от хулиганов в торгово-развлекательном центре "Галерея". Ведомство инициировало передачу себе соответствующего уголовного дела о хулиганстве, возбужденного органами МВД. По версии следствия, в воскресенье в ТРЦ "Галерея" 17-летний первокурсник колледжа "совместно с соучастниками… из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами 15-летнему школьнику". Мальчик самостоятельно обратился в больницу, после оказания медпомощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии, уточняет ГСУСК. "В настоящее время 17-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об обстоятельствах дела. По данным интернет-газеты "Фонтанка", потасовка подростков в ТРЦ "Галерея" якобы началась с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука, что может свидетельствовать о его принадлежности к субкультуре "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter). По данным издания, в полицию было доставлено более 150 человек. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230227/zaderzhanie-1854536778.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), подростки
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Подростки
13:09 27.02.2023
 
В Петербурге задержали подростка по делу об избиении школьника в ТРЦ

В Петербурге задержали первокурсника одного из колледжей после избиения школьника в ТРЦ

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Первокурсник одного из колледжей Санкт-Петербурга задержан по делу о хулиганстве в торговом центре, где группа подростков напала на школьника, сообщил городской главк СК РФ.
Как информировала накануне пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, группа подростков напала на сверстника в воскресенье днем в торговом центре на Лиговском проспекте. Предполагаемые участники конфликта в возрасте 14-17 лет были доставлены в полицию. ГСУСК в воскресенье сообщал о нескольких пострадавших от хулиганов в торгово-развлекательном центре "Галерея". Ведомство инициировало передачу себе соответствующего уголовного дела о хулиганстве, возбужденного органами МВД.
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По версии следствия, в воскресенье в ТРЦ "Галерея" 17-летний первокурсник колледжа "совместно с соучастниками… из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами 15-летнему школьнику". Мальчик самостоятельно обратился в больницу, после оказания медпомощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии, уточняет ГСУСК.
"В настоящее время 17-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об обстоятельствах дела.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", потасовка подростков в ТРЦ "Галерея" якобы началась с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука, что может свидетельствовать о его принадлежности к субкультуре "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter). По данным издания, в полицию было доставлено более 150 человек. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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