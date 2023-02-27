https://ria.ru/20230227/kitay-1854580178.html

Песков прокомментировал сообщения о поставках КНР военной техники в Россию

Песков прокомментировал сообщения о поставках КНР военной техники в Россию - РИА Новости, 27.02.2023

Песков прокомментировал сообщения о поставках КНР военной техники в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла комментировать сообщения об обсуждении поставок Пекином военной техники РФ, так как вся РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:57

2023-02-27T12:57

2023-02-27T13:01

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дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла комментировать сообщения об обсуждении поставок Пекином военной техники РФ, так как вся информация была опровергнута Китаем. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале, комментируя вопрос о том, идёт ли подготовка встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, отмечал, что лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение. Позднее сам Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия ждет Си Цзиньпина в России, Москва исходит из того, что это даст толчок в развитии отношений двух стран. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230227/peskov-1854575189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, китай, украина, дмитрий песков