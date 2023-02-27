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Песков прокомментировал сообщения о поставках КНР военной техники в Россию - РИА Новости, 27.02.2023
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Песков прокомментировал сообщения о поставках КНР военной техники в Россию
Песков прокомментировал сообщения о поставках КНР военной техники в Россию - РИА Новости, 27.02.2023
Песков прокомментировал сообщения о поставках КНР военной техники в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла комментировать сообщения об обсуждении поставок Пекином военной техники РФ, так как вся РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:57
2023-02-27T13:01
в мире
россия
китай
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла комментировать сообщения об обсуждении поставок Пекином военной техники РФ, так как вся информация была опровергнута Китаем. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале, комментируя вопрос о том, идёт ли подготовка встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, отмечал, что лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение. Позднее сам Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия ждет Си Цзиньпина в России, Москва исходит из того, что это даст толчок в развитии отношений двух стран. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, китай, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Китай, Украина, Дмитрий Песков
12:57 27.02.2023 (обновлено: 13:01 27.02.2023)
 
Песков прокомментировал сообщения о поставках КНР военной техники в Россию

Пресс-секретарь Песков: Китай уже опроверг сообщения о поставках военной техники в Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла комментировать сообщения об обсуждении поставок Пекином военной техники РФ, так как вся информация была опровергнута Китаем.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников.
"Нет, я не вижу необходимости это комментировать, вся эта информация была опровергнута с китайской стороны уже", - сказал Песков, комментируя сообщения о якобы возможности поставок в Россию Китаем беспилотников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале, комментируя вопрос о том, идёт ли подготовка встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, отмечал, что лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение. Позднее сам Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия ждет Си Цзиньпина в России, Москва исходит из того, что это даст толчок в развитии отношений двух стран.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 12:45
Песков рассказал о реакции Кремля на китайский мирный план по Украине
 
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