https://ria.ru/20230227/kitay-1854477279.html

В конгрессе США заявили о планах КНР поставить России сотни беспилотников

В конгрессе США заявили о планах КНР поставить России сотни беспилотников - РИА Новости, 27.02.2023

В конгрессе США заявили о планах КНР поставить России сотни беспилотников

Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждает, что Китай рассматривает... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T02:34

2023-02-27T02:34

2023-02-27T05:18

россия

китай

украина

майкл маккол

владимир путин

си цзиньпин

нато

авария на "северных потоках"

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждает, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок китайского оружия России."У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России", - заявил Маккол в интервью телеканалу ABC News.Маккол также утверждает, что помимо дронов Пекин якобы может поставить России и другое летальное оружие, и для достижения договоренности в этой сфере, по его словам, на следующей неделе встретятся президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в феврале, комментируя вопрос о том, идет ли подготовка встречи Путина и Си Цзиньпина, отмечал, что лидеры двух стран поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение. Позднее сам Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия ждет Си Цзиньпина в России, Москва исходит из того, что это даст толчок в развитии отношений двух стран. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230226/kitay-1854436252.html

https://ria.ru/20230225/sblizhenie-1854280321.html

россия

китай

украина

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россия, китай, украина, майкл маккол, владимир путин, си цзиньпин, нато, авария на "северных потоках", в мире