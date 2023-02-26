https://ria.ru/20230226/urugvay-1854369751.html
Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, заявил посол в Москве
Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, заявил посол в Москве - РИА Новости, 26.02.2023
Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, заявил посол в Москве
Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, в этих сферах есть большой потенциал, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:29
2023-02-26T09:29
2023-02-26T10:06
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, в этих сферах есть большой потенциал, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. "Мы хотим максимально воспользоваться теми возможностями, которые есть. Надо быть умными и активными. Есть определённые реальность и контекст. Например, что касается вина: есть традиционные экспортеры из Европы. Но сейчас из-за сложившейся конъюнктуры ситуация изменилась. Россия ищет новых поставщиков", - отметил дипломат. "У нас в стране много маленьких семейных виноделен, у них большой потенциал для экспорта. Мы поставляем вино на разные рынки: в США, в Бразилию, в Соединенное королевство. У нас есть ниша с большим потенциалом. Мы производим вина таннат, альвариньо, белое вино", - сказал он в интервью агентству. Еще один продукт для экспорта в Россию - это мед, считает посол. "Речь идет не просто о меде как о съестном продукте, но также о его производных – прополисе, пыльце, которые используется в медицине и косметике. Девяносто процентов производимого меда в Уругвае идет на экспорт. Россия импортирует мед из Австрии, Франции, Казахстана. Мы видим тут возможности", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220923/kultura-1818821224.html
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россия, уругвай, москва, в мире
Россия, Уругвай, Москва, В мире
09:29 26.02.2023 (обновлено: 10:06 26.02.2023)
Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, заявил посол в Москве
Посол Уругвая Кастильос: Монтевидео хочет экспортировать в Россию вино и мед