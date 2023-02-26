https://ria.ru/20230226/urugvay-1854369751.html

Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, заявил посол в Москве

Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, заявил посол в Москве - РИА Новости, 26.02.2023

Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, заявил посол в Москве

Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, в этих сферах есть большой потенциал, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T09:29

2023-02-26T09:29

2023-02-26T10:06

россия

уругвай

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152587/27/1525872729_0:187:3112:1938_1920x0_80_0_0_49f22ebfbbae98d3da17351aa819e40e.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, в этих сферах есть большой потенциал, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. "Мы хотим максимально воспользоваться теми возможностями, которые есть. Надо быть умными и активными. Есть определённые реальность и контекст. Например, что касается вина: есть традиционные экспортеры из Европы. Но сейчас из-за сложившейся конъюнктуры ситуация изменилась. Россия ищет новых поставщиков", - отметил дипломат. "У нас в стране много маленьких семейных виноделен, у них большой потенциал для экспорта. Мы поставляем вино на разные рынки: в США, в Бразилию, в Соединенное королевство. У нас есть ниша с большим потенциалом. Мы производим вина таннат, альвариньо, белое вино", - сказал он в интервью агентству. Еще один продукт для экспорта в Россию - это мед, считает посол. "Речь идет не просто о меде как о съестном продукте, но также о его производных – прополисе, пыльце, которые используется в медицине и косметике. Девяносто процентов производимого меда в Уругвае идет на экспорт. Россия импортирует мед из Австрии, Франции, Казахстана. Мы видим тут возможности", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220923/kultura-1818821224.html

https://ria.ru/20220610/urugvay-1794622451.html

россия

уругвай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, уругвай, москва, в мире