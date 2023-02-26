https://ria.ru/20230226/dvizhenie-1854438967.html
В Новгородской области на трассе М-11 частично открыли движение после ДТП
В Новгородской области на трассе М-11 частично открыли движение после ДТП - РИА Новости, 26.02.2023
В Новгородской области на трассе М-11 частично открыли движение после ДТП
В Новгородской области на трассе М-11, где произошло массовое ДТП, частично открыли движение на ПВП 330 км - для автомобилистов, которые едут из Москвы,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:31
2023-02-26T18:31
2023-02-26T18:46
новгородская область
автодор
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей никитин (политик)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854410575_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_4becedd47832cd52e92158716d6aa70c.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. В Новгородской области на трассе М-11, где произошло массовое ДТП, частично открыли движение на ПВП 330 км - для автомобилистов, которые едут из Москвы, сообщает "Автодор" в телеграм-канале.Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По данным УГИБДД по региону, одна женщина погибла, еще одна доставлена в Новгородскую областную больницу, а четыре ребенка доставлены в Детскую областную больницу. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву, где, по уточненным данным автоинспекторов, столкнулась 41 машина, было перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечку ликвидируют. Были организованы пункты обогрева для водителей.Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил своему заместителю Станиславу Шульцеву совместно с минтрансом региона держать на постоянном контроле ситуацию с очисткой дорог. На место ДТП прибыл СК, чтобы оценить действия дорожников при расчистке трассы во время снегопада. Как сообщал ранее "Автодор", был организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву."Движение будет идти по одной полосе. На 503 км ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению", - уточнили в "Автодоре".
https://ria.ru/20230226/dtp-1854418676.html
новгородская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854410575_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_3fc206e5860049d0667dcf8fd9a45733.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, автодор, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей никитин (политик), москва
Новгородская область, Автодор, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Андрей Никитин (политик), Москва
18:31 26.02.2023 (обновлено: 18:46 26.02.2023)
В Новгородской области на трассе М-11 частично открыли движение после ДТП
Для автомобилистов, следующих из Москвы, открыли движение по трассе М-11 после ДТП