https://ria.ru/20230226/dtp-1854424735.html

В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новгородской области

В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 26.02.2023

В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новгородской области

Число автомобилей, попавших в ДТП в Новгородской области, увеличилось с 32 до 42, пробка составляет около 4 километров, сообщили РИА Новости в УГИБДД по... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:40

2023-02-26T16:40

2023-02-26T17:26

происшествия

авто

новгородская область

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Число автомобилей, попавших в ДТП в Новгородской области, увеличилось с 32 до 42, пробка составляет около 4 километров, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону.Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По уточненным данным УГИБДД по региону, травмы получили четыре человека, одна женщина погибла. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает Автодор, организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву. Также организованы пункты обогрева для водителей. По прогнозам синоптиков, сильный снег и метель продолжатся на территории региона в течение всего дня. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил своему заместителю Станиславу Шульцеву совместно с минтрансом региона держать на постоянном контроле ситуацию с очисткой дорог."На трассе М-11 образовалась пробка протяженностью километра четыре. Ситуацию усугубляет то, что грузовикам не развернуться. Сейчас значится уже 41 автомобиль-участник ДТП. Идет оформление документов, это займет много времени, потому что участников ДТП много", - уточнила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Новгородской области.Пока всех участников ДТП автоинспекторы не оформят, трассу не откроют, сообщили в ГИБДД."Всего после ДТП было осмотрено 14 человек. Из них четверо детей разного возраста с сотрясением головного мозга доставлены в Детскую областную клиническую больницу. Еще одна женщина доставлена в Новгородскую областную клиническую больницу с сотрясением головного мозга, также у неё диагностирована тупая травма грудной клетки", - рассказали в пресс-службе.Остальные 9 человек, которых осматривали медики, от госпитализации отказались, отметили в региональном ГИБДД.

https://ria.ru/20230226/utechka-1854416136.html

новгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Новгородской области Число автомобилей, попавших в ДТП в Новгородской области, увеличилось с 32 до 42, пробка составляет около 4 километров, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону. Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По уточненным данным УГИБДД по региону, травмы получили четыре человека, одна женщина погибла. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает Автодор, организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву. Также организованы пункты обогрева для водителей. По прогнозам синоптиков, сильный снег и метель продолжатся на территории региона в течение всего дня. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется. 2023-02-26T16:40 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, новгородская область, андрей никитин (политик)