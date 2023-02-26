https://ria.ru/20230226/dtp-1854424735.html
В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новгородской области
В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 26.02.2023
В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новгородской области
Число автомобилей, попавших в ДТП в Новгородской области, увеличилось с 32 до 42, пробка составляет около 4 километров, сообщили РИА Новости в УГИБДД по... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:40
2023-02-26T16:40
2023-02-26T17:26
происшествия
авто
новгородская область
андрей никитин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854431888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e3b69f2854429d58c6698b8608a75ad.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Число автомобилей, попавших в ДТП в Новгородской области, увеличилось с 32 до 42, пробка составляет около 4 километров, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону.Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По уточненным данным УГИБДД по региону, травмы получили четыре человека, одна женщина погибла. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает Автодор, организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву. Также организованы пункты обогрева для водителей. По прогнозам синоптиков, сильный снег и метель продолжатся на территории региона в течение всего дня. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил своему заместителю Станиславу Шульцеву совместно с минтрансом региона держать на постоянном контроле ситуацию с очисткой дорог."На трассе М-11 образовалась пробка протяженностью километра четыре. Ситуацию усугубляет то, что грузовикам не развернуться. Сейчас значится уже 41 автомобиль-участник ДТП. Идет оформление документов, это займет много времени, потому что участников ДТП много", - уточнила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Новгородской области.Пока всех участников ДТП автоинспекторы не оформят, трассу не откроют, сообщили в ГИБДД."Всего после ДТП было осмотрено 14 человек. Из них четверо детей разного возраста с сотрясением головного мозга доставлены в Детскую областную клиническую больницу. Еще одна женщина доставлена в Новгородскую областную клиническую больницу с сотрясением головного мозга, также у неё диагностирована тупая травма грудной клетки", - рассказали в пресс-службе.Остальные 9 человек, которых осматривали медики, от госпитализации отказались, отметили в региональном ГИБДД.
https://ria.ru/20230226/utechka-1854416136.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854431888_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6edfb94e6441cb20d8593ac3828035c9.jpg
Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Новгородской области
Число автомобилей, попавших в ДТП в Новгородской области, увеличилось с 32 до 42, пробка составляет около 4 километров, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону. Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По уточненным данным УГИБДД по региону, травмы получили четыре человека, одна женщина погибла. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает Автодор, организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву. Также организованы пункты обогрева для водителей. По прогнозам синоптиков, сильный снег и метель продолжатся на территории региона в течение всего дня. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется.
2023-02-26T16:40
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новгородская область, андрей никитин (политик)
Происшествия, Авто, Новгородская область, Андрей Никитин (политик)
16:40 26.02.2023 (обновлено: 17:26 26.02.2023)
В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новгородской области
Число автомобилей, попавших в массовое ДТП в Новгородской области, выросло до 42