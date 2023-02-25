Рейтинг@Mail.ru
Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854287461.html
Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика
Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика - РИА Новости, 25.02.2023
Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения французского лидера Эммануэля Макрона и его немецкого коллеги Олафа Шольца начать переговоры с... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:40
2023-02-25T21:01
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
эммануэль макрон
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_54330006c412cd90363066edbbca9f7b.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения французского лидера Эммануэля Макрона и его немецкого коллеги Олафа Шольца начать переговоры с Россией приведет к катастрофическим последствиям, написал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter."Впервые они выступили с правильной идей! Макрон и Шольц попросили Зеленского рассмотреть возможности по заключению мира. Но Зеленский отказался это обсуждать", — говорится в твите.По мнению политика, Зеленский при поддержке американских "ястребов" готов развязать третью мировую войну, если это потребуется. Филиппо призвал остановить его, пока не поздно.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Шольц и Макрон призвали Зеленского начать переговоры с Москвой. В России неоднократно отмечали, что готовы к диалогу, но Киев сам на законодательном уровне себе это запретил.
https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854260830.html
https://ria.ru/20230225/krym-1854242413.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f087d2e7facf22c324ed40f160d40ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, эммануэль макрон, twitter
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Twitter
15:40 25.02.2023 (обновлено: 21:01 25.02.2023)
 
Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика

Экс-евродепутат Филиппо призвал остановить Зеленского после его отказа вести переговоры

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения французского лидера Эммануэля Макрона и его немецкого коллеги Олафа Шольца начать переговоры с Россией приведет к катастрофическим последствиям, написал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.
"Впервые они выступили с правильной идей! Макрон и Шольц попросили Зеленского рассмотреть возможности по заключению мира. Но Зеленский отказался это обсуждать", — говорится в твите.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 12:58
"И "Оскар" получает…" В Британии не поверили слезам Зеленского
По мнению политика, Зеленский при поддержке американских "ястребов" готов развязать третью мировую войну, если это потребуется. Филиппо призвал остановить его, пока не поздно.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Шольц и Макрон призвали Зеленского начать переговоры с Москвой. В России неоднократно отмечали, что готовы к диалогу, но Киев сам на законодательном уровне себе это запретил.
Вид на Ялту, Крым - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 10:53Специальная военная операция на Украине
В Госдуме рассказали, чем закончится обещанный Зеленским поход на Крым
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала