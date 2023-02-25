https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854287461.html
Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика
Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика - РИА Новости, 25.02.2023
Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения французского лидера Эммануэля Макрона и его немецкого коллеги Олафа Шольца начать переговоры с... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:40
2023-02-25T15:40
2023-02-25T21:01
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения французского лидера Эммануэля Макрона и его немецкого коллеги Олафа Шольца начать переговоры с Россией приведет к катастрофическим последствиям, написал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter."Впервые они выступили с правильной идей! Макрон и Шольц попросили Зеленского рассмотреть возможности по заключению мира. Но Зеленский отказался это обсуждать", — говорится в твите.По мнению политика, Зеленский при поддержке американских "ястребов" готов развязать третью мировую войну, если это потребуется. Филиппо призвал остановить его, пока не поздно.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Шольц и Макрон призвали Зеленского начать переговоры с Москвой. В России неоднократно отмечали, что готовы к диалогу, но Киев сам на законодательном уровне себе это запретил.
https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854260830.html
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В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Twitter
15:40 25.02.2023 (обновлено: 21:01 25.02.2023)
Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика
Экс-евродепутат Филиппо призвал остановить Зеленского после его отказа вести переговоры