https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854256857.html

Сенатор назвал новые санкции Канады свидетельством бессильной ярости

Сенатор назвал новые санкции Канады свидетельством бессильной ярости - РИА Новости, 25.02.2023

Сенатор назвал новые санкции Канады свидетельством бессильной ярости

Новые санкции Канады в отношении России не имеют никакого влияния и являются свидетельством бессильной ярости, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T12:18

2023-02-25T12:18

2023-02-25T12:18

россия

канада

александр башкин

владислав третьяк

валентина терешкова

совет федерации рф

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новые санкции Канады в отношении России не имеют никакого влияния и являются свидетельством бессильной ярости, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. Ранее МИД Канады опубликовал новый список санкций против России, в который попали 129 российских физических лиц и 63 юридических лиц, в том числе, звезда советского хоккея Владислав Третьяк, а также советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, все из которых являются действующими депутатами Госдумы. "Они (санкции) настолько стали многочисленными и непонятными, что на них уже перестали все обращать внимание. Нет никаких комментариев к этим санкциям. Потому что комментировать есть смысл вещи, имеющие какое-то влияние на людей, на жизнь, на отрасли – а это ничего не имеет: это свидетельство бессильной ярости, что не работают санкции, не помогают", - сказал он. Башкин отметил, что Канада очень далека от России и даже досанкционный уровень отношений с ней был незначителен. "В следующий раз они санкции на Корнея Чуковского наложат, а потом на стерильные бинты в российских аптеках", - добавил парламентарий. Сенатор подчеркнул, что страны Запада сами выбрали подобный путь, "это их идея, это их экономический эксперимент, это их, можно сказать, эволюционный эксперимент". "Так вот западный мир экспериментирует над своей экономикой, над своими гражданами, над своими избирателями. Придет время, и их избиратели дадут оценку этим идиотским поступкам", - заключил он.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854210059.html

https://ria.ru/20230217/kanada-1852560648.html

россия

канада

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, канада, александр башкин, владислав третьяк, валентина терешкова, совет федерации рф, госдума рф, санкции в отношении россии