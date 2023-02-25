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Сенатор назвал новые санкции Канады свидетельством бессильной ярости - РИА Новости, 25.02.2023
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Сенатор назвал новые санкции Канады свидетельством бессильной ярости
Сенатор назвал новые санкции Канады свидетельством бессильной ярости - РИА Новости, 25.02.2023
Сенатор назвал новые санкции Канады свидетельством бессильной ярости
Новые санкции Канады в отношении России не имеют никакого влияния и являются свидетельством бессильной ярости, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:18
2023-02-25T12:18
россия
канада
александр башкин
владислав третьяк
валентина терешкова
совет федерации рф
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новые санкции Канады в отношении России не имеют никакого влияния и являются свидетельством бессильной ярости, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. Ранее МИД Канады опубликовал новый список санкций против России, в который попали 129 российских физических лиц и 63 юридических лиц, в том числе, звезда советского хоккея Владислав Третьяк, а также советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, все из которых являются действующими депутатами Госдумы. "Они (санкции) настолько стали многочисленными и непонятными, что на них уже перестали все обращать внимание. Нет никаких комментариев к этим санкциям. Потому что комментировать есть смысл вещи, имеющие какое-то влияние на людей, на жизнь, на отрасли – а это ничего не имеет: это свидетельство бессильной ярости, что не работают санкции, не помогают", - сказал он. Башкин отметил, что Канада очень далека от России и даже досанкционный уровень отношений с ней был незначителен. "В следующий раз они санкции на Корнея Чуковского наложат, а потом на стерильные бинты в российских аптеках", - добавил парламентарий. Сенатор подчеркнул, что страны Запада сами выбрали подобный путь, "это их идея, это их экономический эксперимент, это их, можно сказать, эволюционный эксперимент". "Так вот западный мир экспериментирует над своей экономикой, над своими гражданами, над своими избирателями. Придет время, и их избиратели дадут оценку этим идиотским поступкам", - заключил он.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854210059.html
https://ria.ru/20230217/kanada-1852560648.html
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россия, канада, александр башкин, владислав третьяк, валентина терешкова, совет федерации рф, госдума рф, санкции в отношении россии
Россия, Канада, Александр Башкин, Владислав Третьяк, Валентина Терешкова, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Санкции в отношении России
12:18 25.02.2023
 
Сенатор назвал новые санкции Канады свидетельством бессильной ярости

Сенатор Башкин назвал новые санкции Канады против России свидетельством бессильной ярости

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Канады
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Государственный флаг Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новые санкции Канады в отношении России не имеют никакого влияния и являются свидетельством бессильной ярости, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
Ранее МИД Канады опубликовал новый список санкций против России, в который попали 129 российских физических лиц и 63 юридических лиц, в том числе, звезда советского хоккея Владислав Третьяк, а также советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, все из которых являются действующими депутатами Госдумы.
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"Они (санкции) настолько стали многочисленными и непонятными, что на них уже перестали все обращать внимание. Нет никаких комментариев к этим санкциям. Потому что комментировать есть смысл вещи, имеющие какое-то влияние на людей, на жизнь, на отрасли – а это ничего не имеет: это свидетельство бессильной ярости, что не работают санкции, не помогают", - сказал он.
Башкин отметил, что Канада очень далека от России и даже досанкционный уровень отношений с ней был незначителен.
"В следующий раз они санкции на Корнея Чуковского наложат, а потом на стерильные бинты в российских аптеках", - добавил парламентарий.
Сенатор подчеркнул, что страны Запада сами выбрали подобный путь, "это их идея, это их экономический эксперимент, это их, можно сказать, эволюционный эксперимент".
"Так вот западный мир экспериментирует над своей экономикой, над своими гражданами, над своими избирателями. Придет время, и их избиратели дадут оценку этим идиотским поступкам", - заключил он.
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РоссияКанадаАлександр БашкинВладислав ТретьякВалентина ТерешковаСовет Федерации РФГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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