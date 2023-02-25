https://ria.ru/20230225/pedagogi-1854303464.html

Кириенко рассказал, как российские педагоги выступают за будущее страны

Кириенко рассказал, как российские педагоги выступают за будущее страны - РИА Новости, 25.02.2023

Кириенко рассказал, как российские педагоги выступают за будущее страны

Российские педагоги и наставники трудятся "на линии фронта", борясь за за будущее России, заявил первый заместитель руководителя администрации президентаСергей... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:21

2023-02-25T17:21

2023-02-25T18:31

общество

россия

сергей кириенко

mriya resort & spa

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ОПОЛЗНЕВОЕ (Крым), 25 фев - РИА Новости. Российские педагоги и наставники трудятся "на линии фронта", борясь за за будущее России, заявил первый заместитель руководителя администрации президентаСергей Кириенко. "То, чем занимаются сегодня наши педагоги - это тоже линия фронта, линия "фронта" за будущее. И собравшиеся сегодня здесь педагоги, которые воспитали очень ярких талантливых ребят, которые смогли победить в непростом отборе конкурса "Большая перемена", который по поручению президента проходит уже на протяжении нескольких лет, это настоящие профессионалы", - сказал он на педагогической дискуссии "Год педагога и наставника глазами педагога".Кириенко отметил, что эти люди достойны колоссального уважения и благодарности за свой труд не только от учеников, но и от всей России.Образовательная программа для педагогов-наставников - победителей третьего сезона всероссийского конкурса "Большая перемена" проходит с 19 по 25 февраля в Крыму, на площадке санаторно-курортного комплекса "Mriya Resort&SPA". В ней принимают участие около 500 педагогов России.

https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853495357.html

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"Это тоже линия фронта" – Кириенко о работе педагогов и наставников "Это тоже линия фронта" – Кириенко о работе педагогов и наставников 2023-02-25T17:21 true PT0M34S

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общество, россия, сергей кириенко, mriya resort & spa