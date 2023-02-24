https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854199238.html

Российские войска продвигаются на кременском участке фронта

Российские войска продвигаются на кременском участке фронта - РИА Новости, 24.02.2023

Российские войска продвигаются на кременском участке фронта

Российские войска продолжают продвижение и занимают позиции украинской армии на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T21:26

2023-02-24T21:26

2023-02-24T22:40

специальная военная операция на украине

россия

кременная

луганская народная республика

леонид пасечник

в мире

западный военный округ (зво)

андрей марочко

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 24 фев — РИА Новости. Российские войска продолжают продвижение и занимают позиции украинской армии на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик, выполняющий некоторые задачи на этом направлении. "Наши войска продолжают наступать, идет артподготовка, минометная подготовка, отрабатывают из АГС (автоматический гранатомет станковый. — Прим. ред.). Штурмовые группы уже вышли на рубеж и прямо сейчас врываются в окопы противника", — сообщил собеседник агентства. По его словам, противник пытается сдерживать наступление, в том числе огнем тяжелого вооружения.В среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под городом Кременная сложилась тяжелая обстановка. Как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, киевские власти каждый день перебрасывают на это направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону. При этом, по данным разведчиков ЗВО, российские силы активно продвигаются на этом участке фронта.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230220/zadacha-1853109473.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

россия

кременная

луганская народная республика

донбасс

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Разведчики о продвижении армии РФ на Кременском участке фронта Разведчики о продвижении армии РФ на Кременском участке фронта 2023-02-24T21:26 true PT2M08S

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россия, кременная, луганская народная республика, леонид пасечник, в мире, западный военный округ (зво), андрей марочко, владимир путин, донбасс