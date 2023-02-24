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В ЛНР рассказали, как удалось предотвратить кровавую трагедию - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854139842.html
В ЛНР рассказали, как удалось предотвратить кровавую трагедию
В ЛНР рассказали, как удалось предотвратить кровавую трагедию - РИА Новости, 24.02.2023
В ЛНР рассказали, как удалось предотвратить кровавую трагедию
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что благодаря поддержке России удалось предотвратить кровавую трагедию, спецоперация РФ стала РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:21
2023-02-24T15:21
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
нато
происшествия
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что благодаря поддержке России удалось предотвратить кровавую трагедию, спецоперация РФ стала спасительной для Донбасса. "Год назад, 24 февраля 2022 года, Президент России Владимир Владимирович Путин принял волевое решение о проведении специальной военной операции, ставшей, без преувеличения, спасительной для Донбасса. Только благодаря колоссальной поддержке России нам удалось предотвратить кровавую трагедию, отстоять рубежи нашей республики и изгнать противника с Луганщины", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, руками украинских националистов Донбассу противостоит вся НАТО. "Идет сражение за будущее нашего Отечества, само существование России и русских людей", - отметил Пасечник. Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230223/donbass-1853760019.html
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россия, донбасс, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, НАТО, Происшествия
15:21 24.02.2023
 
В ЛНР рассказали, как удалось предотвратить кровавую трагедию

Врио главы ЛНР Пасечник: благодаря помощи России удалось предотвратить кровавую трагедию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что благодаря поддержке России удалось предотвратить кровавую трагедию, спецоперация РФ стала спасительной для Донбасса.
"Год назад, 24 февраля 2022 года, Президент России Владимир Владимирович Путин принял волевое решение о проведении специальной военной операции, ставшей, без преувеличения, спасительной для Донбасса. Только благодаря колоссальной поддержке России нам удалось предотвратить кровавую трагедию, отстоять рубежи нашей республики и изгнать противника с Луганщины", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
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По его словам, руками украинских националистов Донбассу противостоит вся НАТО.
"Идет сражение за будущее нашего Отечества, само существование России и русских людей", - отметил Пасечник.
Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир ПутинНАТОПроисшествия
 
 
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