https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854207195.html

Канада ввела ряд антироссийских санкций

Канада ввела ряд антироссийских санкций - РИА Новости, 24.02.2023

Канада ввела ряд антироссийских санкций

Канада вводит санкции против 129 физических лиц и 63 организаций из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:40

2023-02-24T22:40

2023-02-24T23:48

канада

экономика

россия

джастин трюдо

алексей мордашов

санкции в отношении россии

совет федерации рф

главное разведывательное управление рф

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против 129 физических лиц и 63 организаций из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо."Сегодня мы объявляем новые санкции против 129 физических лиц и 63 организаций, включая российских заместителей премьер-министра, министров, других членов администрации президента России, российских военных и тех, кто участвует в производстве артиллерии оружия, используемого на Украине", - сообщил он во время своего выступления, трансляцию которого ведет CPAC.В списках также значатся ФСБ, Главное управление Генштаба (также известное как ГРУ), ФСО, Совет Федерации и Госдума, "Единая Россия", Главное управление специальных программ президента РФ, Росфинмониторинг.Санкции затрагивают также оператора Запорожской АЭС, "Уралвагонзавод", Центральный аэрогидродинамический институт и "Роснефтегаз"."Мы также запрещаем экспорт в Россию определенных химикатов, которые используются при производстве электроники", - сказал ТрюдоВ обновленных списках значатся также Светлана и Илья Медведевы – жена и сын зампреда Совбеза России, а также предприниматель Алексей Мордашов и четверо членов его семьи.Канада ввела санкции против звезды советского хоккея Владислава Третьяка, а также советских космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой, следует из публикации на сайте местного МИД.Все трое являются действующими депутатами Госдумы.Третьяк, который сейчас возглавляет Федерацию хоккея России, много играл против канадцев в качестве вратаря сборной СССР и включен в зал хоккейной славы в Торонто.Терешкова первой из женщин слетала в космос, Савицкая первой из женщин совершила выход в открытый космос.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854210059.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854197698.html

канада

россия

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канада, экономика, россия, джастин трюдо, алексей мордашов, санкции в отношении россии, совет федерации рф, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владислав третьяк, светлана савицкая, госдума рф, ссср