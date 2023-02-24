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Глава ЕК пообещала совместные закупки стран ЕС для военных поставок Киеву - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/postavki-1854166152.html
Глава ЕК пообещала совместные закупки стран ЕС для военных поставок Киеву
Глава ЕК пообещала совместные закупки стран ЕС для военных поставок Киеву - РИА Новости, 24.02.2023
Глава ЕК пообещала совместные закупки стран ЕС для военных поставок Киеву
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину начала украинского конфликта обещала, что страны ЕС прибегнут к совместным закупкам для наращивания срочных... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:44
2023-02-24T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину начала украинского конфликта обещала, что страны ЕС прибегнут к совместным закупкам для наращивания срочных военных поставок Киеву, включая 155-миллиметровые боеприпасы. "Мы увеличиваем нашу военную поддержку Украины. Мы прибегнем к совместным закупкам, чтобы поставлять срочные военные товары, включая 155-миллиметровые боеприпасы", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, размещенном на странице Еврокомиссии в Twitter. Глава ЕК также заявила о работе "с оборонной промышленностью над наращиванием производства оборудования и боеприпасов". РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, евросоюз, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз, Дмитрий Песков
17:44 24.02.2023
 
Глава ЕК пообещала совместные закупки стран ЕС для военных поставок Киеву

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала совместные закупки стран ЕС для военных поставок Киеву

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину начала украинского конфликта обещала, что страны ЕС прибегнут к совместным закупкам для наращивания срочных военных поставок Киеву, включая 155-миллиметровые боеприпасы.
"Мы увеличиваем нашу военную поддержку Украины. Мы прибегнем к совместным закупкам, чтобы поставлять срочные военные товары, включая 155-миллиметровые боеприпасы", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, размещенном на странице Еврокомиссии в Twitter.
Глава ЕК также заявила о работе "с оборонной промышленностью над наращиванием производства оборудования и боеприпасов".
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТОЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
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