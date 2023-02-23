Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/vstrecha-1853928413.html
В МИД рассказали о встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии
В МИД рассказали о встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии - РИА Новости, 23.02.2023
В МИД рассказали о встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии
В настоящее время прорабатывается возможность организации четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T08:46
2023-02-23T09:33
в мире
турция
сирия
россия
михаил богданов
башар асад
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается возможность организации четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Богданов напомнил, что в конце декабря в Москве состоялась встреча министров обороны РФ, Сирии и Турции. "Все эти контакты силовиков и дипломатов призваны подготовить условия для сирийско-турецких переговоров на различных уровнях. Хотел бы подчеркнуть: речь идет именно о переговорном процессе, в ходе которого будут выкристализовываться потенциальные договоренности", - отметил замминистра. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230223/afrika-1853919078.html
https://ria.ru/20230223/mid-1853926169.html
турция
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия, россия, михаил богданов, башар асад, мевлют чавушоглу
В мире, Турция, Сирия, Россия, Михаил Богданов, Башар Асад, Мевлют Чавушоглу
08:46 23.02.2023 (обновлено: 09:33 23.02.2023)
 
В МИД рассказали о встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии

Богданов заявил, что встреча представителей России, Ирана, Турции и Сирии прорабатывается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается возможность организации четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Богданов напомнил, что в конце декабря в Москве состоялась встреча министров обороны РФ, Сирии и Турции.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
06:41
В МИД объяснили, почему Запад "оскорблен" связями России и Африки
"Пожелание подключиться к переговорному процессу выразил также Иран. С учетом характера отношений, связывающих Тегеран с Дамаском с одной стороны, и Анкарой - с другой, а также региональной роли Ирана, его конструктивного участия в "астанинском формате", остающемся единственным эффективным инструментом международного содействия сирийскому урегулированию, мы поддержали такую постановку вопроса. Главное – с этим согласились оба "интересанта" – сирийская и турецкая стороны. В настоящее время прорабатываются модальности организации четырехсторонней встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Ирана. Ведь у всех нас общая цель – урегулирование ситуации вокруг Сирии и стабилизация обстановки в ближневосточном регионе в целом", - сказал Богданов.
"Все эти контакты силовиков и дипломатов призваны подготовить условия для сирийско-турецких переговоров на различных уровнях. Хотел бы подчеркнуть: речь идет именно о переговорном процессе, в ходе которого будут выкристализовываться потенциальные договоренности", - отметил замминистра.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
08:20
МИД опроверг сообщения о присутствии российских инструкторов в Буркина-Фасо
 
В миреТурцияСирияРоссияМихаил БогдановБашар АсадМевлют Чавушоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала