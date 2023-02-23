https://ria.ru/20230223/vstrecha-1853928413.html

В МИД рассказали о встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии

В МИД рассказали о встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии - РИА Новости, 23.02.2023

В МИД рассказали о встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии

В настоящее время прорабатывается возможность организации четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T08:46

2023-02-23T08:46

2023-02-23T09:33

в мире

турция

сирия

россия

михаил богданов

башар асад

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается возможность организации четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Богданов напомнил, что в конце декабря в Москве состоялась встреча министров обороны РФ, Сирии и Турции. "Все эти контакты силовиков и дипломатов призваны подготовить условия для сирийско-турецких переговоров на различных уровнях. Хотел бы подчеркнуть: речь идет именно о переговорном процессе, в ходе которого будут выкристализовываться потенциальные договоренности", - отметил замминистра. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>

https://ria.ru/20230223/afrika-1853919078.html

https://ria.ru/20230223/mid-1853926169.html

турция

сирия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сирия, россия, михаил богданов, башар асад, мевлют чавушоглу