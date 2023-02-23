08:46 23.02.2023 (обновлено: 09:33 23.02.2023)
В МИД рассказали о встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии
Богданов заявил, что встреча представителей России, Ирана, Турции и Сирии прорабатывается
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается возможность организации четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Богданов напомнил, что в конце декабря в Москве состоялась встреча министров обороны РФ, Сирии и Турции.
"Пожелание подключиться к переговорному процессу выразил также Иран. С учетом характера отношений, связывающих Тегеран с Дамаском с одной стороны, и Анкарой - с другой, а также региональной роли Ирана, его конструктивного участия в "астанинском формате", остающемся единственным эффективным инструментом международного содействия сирийскому урегулированию, мы поддержали такую постановку вопроса. Главное – с этим согласились оба "интересанта" – сирийская и турецкая стороны. В настоящее время прорабатываются модальности организации четырехсторонней встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Ирана. Ведь у всех нас общая цель – урегулирование ситуации вокруг Сирии и стабилизация обстановки в ближневосточном регионе в целом", - сказал Богданов.
"Все эти контакты силовиков и дипломатов призваны подготовить условия для сирийско-турецких переговоров на различных уровнях. Хотел бы подчеркнуть: речь идет именно о переговорном процессе, в ходе которого будут выкристализовываться потенциальные договоренности", - отметил замминистра.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.