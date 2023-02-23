https://ria.ru/20230223/bogdanov-1853882022.html
Михаил Богданов: ОАЭ впервые вошли в топ-20 ведущих партнеров РФ
Михаил Богданов: ОАЭ впервые вошли в топ-20 ведущих партнеров РФ - РИА Новости, 23.02.2023
Михаил Богданов: ОАЭ впервые вошли в топ-20 ведущих партнеров РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью РИА Новости рассказал о перспективах налаживания отношений между Сирией и Турцией, объяснил,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:00
2023-02-23T09:00
2023-02-23T09:00
интервью
михаил богданов
реджеп тайип эрдоган
башар асад
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью РИА Новости рассказал о перспективах налаживания отношений между Сирией и Турцией, объяснил, почему европейским странам не нравится развитие связей между Россией и африканскими странами, и прокомментировал сообщения о том, что Москва якобы отправила наемников в Буркина-Фасо на помощь переходному правительству.– Насколько велика вероятность того, что трехсторонняя встреча между лидерами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом при посредничестве России состоится до президентских выборов в Турции? Проработаны ли уже на уровне экспертов договоренности, которые будут вынесены на обсуждение главами государств?– Вопрос содействия нормализации отношений между Сирией и Турцией был затронут в ходе саммита "астанинской тройки" в Тегеране летом прошлого года. В декабре президент Эрдоган выступил с инициативой запуска многоуровневых консультаций представителей САР и Турции при содействии России, которые могли бы увенчаться встречей "в верхах". Мы ее энергично поддержали. Двадцать восьмого декабря 2022 года в Москве состоялась встреча министров обороны и руководителей разведслужб России, Турции и Сирии, в ходе которой были определены основные направления для продолжения совместной работы и создан экспертный механизм ее координации.Пожелание подключиться к переговорному процессу выразил также Иран. С учетом характера отношений, связывающих Тегеран с Дамаском с одной стороны, и Анкарой с другой, а также региональной роли Ирана, его конструктивного участия в "астанинском формате", остающемся единственным эффективным инструментом международного содействия сирийскому урегулированию, мы поддержали такую постановку вопроса. Главное – с этим согласились оба "интересанта": сирийская и турецкая стороны. В настоящее время прорабатываются модальности организации четырехсторонней встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Ирана. Ведь у всех нас общая цель – урегулирование ситуации вокруг Сирии и стабилизация обстановки в ближневосточном регионе в целом.Все эти контакты силовиков и дипломатов призваны подготовить условия для сирийско-турецких переговоров на различных уровнях.Хотел бы подчеркнуть: речь идет именно о переговорном процессе, в ходе которого будут выкристаллизовываться потенциальные договоренности. Если бы их можно было достичь без саммита, то для чего он был бы нужен?– Действительно ли Турция согласна вывести свои войска с севера Сирии, и нет ли непреодолимых разногласий по этому поводу?– Что касается пребывания турецких войск на территории Сирии, то у нас нет оснований ставить под сомнение его временный характер. Турецкая сторона на самом высоком уровне заявляла об этом, подтверждая свою приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности САР. Эта позиция зафиксирована в целом ряде российско-турецких документов, совместных заявлениях "астанинской тройки".Полагаем, что имеющиеся между Дамаском и Анкарой разногласия преодолимы, и мы продолжим содействие сторонам в поиске взаимоприемлемых решений в интересах нормализации межгосударственных отношений между ними и восстановлении традиционного сирийско-турецкого добрососедства.– Есть ли основания полагать, что в недалеком будущем Сирия и Турция смогут восстановить дипломатические отношения и обменяться послами? Или после окончания президентской гонки в Турции у Анкары убавится желание добиваться нормализации отношений с Сирией?– Это – одна из целей эвентуального переговорного процесса по нормализации сирийско-турецких отношений. Одним из результатов совместных усилий на данном направлении должно стать восстановление дипломатических отношений между Дамаском и Анкарой, возобновление работы диппредставительств в обеих странах. Мы не увязываем электоральный процесс в Турции с нормализацией межгосударственных отношений между Дамаском и Анкарой. Движение навстречу друг другу, возвращение к отношениям добрососедства и сотрудничества – это не конъюнктурный, а долгосрочный интерес и Турции, и Сирии, и всех их искренних друзей.– Как в Москве оценивают роль ОАЭ в качестве посредника в урегулировании сложных вопросов между Россией и Украиной? Может ли в целом сотрудничество с ОАЭ в нынешнем году выйти на более высокий уровень, учитывая активизацию политических и экономических контактов, и стоит ли ожидать, например, подписания соответствующего документа на ПМЭФ-2023? Может ли эта страна стать новым хабом для привлечения региональных инвестиций в Россию? Известно ли уже, насколько представительной будет делегация ОАЭ на предстоящем в Петербурге форуме?– Руководство ОАЭ сохраняет последовательную и взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, демонстрируя постоянную готовность оказывать всемерное содействие в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом.В Абу-Даби подтверждают неизменный настрой на наращивание дружественных связей и укрепление многопланового делового сотрудничества с нашей страной. За первые десять месяцев 2022 года российско-эмиратский товарооборот превысил шесть миллиардов долларов США, продемонстрировав рост в 42%. По предварительным данным, по итогам 2022 года товарообмен может составить более 7,5 миллиарда долларов США, что выводит Эмираты в лидеры среди арабских стран по этому показателю и позволяет им впервые войти в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России.Российские компании рассматривают ОАЭ как удобный производственно-логистический хаб для организации экспортных поставок, осуществления импорта в Россию востребованных комплектующих, оборудования и материалов. В частности, перспективным видится создание российского промышленного кластера в свободной экономической зоне "Кизад" недалеко от Абу-Даби.Хотели бы отметить традиционно весомое участие наших эмиратских друзей в Петербургском международном экономическом форуме. В 2022 году на нем ОАЭ представлял государственный министр по вопросам цифровой экономики, искусственного интеллекта Омар Аль-Олама. Приветствуем намерение эмиратского руководства выступить в качестве страны-гостя на очередном форуме в Санкт-Петербурге в июне.– Насколько большую угрозу интересам России в Африке представляет желание Франции и в целом Евросоюза не допустить усиления роли Москвы в регионе? Можно ли говорить, что Париж активизировал работу по продвижению антироссийских настроений в странах континента, и не исключают ли в Москве возможных провокаций в этой связи?– Как вы видите, геополитическая ситуация, складывающаяся в последнее время, и кризис либеральной модели развития диктуют необходимость переформатирования всей мировой системы международных отношений: как политической, так и экономической. Для "коллективного Запада", в том числе и Франции, это означает закат своей неоколониальной империи, которая многие годы позволяла почти задаром выкачивать из Африки необходимые ресурсы на поддержание своей промышленности и развитие экономики.Понятно, что привычки менять трудно, поэтому укрепление партнерства России с Африкой в ряде столиц Запада воспринимают как личное оскорбление. Отсюда берет начало их активная работа с африканцами по противодействию нашей стране на континенте. Однако Россия среди африканцев имеет высокую, заслуженную репутацию надежного партнера и друга, готового прийти на помощь в сложной ситуации. Так было и во времена борьбы народов Африки за независимость, в тяжелые моменты природных катаклизмов, так это есть и сейчас в деле противостояния террористической угрозе, сохранения суверенитета африканских государств. На наш взгляд, противопоставить этому что-либо Парижу будет трудно.Провокации? В другие времена можно было бы сказать, что это как-то недипломатично. Но поведение стран Запада по украинскому вопросу говорит о том, что ждать можно чего угодно, и мы готовы к любому развитию ситуации.– В прессе появляется много спекуляций о связях России с новыми властями Буркина-Фасо, в том числе в военной сфере. Не могли бы вы прояснить, запрашивали ли власти этой страны российскую военную помощь для борьбы с террористическими группировками по аналогии с той, что оказывается Москвой Мали? Планируются ли новые визиты премьер-министра Буркина-Фасо в Россию в ближайшем будущем? Если да, то какой вопрос сейчас основной на повестке?– Мы настроены на развитие многопланового сотрудничества с Буркина-Фасо во взаимодействии с руководством этой страны во главе с президентом переходного периода Ибраим Траоре. Особую значимость для новых буркинийских властей имеет подготовка национальных военных кадров в наших профильных вузах для борьбы с террористическими формированиями. Разумеется, такую работу мы будем вести.Вместе с тем в СМИ действительно появляется много спекуляций о контактах российской стороны с новыми властями Буркина-Фасо. Чаще всего это просто умозаключения, не имеющие ничего общего с реальным положением дел, включая якобы имевший место запрос об оказании этой стране российской военной помощи.Относительно возможного нового визита в Российскую Федерацию премьер-министра переходного правительства Буркина-Фасо Апполинэра Жоакимсона Киелема де Тамбелы, то мне ничего не известно о таких планах.– Как могут отразиться планы Франции вывести силы специального назначения с базы в Уагадугу на ситуации в сфере безопасности в Буркина-Фасо?– Как представляется, вывод сил специального назначения Франции с территории базы в Уагадугу едва ли серьезно отразится на ситуации в сфере безопасности в Буркина-Фасо. В настоящий момент обстановка и так уже весьма неблагополучна – террористы фактически контролируют две трети территории страны, – что и подвигло буркинийские власти переосмыслить опыт своего оказавшегося не очень эффективным сотрудничества с Парижем в этом деле.– Говоря о спекуляциях, как бы вы могли прокомментировать сообщения о якобы отправке Россией наемников в Африку, в частности, в Буркина-Фасо, и инсинуации о том, что это некие услуги по безопасности и поставкам вооружения в обмен на лицензии на добычу полезных ископаемых?– Выстраивая нашу линию на развитие отношений с Уагадугу, приходится учитывать, что эта западноафриканская страна переживает непростой период в своей истории. В прошлом году в Буркина-Фасо имели место два государственных переворота. В данном контексте намерены принимать деятельное участие в коллективных усилиях по стабилизации ситуации в Буркина-Фасо.Что же касается слухов вокруг якобы присутствия инструкторов российской частной военной компании в Буркина-Фасо, то они лишены каких-либо оснований. Выступая третьего февраля на первом канале государственной телерадиовещательной компании RTB, президент переходного периода Буркина-Фасо Траоре заявил, что на данном этапе он не видит необходимости прибегать к услугам иностранной ЧВК.– Планирует ли Россия открывать новые посольства в африканских странах? Если да, то в каких? Будет ли увеличиваться штат уже существующих дипмиссий? Планирует ли Россия централизованно усиливать охрану своих представительств в Африке после инцидента с покушением на главу Русского дома в ЦАР?– По итогам состоявшегося в 2019 году в Сочи первого в истории саммита Россия – Африка нашим руководством были приняты решения, в том числе и о расширении российского дипломатического присутствия на континенте. В рамках соответствующих поручений МИД России проводит работу по открытию новых посольств России в ряде африканских стран. О том, в каких государствах будем открывать наши дипмиссии, сообщим, когда будут согласованы юридические, протокольные и иные аспекты с властями соответствующих государств.Понятно, что дипмиссии позволяют не только поддерживать прямые политические контакты, оперативно "сверять часы" по актуальным темам мировой и региональной повестки дня, но и оказывать на месте необходимое содействие деловым кругам для развития торгово-экономического сотрудничества, реализации перспективных совместных проектов, а также укреплять гуманитарные связи, в том числе в области образования, науки, культуры и спорта.В вопросах "географии" и численного состава наших представительств исходим как из наличия национальных интересов России, требуемого объема работы, так и, что немаловажно, из готовности партнеров к открытому диалогу и взаимодействию с нашей страной.В плане обеспечения надлежащей защиты наших посольств и их персонала могу сказать, что это тема является для нас приоритетной, поэтому вопрос безопасности находится под постоянным контролем, и мы регулярно предпринимаем профилактические меры и оперативно реагируем на любое изменение обстановки вокруг наших загранпредставительств.
https://ria.ru/20230110/erdogan-1843811415.html
https://ria.ru/20230220/vystavka-1853129226.html
https://ria.ru/20230221/soglashenie-1853553034.html
https://ria.ru/20230125/burkina-faso-1847435850.html
https://ria.ru/20230201/rassledovanie-1849010037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, михаил богданов, реджеп тайип эрдоган, башар асад, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Интервью, Михаил Богданов, Реджеп Тайип Эрдоган, Башар Асад, Россия, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью РИА Новости рассказал о перспективах налаживания отношений между Сирией и Турцией, объяснил, почему европейским странам не нравится развитие связей между Россией и африканскими странами, и прокомментировал сообщения о том, что Москва якобы отправила наемников в Буркина-Фасо на помощь переходному правительству.
– Насколько велика вероятность того, что трехсторонняя встреча между лидерами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом при посредничестве России состоится до президентских выборов в Турции? Проработаны ли уже на уровне экспертов договоренности, которые будут вынесены на обсуждение главами государств?
– Вопрос содействия нормализации отношений между Сирией и Турцией был затронут в ходе саммита "астанинской тройки" в Тегеране
летом прошлого года. В декабре президент Эрдоган выступил с инициативой запуска многоуровневых консультаций представителей САР и Турции при содействии России, которые могли бы увенчаться встречей "в верхах". Мы ее энергично поддержали. Двадцать восьмого декабря 2022 года в Москве состоялась встреча министров обороны и руководителей разведслужб России, Турции и Сирии, в ходе которой были определены основные направления для продолжения совместной работы и создан экспертный механизм ее координации.
Пожелание подключиться к переговорному процессу выразил также Иран
. С учетом характера отношений, связывающих Тегеран с Дамаском
с одной стороны, и Анкарой
с другой, а также региональной роли Ирана, его конструктивного участия в "астанинском формате", остающемся единственным эффективным инструментом международного содействия сирийскому урегулированию, мы поддержали такую постановку вопроса. Главное – с этим согласились оба "интересанта": сирийская и турецкая стороны. В настоящее время прорабатываются модальности организации четырехсторонней встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Ирана. Ведь у всех нас общая цель – урегулирование ситуации вокруг Сирии и стабилизация обстановки в ближневосточном регионе в целом.
Все эти контакты силовиков и дипломатов призваны подготовить условия для сирийско-турецких переговоров на различных уровнях.
Хотел бы подчеркнуть: речь идет именно о переговорном процессе, в ходе которого будут выкристаллизовываться потенциальные договоренности. Если бы их можно было достичь без саммита, то для чего он был бы нужен?
– Действительно ли Турция согласна вывести свои войска с севера Сирии, и нет ли непреодолимых разногласий по этому поводу?
– Что касается пребывания турецких войск на территории Сирии, то у нас нет оснований ставить под сомнение его временный характер. Турецкая сторона на самом высоком уровне заявляла об этом, подтверждая свою приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности САР. Эта позиция зафиксирована в целом ряде российско-турецких документов, совместных заявлениях "астанинской тройки".
Полагаем, что имеющиеся между Дамаском и Анкарой разногласия преодолимы, и мы продолжим содействие сторонам в поиске взаимоприемлемых решений в интересах нормализации межгосударственных отношений между ними и восстановлении традиционного сирийско-турецкого добрососедства.
– Есть ли основания полагать, что в недалеком будущем Сирия и Турция смогут восстановить дипломатические отношения и обменяться послами? Или после окончания президентской гонки в Турции у Анкары убавится желание добиваться нормализации отношений с Сирией?
– Это – одна из целей эвентуального переговорного процесса по нормализации сирийско-турецких отношений. Одним из результатов совместных усилий на данном направлении должно стать восстановление дипломатических отношений между Дамаском и Анкарой, возобновление работы диппредставительств в обеих странах. Мы не увязываем электоральный процесс в Турции с нормализацией межгосударственных отношений между Дамаском и Анкарой. Движение навстречу друг другу, возвращение к отношениям добрососедства и сотрудничества – это не конъюнктурный, а долгосрочный интерес и Турции, и Сирии, и всех их искренних друзей.
– Как в Москве оценивают роль ОАЭ в качестве посредника в урегулировании сложных вопросов между Россией и Украиной? Может ли в целом сотрудничество с ОАЭ в нынешнем году выйти на более высокий уровень, учитывая активизацию политических и экономических контактов, и стоит ли ожидать, например, подписания соответствующего документа на ПМЭФ-2023? Может ли эта страна стать новым хабом для привлечения региональных инвестиций в Россию? Известно ли уже, насколько представительной будет делегация ОАЭ на предстоящем в Петербурге форуме?
– Руководство ОАЭ сохраняет последовательную и взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, демонстрируя постоянную готовность оказывать всемерное содействие в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом.
В Абу-Даби
подтверждают неизменный настрой на наращивание дружественных связей и укрепление многопланового делового сотрудничества с нашей страной. За первые десять месяцев 2022 года российско-эмиратский товарооборот превысил шесть миллиардов долларов США
, продемонстрировав рост в 42%. По предварительным данным, по итогам 2022 года товарообмен может составить более 7,5 миллиарда долларов США, что выводит Эмираты в лидеры среди арабских стран по этому показателю и позволяет им впервые войти в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России.
Российские компании рассматривают ОАЭ как удобный производственно-логистический хаб для организации экспортных поставок, осуществления импорта в Россию востребованных комплектующих, оборудования и материалов. В частности, перспективным видится создание российского промышленного кластера в свободной экономической зоне "Кизад" недалеко от Абу-Даби.
Хотели бы отметить традиционно весомое участие наших эмиратских друзей в Петербургском международном экономическом форуме. В 2022 году на нем ОАЭ представлял государственный министр по вопросам цифровой экономики, искусственного интеллекта Омар Аль-Олама. Приветствуем намерение эмиратского руководства выступить в качестве страны-гостя на очередном форуме в Санкт-Петербурге в июне.
– Насколько большую угрозу интересам России в Африке представляет желание Франции и в целом Евросоюза не допустить усиления роли Москвы в регионе? Можно ли говорить, что Париж активизировал работу по продвижению антироссийских настроений в странах континента, и не исключают ли в Москве возможных провокаций в этой связи?
– Как вы видите, геополитическая ситуация, складывающаяся в последнее время, и кризис либеральной модели развития диктуют необходимость переформатирования всей мировой системы международных отношений: как политической, так и экономической. Для "коллективного Запада", в том числе и Франции, это означает закат своей неоколониальной империи, которая многие годы позволяла почти задаром выкачивать из Африки необходимые ресурсы на поддержание своей промышленности и развитие экономики.
Понятно, что привычки менять трудно, поэтому укрепление партнерства России с Африкой в ряде столиц Запада воспринимают как личное оскорбление. Отсюда берет начало их активная работа с африканцами по противодействию нашей стране на континенте. Однако Россия среди африканцев имеет высокую, заслуженную репутацию надежного партнера и друга, готового прийти на помощь в сложной ситуации. Так было и во времена борьбы народов Африки за независимость, в тяжелые моменты природных катаклизмов, так это есть и сейчас в деле противостояния террористической угрозе, сохранения суверенитета африканских государств. На наш взгляд, противопоставить этому что-либо Парижу будет трудно.
Провокации? В другие времена можно было бы сказать, что это как-то недипломатично. Но поведение стран Запада по украинскому вопросу говорит о том, что ждать можно чего угодно, и мы готовы к любому развитию ситуации.
– В прессе появляется много спекуляций о связях России с новыми властями Буркина-Фасо, в том числе в военной сфере. Не могли бы вы прояснить, запрашивали ли власти этой страны российскую военную помощь для борьбы с террористическими группировками по аналогии с той, что оказывается Москвой Мали? Планируются ли новые визиты премьер-министра Буркина-Фасо в Россию в ближайшем будущем? Если да, то какой вопрос сейчас основной на повестке?
– Мы настроены на развитие многопланового сотрудничества с Буркина-Фасо во взаимодействии с руководством этой страны во главе с президентом переходного периода Ибраим Траоре. Особую значимость для новых буркинийских властей имеет подготовка национальных военных кадров в наших профильных вузах для борьбы с террористическими формированиями. Разумеется, такую работу мы будем вести.
Вместе с тем в СМИ действительно появляется много спекуляций о контактах российской стороны с новыми властями Буркина-Фасо. Чаще всего это просто умозаключения, не имеющие ничего общего с реальным положением дел, включая якобы имевший место запрос об оказании этой стране российской военной помощи.
Относительно возможного нового визита в Российскую Федерацию премьер-министра переходного правительства Буркина-Фасо Апполинэра Жоакимсона Киелема де Тамбелы, то мне ничего не известно о таких планах.
– Как могут отразиться планы Франции вывести силы специального назначения с базы в Уагадугу на ситуации в сфере безопасности в Буркина-Фасо?
– Как представляется, вывод сил специального назначения Франции с территории базы в Уагадугу едва ли серьезно отразится на ситуации в сфере безопасности в Буркина-Фасо. В настоящий момент обстановка и так уже весьма неблагополучна – террористы фактически контролируют две трети территории страны, – что и подвигло буркинийские власти переосмыслить опыт своего оказавшегося не очень эффективным сотрудничества с Парижем в этом деле.
– Говоря о спекуляциях, как бы вы могли прокомментировать сообщения о якобы отправке Россией наемников в Африку, в частности, в Буркина-Фасо, и инсинуации о том, что это некие услуги по безопасности и поставкам вооружения в обмен на лицензии на добычу полезных ископаемых?
– Выстраивая нашу линию на развитие отношений с Уагадугу, приходится учитывать, что эта западноафриканская страна переживает непростой период в своей истории. В прошлом году в Буркина-Фасо имели место два государственных переворота. В данном контексте намерены принимать деятельное участие в коллективных усилиях по стабилизации ситуации в Буркина-Фасо.
Что же касается слухов вокруг якобы присутствия инструкторов российской частной военной компании в Буркина-Фасо, то они лишены каких-либо оснований. Выступая третьего февраля на первом канале государственной телерадиовещательной компании RTB, президент переходного периода Буркина-Фасо Траоре заявил, что на данном этапе он не видит необходимости прибегать к услугам иностранной ЧВК.
– Планирует ли Россия открывать новые посольства в африканских странах? Если да, то в каких? Будет ли увеличиваться штат уже существующих дипмиссий? Планирует ли Россия централизованно усиливать охрану своих представительств в Африке после инцидента с покушением на главу Русского дома в ЦАР?
– По итогам состоявшегося в 2019 году в Сочи
первого в истории саммита Россия – Африка нашим руководством были приняты решения, в том числе и о расширении российского дипломатического присутствия на континенте. В рамках соответствующих поручений МИД России проводит работу по открытию новых посольств России в ряде африканских стран. О том, в каких государствах будем открывать наши дипмиссии, сообщим, когда будут согласованы юридические, протокольные и иные аспекты с властями соответствующих государств.
Понятно, что дипмиссии позволяют не только поддерживать прямые политические контакты, оперативно "сверять часы" по актуальным темам мировой и региональной повестки дня, но и оказывать на месте необходимое содействие деловым кругам для развития торгово-экономического сотрудничества, реализации перспективных совместных проектов, а также укреплять гуманитарные связи, в том числе в области образования, науки, культуры и спорта.
В вопросах "географии" и численного состава наших представительств исходим как из наличия национальных интересов России, требуемого объема работы, так и, что немаловажно, из готовности партнеров к открытому диалогу и взаимодействию с нашей страной.
В плане обеспечения надлежащей защиты наших посольств и их персонала могу сказать, что это тема является для нас приоритетной, поэтому вопрос безопасности находится под постоянным контролем, и мы регулярно предпринимаем профилактические меры и оперативно реагируем на любое изменение обстановки вокруг наших загранпредставительств.