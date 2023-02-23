https://ria.ru/20230223/uregulirovanie-1854039264.html

Путин и Пашинян обсудили урегулирование армяно-азербайджанских отношений

Путин и Пашинян обсудили урегулирование армяно-азербайджанских отношений - РИА Новости, 23.02.2023

Путин и Пашинян обсудили урегулирование армяно-азербайджанских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил Карабах и армяно-азербайджанские отношения,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T20:29

2023-02-23T20:29

2023-02-23T20:50

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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил Карабах и армяно-азербайджанские отношения, сообщили в пресс-службе армянского правительства."Собеседники коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр подчеркнул важность осуществления Российской Федерацией необходимых шагов для его преодоления", - говорится на сайте правительства.Отмечается, что премьер-министр коснулся решения Международного суда ООН относительно разблокирования Лачинского коридора."Обсуждены вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Состоялся обмен мнениями вокруг процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений", - отмечается в сообщении.Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230220/es-1853262086.html

https://ria.ru/20230222/karabakh-1853749043.html

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в мире, армения, россия, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, сергей лавров, оон