20:29 23.02.2023 (обновлено: 20:50 23.02.2023)
Путин и Пашинян обсудили урегулирование армяно-азербайджанских отношений
Путин и Пашинян по телефону обсудили Карабах и армяно-азербайджанские отношения
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил Карабах и армяно-азербайджанские отношения, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
"Собеседники коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр подчеркнул важность осуществления Российской Федерацией необходимых шагов для его преодоления", - говорится на сайте правительства.
Отмечается, что премьер-министр коснулся решения Международного суда ООН относительно разблокирования Лачинского коридора.
"Обсуждены вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Состоялся обмен мнениями вокруг процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений", - отмечается в сообщении.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
22 февраля, 15:09Азербайджан подтвердил готовность вести диалог с армянами Карабаха