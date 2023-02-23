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Премьер Испании прибыл в Киев - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Премьер Испании прибыл в Киев
Премьер Испании прибыл в Киев - РИА Новости, 23.02.2023
Премьер Испании прибыл в Киев
Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев, планируется встреча с Владимиром Зеленским, сообщает в четверг украинское издание "Общественное". РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:52
2023-02-23T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
испания
педро санчес
владимир зеленский
евгений перебийнис
нато
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев, планируется встреча с Владимиром Зеленским, сообщает в четверг украинское издание "Общественное". По данным издания, встречал премьера заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис. Ранее газета La Razon с ссылкой на источники сообщала, что Санчес в среду отправился в ранее незапланированную поездку на Украину. Поездка была организована в условиях максимальной секретности. Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230214/ispaniya-1851944496.html
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в мире, украина, испания, педро санчес, владимир зеленский, евгений перебийнис, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания, Педро Санчес, Владимир Зеленский, Евгений Перебийнис, НАТО
09:52 23.02.2023 (обновлено: 09:55 23.02.2023)
 
Премьер Испании прибыл в Киев

"Общественное": премьер Испании Санчес прибыл в Киев

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев, планируется встреча с Владимиром Зеленским, сообщает в четверг украинское издание "Общественное".
"В Киев прибыл премьер Испании Педро Санчес. Он должен посетить Ирпень и Бучу, а также встретиться с Зеленским", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
По данным издания, встречал премьера заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
Ранее газета La Razon с ссылкой на источники сообщала, что Санчес в среду отправился в ранее незапланированную поездку на Украину. Поездка была организована в условиях максимальной секретности.
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