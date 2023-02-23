09:52 23.02.2023 (обновлено: 09:55 23.02.2023)
Премьер Испании прибыл в Киев
"Общественное": премьер Испании Санчес прибыл в Киев
© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев, планируется встреча с Владимиром Зеленским, сообщает в четверг украинское издание "Общественное".
"В Киев прибыл премьер Испании Педро Санчес. Он должен посетить Ирпень и Бучу, а также встретиться с Зеленским", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
По данным издания, встречал премьера заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
Ранее газета La Razon с ссылкой на источники сообщала, что Санчес в среду отправился в ранее незапланированную поездку на Украину. Поездка была организована в условиях максимальной секретности.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
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