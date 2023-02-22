https://ria.ru/20230222/tanki-1853735427.html

Мадрид пообещал передать Киеву шесть танков Leopard 2, пишут СМИ

Мадрид пообещал передать Киеву шесть танков Leopard 2, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2023

Мадрид пообещал передать Киеву шесть танков Leopard 2, пишут СМИ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости",... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:38

2023-02-22T14:38

2023-02-22T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

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министерство обороны испании

leopard 2

испания

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости", передает агентство Europa Press."Глава минобороны заявила в среду, что Испания направит Украине шесть боевых танков Leopard 2А4", - говорится в сообщении агентства.Как отмечается, во время дебатов в конгрессе Роблес заявила, что Испания уже ремонтирует шесть танков, и, "если будет необходимо", может ввести в эксплуатацию еще больше единиц.Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230214/ispaniya-1851944496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, министерство обороны испании, leopard 2, испания