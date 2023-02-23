https://ria.ru/20230223/strely-1853834358.html

Супероружие из пещеры: раскрыта тайна исчезновения неандертальцев

Супероружие из пещеры: раскрыта тайна исчезновения неандертальцев - РИА Новости, 23.02.2023

Супероружие из пещеры: раскрыта тайна исчезновения неандертальцев

Ученые обнаружили самые ранние свидетельства применения в Европе наиболее инновационного на тот момент оружия — лука и стрел. Открытие проливает свет на... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T08:00

2023-02-23T08:00

2023-02-23T10:00

наука

европа

франция

российская академия наук

археология

история

неандертальцы

эксперимент

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Николай Гурьянов. Ученые обнаружили самые ранние свидетельства применения в Европе наиболее инновационного на тот момент оружия — лука и стрел. Открытие проливает свет на доисторическое противостояние, в котором человечество одержало триумфальную победу.Вымершие родственникиСтепень нашего родства с неандертальцами точно неизвестна. Ранее эти древние люди считались отдельным видом, теперь ученые все больше склоняются к тому, чтобы отнести их к подвиду Homo sapiens. В пользу этого — доказанная генетиками способность неандертальцев скрещиваться с человеком современного анатомического типа, или кроманьонцами. Неандертальские гены есть практически у всех народов мира, за исключением африканских.Неандертальцы господствовали в Европе веками. Около 45 тысяч лет назад там появился человек разумный. Примерно через 10-15 тысяч лет неандертальцы полностью исчезли, частично растворившись в нашей популяции.Этот эволюционный успех человека связывают с биологическими факторами — генетикой или особенностями развития мозга. По другой версии, все дело в технологическом превосходстве кроманьонцев. У наших предков было более совершенное оружие — лук и стрелы, позволявшие эффективно поражать добычу и врагов с безопасного расстояния. Данных о том, что неандертальцы знали какие-либо метательные устройства, нет.Когда люди научились использовать лук — неясно. Дуга, тетива, древко и оперение стрелы изготавливали из органических материалов, которые плохо сохраняются. Археологам достаются, как правило, лишь каменные наконечники стрел, например, из кремния. Определить, что небольшие артефакты были частью древнего оружия, помогает контекст находок и особенные повреждения на предметах. Самые древние наконечники стрел нашли в пещере Сибуду в Южной Африке. Их возраст — 64 тысячи лет.В Европе первые следы применения лука относятся к периоду прихода человека разумного — 42-45 тысяч лет назад. В новой статье ученые утверждают, что инновационное метательное оружие в этой части света появилось на десять тысяч лет раньше.Кремниевая долина палеолитаHomo sapiens не сразу закрепился в Европе. Одна из ранних стоянок была в гроте Мандрен в долине реки Рона на юго-востоке Франции. Слой E, из которого извлекли зуб кроманьонца и орудия труда, характерные для человека современного типа, располагался и над, и под "неандертальскими" слоями. Возраст кроманьонских находок оценили в 51,7-56,8 тысячи лет.Французские археологи Лор Мец, Людовик Слимак и их коллеги изучили более восьми сотен каменных артефактов из слоя E. На 196 остриях — следы ударного износа, присущие наконечникам метательного оружия.Каким именно было это оружие, можно понять только по косвенным признакам. Некоторые кремневые треугольники очень маленькие — меньше десяти миллиметров в ширину. Значит, и толщина древка была не больше. Столь легкие наконечники эффективны лишь при высокой скорости полета, которую как раз способна обеспечить тетива лука. Ученые указывают, что эту версию подтверждают этнографические материалы.Мец и Слимак провели эксперимент: изготовили аналогичные острия из того же материала, прикрепили их к древкам стрел "по палеолитическим технологиям" и проверили в деле. После стрельбы из лука по органическим мишеням на поверхности наконечников остались такие же следы, как и на микролитах из слоя Е.В кого стреляли наши предки"Полученные данные указывают, что это оружие могло иметь решающее значение для преимущества людей современного типа над неандертальцами во время первых миграций на их территории", — пишут авторы работы.Однако это необязательно означает, что кроманьонцы использовали лук непосредственно против неандертальцев, отмечает научный сотрудник отдела археологии каменного века, руководитель Зарайской палеолитической экспедиции Института археологии РАН Сергей Лев, высоко оценивший работу французских коллег."Вывод о том, что передовые технологии — лук и стрелы — помогли нашему виду вытеснить неандертальцев, может лишь отчасти опираться на эти результаты, — говорит он. — Лук и стрелы, копьеметалки, неизвестные неандертальцам, давали преимущество, например, при охоте, то есть способствовали лучшей стратегии выживания".Доказательств прямых межвидовых конфликтов и тем более применения метательного вооружения человеком современного типа против своих "кузенов" у науки нет. Однако, подчеркивает ученый, исключать этого нельзя.

https://ria.ru/20221020/neandertaltsy-1825191169.html

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европа, франция, российская академия наук, археология, история, неандертальцы, эксперимент