https://ria.ru/20221020/neandertaltsy-1825191169.html

Особая роль женщин. Как жилось неандертальцам в России

Особая роль женщин. Как жилось неандертальцам в России - РИА Новости, 20.10.2022

Особая роль женщин. Как жилось неандертальцам в России

Ученые впервые секвенировали геномы изолированной группы неандертальцев из Сибири. Результаты исследований показали картину жизни ископаемого сообщества... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T08:00

2022-10-20T08:00

2022-10-20T11:06

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Ученые впервые секвенировали геномы изолированной группы неандертальцев из Сибири. Результаты исследований показали картину жизни ископаемого сообщества. Позволит ли открытие понять, почему исчезли древние люди и насколько корректно ставить вопрос именно так, — в материале РИА Новости.Пришельцы из ЕвропыМеждународная команда ученых с участием специалистов из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН) представила итоги работы по секвенированию генома 13 неандертальцев. Древние родственники современных людей жили небольшими общинами в двух пещерах — Чагырской и Окладникова. Последняя, названная в честь открывшего ее советского академика Алексея Окладникова, — самая восточная стоянка неандертальцев из известных. Оба карстовых образования расположены на юге Алтайского края, в 100 километрах от знаменитой Денисовой пещеры и в 200 — друг от друга по прямой.Homo neanderthalensis населяли эти места короткое время примерно 54 тысячи лет назад. Сибирские археологи ведут там раскопки последние полтора десятилетия. Ученые обнаружили более 80 фрагментов костей и зубов — то есть это одно из крупнейших скоплений неандертальцев не только в регионе, но и в мире. Кроме того, здесь нашли несколько сотен тысяч каменных орудий труда и останков животных.Пещеры выходят на долины рек, по которым мигрировали горные козлы, лошади, бизоны — они и были добычей древних охотников. Сырье для каменных орудий неандертальцы собирали за десятки километров от своего жилья. Один и тот же материал нашли в обеих пещерах, что, по мнению авторов работы, подтверждает генетические данные о тесной связи двух групп.Неандертальцы не были коренными жителями Алтая. Долгое время до их прихода здесь обитали денисовцы — еще один вид древних людей, открытый благодаря работе недавнего лауреата Нобелевской премии Сванте Паабо.Оказалось, что H. neanderthalensis из двух сибирских пещер генетически близки своим европейским собратьям. На это указывает и археологический материал: каменные орудия из Чагырской пещеры больше всего похожи на аналоги в так называемой микокской культуре, известной по Германии и Восточной Европе."Выглядят человечнее"Всего ученые извлекли ДНК из 17 останков, которые принадлежали 13 неандертальцам — семи мужчинам и шести женщинам. Восемь из них были взрослыми, пятеро — детьми и подростками. В митохондриальной ДНК некоторых особей специалисты обнаружили одни и те же гетероплазмии — особенные генетические варианты, которые сохраняются только в течение небольшого числа поколений.Установили и родство внутри групп: один из мужчин приходился отцом девочке-подростку. А скелетные останки мальчика лежали рядом с костями родственницы второй степени — то ли с двоюродной сестрой, то ли с тетей, то ли с бабушкой.Сочетание гетероплазмий и родственных связей показало, что неандертальцы из Чагырской пещеры жили и умерли примерно в одно и то же время."Этот факт очень волнует. Он означает, что они (жители пещеры. — Прим. ред.), вероятно, происходили из одного и того же социального сообщества. Таким образом, мы впервые можем использовать генетику для изучения социальной организации сообщества неандертальцев", — говорит ведущий автор исследования Лауриц Сков из Института эволюционной антропологии Макса Планка.Исследования выявили низкое генетическое разнообразие у рассматриваемых групп. Судя по всему, их размер варьировался от десяти до 20 особей. Это намного меньше, чем в любом древнем или современном человеческом сообществе, и больше напоминает ситуацию у видов, находящихся на грани исчезновения.Однако алтайские неандертальцы не были полностью изолированы. Ученые сравнили генетическое разнообразие Y-хромосомы, которое передается от отца к сыну, с разнообразием митохондриальной ДНК — оно наследуется от матерей. Оказалось, что митохондриальная генетическая диверсификация намного выше, чем у Y-хромосомы. По мнению авторов работы, это говорит о том, что между разными группами неандертальцев мигрировали в основном женщины.При этом с денисовцами из соседней пещеры чагырские неандертальцы не скрещивались: в их геноме нет следов других гоминидов."Наше исследование дает конкретную картину того, как могло выглядеть сообщество неандертальцев. Теперь они кажутся мне гораздо более человечными", — признается один из авторов работы Бенджамин Питер."Внесли свой вклад"Долгое время неандертальцев считали отдельным видом. Однако, судя по данным, полученным в последние годы, они похожи на нас гораздо больше, чем мы думали. По мере новых открытий в области генетики и археологии многие мифы развеиваются. Ученые последовательно опровергли предположения о том, что эти гоминиды не умели говорить, не знали искусства, не ели мяса, не имели разнообразных групп крови — и многое другое.Наконец, достижения генетики показали, что они могли скрещиваться с современными людьми. Теперь прогрессивный научный взгляд относит неандертальцев не к отдельному виду, а к подвиду человека разумного — Homo sapiens neanderthalensis. Некоторые исследователи считают, что вместе с кроманьонцами и другими подвидами они сформировали современный облик человека."В результате скрещивания людей современного типа, пришедших из Африки, неандертальцев, расселившихся в Европе и Азии, и денисовцев, обитавших в Центральной и Северной Азии, и сформировались люди современного типа — мы с вами", — поясняет научный руководитель ИАЭТ СО РАН Анатолий Деревянко. Он также вошел в число авторов нового исследования.Сегодня известно, что один-два процента в геноме современных людей (за исключением африканцев) — от генетического наследия неандертальцев. Денисовцы оставили след главным образом у населения Юго-Восточной Азии (до пяти-шести процентов), небольшая доля их генов есть у коренных жителей Восточной Азии и даже Америки."Частично денисовцы и неандертальцы вымерли, но тем не менее они внесли морфологический и генетический вклад в человека современного анатомического типа", — считает Деревянко. По его мнению, нельзя говорить о том, что эти древние люди исчезли бесследно.Преимущество в головеИ тем не менее такой взгляд не отрицает, что оригинальные Homo sapiens добились несомненного эволюционного успеха. Ученые продолжают искать причины нашего преимущества перед родственной ветвью гоминидов.Одна из недавних работ, в ходе которой специалисты вырастили мозговые органоиды неандертальцев, предполагает, что человеку разумному помогла специфика развития. Стволовые клетки в растущем мозгу современных людей дольше делятся и совершают меньше ошибок при распределении хромосом по дочерним клеткам по сравнению с клетками неандертальцев. Накопление таких погрешностей могло негативно сказаться на работе органа и привести к различным заболеваниям.Другое исследование, отчет о котором вышел в сентябре, также ищет причины на молекулярном уровне. Оказалось, люди отличаются от неандертальцев и шимпанзе всего одной аминокислотой в белке TKTL1. Она влияет на образование новых нервных клеток в неокортексе — основной части коры мозга, которая обеспечивает среди прочего осознанное мышление и речь. Таким образом, несмотря на примерно одинаковый размер мозга, у человека современного типа больше неокортекса, чем у его "кузенов".Люди разумные и неандертальцы жили рядом очень долго. Авторы опубликованной в октябре статьи о стоянках двух подвидов во Франции и Северной Испании отводят на это от 1400 до 2900 лет. Как именно происходило взаимодействие, насколько оно было враждебным, а насколько взаимовыгодным, ученым только предстоит выяснить.

https://ria.ru/20221005/nobel-1821423025.html

https://ria.ru/20211028/chelovek-1756757929.html

https://ria.ru/20210805/neandertaltsy-1744349888.html

https://ria.ru/20221019/mozg-1824941716.html

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сванте паабо, анатолий деревянко, европа, россия, алтайский край, российская академия наук, генетика, археология, неандертальцы