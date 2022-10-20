https://ria.ru/20221020/neandertaltsy-1825191169.html
Особая роль женщин. Как жилось неандертальцам в России
Особая роль женщин. Как жилось неандертальцам в России - РИА Новости, 20.10.2022
Особая роль женщин. Как жилось неандертальцам в России
Ученые впервые секвенировали геномы изолированной группы неандертальцев из Сибири. Результаты исследований показали картину жизни ископаемого сообщества... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T08:00
2022-10-20T08:00
2022-10-20T11:06
наука
сванте паабо
анатолий деревянко
европа
россия
алтайский край
российская академия наук
генетика
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Ученые впервые секвенировали геномы изолированной группы неандертальцев из Сибири. Результаты исследований показали картину жизни ископаемого сообщества. Позволит ли открытие понять, почему исчезли древние люди и насколько корректно ставить вопрос именно так, — в материале РИА Новости.Пришельцы из ЕвропыМеждународная команда ученых с участием специалистов из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН) представила итоги работы по секвенированию генома 13 неандертальцев. Древние родственники современных людей жили небольшими общинами в двух пещерах — Чагырской и Окладникова. Последняя, названная в честь открывшего ее советского академика Алексея Окладникова, — самая восточная стоянка неандертальцев из известных. Оба карстовых образования расположены на юге Алтайского края, в 100 километрах от знаменитой Денисовой пещеры и в 200 — друг от друга по прямой.Homo neanderthalensis населяли эти места короткое время примерно 54 тысячи лет назад. Сибирские археологи ведут там раскопки последние полтора десятилетия. Ученые обнаружили более 80 фрагментов костей и зубов — то есть это одно из крупнейших скоплений неандертальцев не только в регионе, но и в мире. Кроме того, здесь нашли несколько сотен тысяч каменных орудий труда и останков животных.Пещеры выходят на долины рек, по которым мигрировали горные козлы, лошади, бизоны — они и были добычей древних охотников. Сырье для каменных орудий неандертальцы собирали за десятки километров от своего жилья. Один и тот же материал нашли в обеих пещерах, что, по мнению авторов работы, подтверждает генетические данные о тесной связи двух групп.Неандертальцы не были коренными жителями Алтая. Долгое время до их прихода здесь обитали денисовцы — еще один вид древних людей, открытый благодаря работе недавнего лауреата Нобелевской премии Сванте Паабо.Оказалось, что H. neanderthalensis из двух сибирских пещер генетически близки своим европейским собратьям. На это указывает и археологический материал: каменные орудия из Чагырской пещеры больше всего похожи на аналоги в так называемой микокской культуре, известной по Германии и Восточной Европе."Выглядят человечнее"Всего ученые извлекли ДНК из 17 останков, которые принадлежали 13 неандертальцам — семи мужчинам и шести женщинам. Восемь из них были взрослыми, пятеро — детьми и подростками. В митохондриальной ДНК некоторых особей специалисты обнаружили одни и те же гетероплазмии — особенные генетические варианты, которые сохраняются только в течение небольшого числа поколений.Установили и родство внутри групп: один из мужчин приходился отцом девочке-подростку. А скелетные останки мальчика лежали рядом с костями родственницы второй степени — то ли с двоюродной сестрой, то ли с тетей, то ли с бабушкой.Сочетание гетероплазмий и родственных связей показало, что неандертальцы из Чагырской пещеры жили и умерли примерно в одно и то же время."Этот факт очень волнует. Он означает, что они (жители пещеры. — Прим. ред.), вероятно, происходили из одного и того же социального сообщества. Таким образом, мы впервые можем использовать генетику для изучения социальной организации сообщества неандертальцев", — говорит ведущий автор исследования Лауриц Сков из Института эволюционной антропологии Макса Планка.Исследования выявили низкое генетическое разнообразие у рассматриваемых групп. Судя по всему, их размер варьировался от десяти до 20 особей. Это намного меньше, чем в любом древнем или современном человеческом сообществе, и больше напоминает ситуацию у видов, находящихся на грани исчезновения.Однако алтайские неандертальцы не были полностью изолированы. Ученые сравнили генетическое разнообразие Y-хромосомы, которое передается от отца к сыну, с разнообразием митохондриальной ДНК — оно наследуется от матерей. Оказалось, что митохондриальная генетическая диверсификация намного выше, чем у Y-хромосомы. По мнению авторов работы, это говорит о том, что между разными группами неандертальцев мигрировали в основном женщины.При этом с денисовцами из соседней пещеры чагырские неандертальцы не скрещивались: в их геноме нет следов других гоминидов."Наше исследование дает конкретную картину того, как могло выглядеть сообщество неандертальцев. Теперь они кажутся мне гораздо более человечными", — признается один из авторов работы Бенджамин Питер."Внесли свой вклад"Долгое время неандертальцев считали отдельным видом. Однако, судя по данным, полученным в последние годы, они похожи на нас гораздо больше, чем мы думали. По мере новых открытий в области генетики и археологии многие мифы развеиваются. Ученые последовательно опровергли предположения о том, что эти гоминиды не умели говорить, не знали искусства, не ели мяса, не имели разнообразных групп крови — и многое другое.Наконец, достижения генетики показали, что они могли скрещиваться с современными людьми. Теперь прогрессивный научный взгляд относит неандертальцев не к отдельному виду, а к подвиду человека разумного — Homo sapiens neanderthalensis. Некоторые исследователи считают, что вместе с кроманьонцами и другими подвидами они сформировали современный облик человека."В результате скрещивания людей современного типа, пришедших из Африки, неандертальцев, расселившихся в Европе и Азии, и денисовцев, обитавших в Центральной и Северной Азии, и сформировались люди современного типа — мы с вами", — поясняет научный руководитель ИАЭТ СО РАН Анатолий Деревянко. Он также вошел в число авторов нового исследования.Сегодня известно, что один-два процента в геноме современных людей (за исключением африканцев) — от генетического наследия неандертальцев. Денисовцы оставили след главным образом у населения Юго-Восточной Азии (до пяти-шести процентов), небольшая доля их генов есть у коренных жителей Восточной Азии и даже Америки."Частично денисовцы и неандертальцы вымерли, но тем не менее они внесли морфологический и генетический вклад в человека современного анатомического типа", — считает Деревянко. По его мнению, нельзя говорить о том, что эти древние люди исчезли бесследно.Преимущество в головеИ тем не менее такой взгляд не отрицает, что оригинальные Homo sapiens добились несомненного эволюционного успеха. Ученые продолжают искать причины нашего преимущества перед родственной ветвью гоминидов.Одна из недавних работ, в ходе которой специалисты вырастили мозговые органоиды неандертальцев, предполагает, что человеку разумному помогла специфика развития. Стволовые клетки в растущем мозгу современных людей дольше делятся и совершают меньше ошибок при распределении хромосом по дочерним клеткам по сравнению с клетками неандертальцев. Накопление таких погрешностей могло негативно сказаться на работе органа и привести к различным заболеваниям.Другое исследование, отчет о котором вышел в сентябре, также ищет причины на молекулярном уровне. Оказалось, люди отличаются от неандертальцев и шимпанзе всего одной аминокислотой в белке TKTL1. Она влияет на образование новых нервных клеток в неокортексе — основной части коры мозга, которая обеспечивает среди прочего осознанное мышление и речь. Таким образом, несмотря на примерно одинаковый размер мозга, у человека современного типа больше неокортекса, чем у его "кузенов".Люди разумные и неандертальцы жили рядом очень долго. Авторы опубликованной в октябре статьи о стоянках двух подвидов во Франции и Северной Испании отводят на это от 1400 до 2900 лет. Как именно происходило взаимодействие, насколько оно было враждебным, а насколько взаимовыгодным, ученым только предстоит выяснить.
https://ria.ru/20221005/nobel-1821423025.html
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сванте паабо, анатолий деревянко, европа, россия, алтайский край, российская академия наук, генетика, археология, неандертальцы
Наука, Сванте Паабо, Анатолий Деревянко, Европа, Россия, Алтайский край, Российская академия наук, генетика, Археология, неандертальцы
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Ученые впервые секвенировали геномы изолированной группы неандертальцев из Сибири. Результаты исследований показали картину жизни ископаемого сообщества. Позволит ли открытие понять, почему исчезли древние люди и насколько корректно ставить вопрос именно так, — в материале РИА Новости.
Международная команда ученых с участием специалистов из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН
(ИАЭТ СО РАН) представила
итоги работы по секвенированию генома 13 неандертальцев. Древние родственники современных людей жили небольшими общинами в двух пещерах — Чагырской и Окладникова. Последняя, названная в честь открывшего ее советского академика Алексея Окладникова, — самая восточная стоянка неандертальцев из известных. Оба карстовых образования расположены на юге Алтайского края
, в 100 километрах от знаменитой Денисовой пещеры и в 200 — друг от друга по прямой.
Homo neanderthalensis населяли эти места короткое время примерно 54 тысячи лет назад. Сибирские археологи ведут там раскопки последние полтора десятилетия. Ученые обнаружили более 80 фрагментов костей и зубов — то есть это одно из крупнейших скоплений неандертальцев не только в регионе, но и в мире. Кроме того, здесь нашли несколько сотен тысяч каменных орудий труда и останков животных.
Пещеры выходят на долины рек, по которым мигрировали горные козлы, лошади, бизоны — они и были добычей древних охотников. Сырье для каменных орудий неандертальцы собирали за десятки километров от своего жилья. Один и тот же материал нашли в обеих пещерах, что, по мнению авторов работы, подтверждает генетические данные о тесной связи двух групп.
Неандертальцы не были коренными жителями Алтая. Долгое время до их прихода здесь обитали денисовцы — еще один вид древних людей, открытый
благодаря работе недавнего лауреата Нобелевской премии Сванте Паабо
.
Оказалось, что H. neanderthalensis из двух сибирских пещер генетически близки своим европейским собратьям. На это указывает и археологический материал: каменные орудия из Чагырской пещеры больше всего похожи на аналоги в так называемой микокской культуре, известной по Германии
и Восточной Европе
.
Всего ученые извлекли ДНК из 17 останков, которые принадлежали 13 неандертальцам — семи мужчинам и шести женщинам. Восемь из них были взрослыми, пятеро — детьми и подростками. В митохондриальной ДНК некоторых особей специалисты обнаружили одни и те же гетероплазмии — особенные генетические варианты, которые сохраняются только в течение небольшого числа поколений.
Установили и родство внутри групп: один из мужчин приходился отцом девочке-подростку. А скелетные останки мальчика лежали рядом с костями родственницы второй степени — то ли с двоюродной сестрой, то ли с тетей, то ли с бабушкой.
Сочетание гетероплазмий и родственных связей показало, что неандертальцы из Чагырской пещеры жили и умерли примерно в одно и то же время.
"Этот факт очень волнует. Он означает, что они (жители пещеры. — Прим. ред.), вероятно, происходили из одного и того же социального сообщества. Таким образом, мы впервые можем использовать генетику для изучения социальной организации сообщества неандертальцев", — говорит
ведущий автор исследования Лауриц Сков из Института эволюционной антропологии Макса Планка.
Исследования выявили низкое генетическое разнообразие у рассматриваемых групп. Судя по всему, их размер варьировался от десяти до 20 особей. Это намного меньше, чем в любом древнем или современном человеческом сообществе, и больше напоминает ситуацию у видов, находящихся на грани исчезновения.
Однако алтайские неандертальцы не были полностью изолированы. Ученые сравнили генетическое разнообразие Y-хромосомы, которое передается от отца к сыну, с разнообразием митохондриальной ДНК — оно наследуется от матерей. Оказалось, что митохондриальная генетическая диверсификация намного выше, чем у Y-хромосомы. По мнению авторов работы, это говорит о том, что между разными группами неандертальцев мигрировали в основном женщины.
При этом с денисовцами из соседней пещеры чагырские неандертальцы не скрещивались: в их геноме нет следов других гоминидов.
"Наше исследование дает конкретную картину того, как могло выглядеть сообщество неандертальцев. Теперь они кажутся мне гораздо более человечными", — признается один из авторов работы Бенджамин Питер.
Долгое время неандертальцев считали отдельным видом. Однако, судя по данным, полученным в последние годы, они похожи на нас гораздо больше, чем мы думали. По мере новых открытий в области генетики и археологии многие мифы развеиваются. Ученые последовательно опровергли предположения о том, что эти гоминиды не умели говорить, не знали искусства
, не ели мяса
, не имели разнообразных групп крови
— и многое другое.
Наконец, достижения генетики показали, что они могли скрещиваться с современными людьми. Теперь прогрессивный научный взгляд относит неандертальцев не к отдельному виду, а к подвиду человека разумного — Homo sapiens neanderthalensis. Некоторые исследователи считают, что вместе с кроманьонцами и другими подвидами они сформировали современный облик человека.
"В результате скрещивания людей современного типа, пришедших из Африки
, неандертальцев, расселившихся в Европе и Азии
, и денисовцев, обитавших в Центральной и Северной Азии, и сформировались люди современного типа — мы с вами", — поясняет научный руководитель ИАЭТ СО РАН Анатолий Деревянко
. Он также вошел в число авторов нового исследования.
Сегодня известно, что один-два процента в геноме современных людей (за исключением африканцев) — от генетического наследия неандертальцев. Денисовцы оставили след главным образом у населения Юго-Восточной Азии
(до пяти-шести процентов), небольшая доля их генов есть у коренных жителей Восточной Азии и даже Америки
.
"Частично денисовцы и неандертальцы вымерли, но тем не менее они внесли морфологический и генетический вклад в человека современного анатомического типа", — считает Деревянко. По его мнению, нельзя говорить о том, что эти древние люди исчезли бесследно.
И тем не менее такой взгляд не отрицает, что оригинальные Homo sapiens добились несомненного эволюционного успеха. Ученые продолжают искать причины нашего преимущества перед родственной ветвью гоминидов.
Одна из недавних работ, в ходе которой специалисты вырастили
мозговые органоиды неандертальцев, предполагает, что человеку разумному помогла специфика развития. Стволовые клетки в растущем мозгу современных людей дольше делятся и совершают меньше ошибок при распределении хромосом по дочерним клеткам по сравнению с клетками неандертальцев. Накопление таких погрешностей могло негативно сказаться на работе органа и привести к различным заболеваниям.
Другое исследование, отчет о котором вышел в сентябре, также ищет
причины на молекулярном уровне. Оказалось, люди отличаются от неандертальцев и шимпанзе всего одной аминокислотой в белке TKTL1. Она влияет на образование новых нервных клеток в неокортексе — основной части коры мозга, которая обеспечивает среди прочего осознанное мышление и речь. Таким образом, несмотря на примерно одинаковый размер мозга, у человека современного типа больше неокортекса, чем у его "кузенов".
Люди разумные и неандертальцы жили рядом очень долго. Авторы опубликованной в октябре статьи о стоянках двух подвидов во Франции
и Северной Испании отводят
на это от 1400 до 2900 лет. Как именно происходило взаимодействие, насколько оно было враждебным, а насколько взаимовыгодным, ученым только предстоит выяснить.