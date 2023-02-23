https://ria.ru/20230223/sanches-1853988763.html

"Мы за Путина". Испанцев возмутили слова Санчеса во время визита на Украину

"Мы за Путина". Испанцев возмутили слова Санчеса во время визита на Украину - РИА Новости, 23.02.2023

"Мы за Путина". Испанцев возмутили слова Санчеса во время визита на Украину

Испанские пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Педро Санчеса за заявление, сделанное во время визита на Украину. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:14

2023-02-23T15:14

2023-02-23T20:47

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педро санчес

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Испанские пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Педро Санчеса за заявление, сделанное во время визита на Украину.Он опубликовал видео, в подписи к которому говорилось, что Россия не сможет одержать победу и что вся Испания на стороне Киева. Подписчики премьера с этим не согласились."Далеко не все, часть из нас на стороне Путина", — заметил читатель."Я категорически против происходящего, не надо говорить за меня!" — возмутился второй."Вся Испания? Даже в нашем правительстве есть те, кто поддерживает Путина", — напомнил третий."Я согласен с многими аспектами вашей внутренней политики, но что касается украинского кризиса, то здесь вы неправы. Либо вы не знаете историю, либо вы намеренно игнорируете факты", — предположил еще один комментатор."Не буду. Я поддерживаю Россию, уважаю Путина и восхищаюсь им. Настоящие враги Испании и всей Европы — Соединенные Штаты и ЕС. Испания должна воспользоваться моментом кризиса, чтобы изменить свое геополитическое положение и перестать подлизываться к недругам", — выразил мнение пользователь."Я не хочу быть с Украиной, так что не надо втягивать меня в этот конфликт, спасибо!" — попросил читатель.На этой неделе Санчес побывал на Украине с незапланированным визитом. Поездка была организована в условиях максимальной секретности.

https://ria.ru/20230223/polsha-1853984769.html

https://ria.ru/20230223/tanki-1853938856.html

https://ria.ru/20230223/zelenskiy-1853988493.html

https://ria.ru/20230223/perevorot-1853918892.html

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в мире, украина, испания, россия, педро санчес, twitter, евросоюз