23:43 23.02.2023 (обновлено: 01:30 24.02.2023)
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о принципах мира на Украине
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 23 фев — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию голосовало 141 государство, семь выступили против, 32 воздержались.
Согласно резолюции, "Генеральная Ассамблея подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН".
При этом, насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир". В нем говорится, что "Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Как отмечается в документе, Генассамблея выступает за единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. От России резолюция требует немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.
Кроме того, текст призывает Москву немедленно прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины, а также предостерегает от атак на "гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы". Аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится. В нем также ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ.
Это уже шестая антироссийская резолюция, принятая Генассамблеей с начала спецоперации. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что условия, заложенные в выдвигаемых Киевом "мирных" инициативах, заведомо неприемлемы.
Документ в отличие от резолюций Совета безопасности не носит обязательного характера.