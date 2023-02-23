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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генассамблея ООН приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-23T23:43
2023-02-24T01:30
в мире
украина
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 23 фев — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию голосовало 141 государство, семь выступили против, 32 воздержались.Против голосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия. Среди воздержавшихся оказались Армения, Китай, Индия, Куба, Иран, Казахстан, ЮАР, Эфиопия, Вьетнам, Узбекистан, Киргизия, Пакистан и несколько других стран. Сербия и Венгрия поддержали документ.Согласно резолюции, "Генеральная Ассамблея подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН".При этом, насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир". В нем говорится, что "Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Как отмечается в документе, Генассамблея выступает за единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. От России резолюция требует немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.Кроме того, текст призывает Москву немедленно прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины, а также предостерегает от атак на "гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы". Аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится. В нем также ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ.Это уже шестая антироссийская резолюция, принятая Генассамблеей с начала спецоперации. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что условия, заложенные в выдвигаемых Киевом "мирных" инициативах, заведомо неприемлемы.Документ в отличие от резолюций Совета безопасности не носит обязательного характера.
https://ria.ru/20230223/popravka-1854058474.html
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в мире, украина, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
23:43 23.02.2023 (обновлено: 01:30 24.02.2023)
 
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о принципах мира на Украине

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 23 фев — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию голосовало 141 государство, семь выступили против, 32 воздержались.
Против голосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия. Среди воздержавшихся оказались Армения, Китай, Индия, Куба, Иран, Казахстан, ЮАР, Эфиопия, Вьетнам, Узбекистан, Киргизия, Пакистан и несколько других стран. Сербия и Венгрия поддержали документ.
Согласно резолюции, "Генеральная Ассамблея подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН".
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ООН не приняла поправку Минска к антироссийской резолюции
При этом, насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир". В нем говорится, что "Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Как отмечается в документе, Генассамблея выступает за единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. От России резолюция требует немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.
Кроме того, текст призывает Москву немедленно прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины, а также предостерегает от атак на "гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы". Аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится. В нем также ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ.
Это уже шестая антироссийская резолюция, принятая Генассамблеей с начала спецоперации. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что условия, заложенные в выдвигаемых Киевом "мирных" инициативах, заведомо неприемлемы.
Документ в отличие от резолюций Совета безопасности не носит обязательного характера.
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