https://ria.ru/20230223/oae-1853915856.html

ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России

ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России - РИА Новости, 23.02.2023

ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России

ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров РФ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T04:35

2023-02-23T04:35

2023-02-23T09:35

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров РФ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. Он отметил, что рекордно возросший уровень товарооборота между странами по итогам 2022 года "выводит Эмираты в лидеры среди арабских стран по этому показателю и позволяет им впервые войти в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России". "Российские компании рассматривают ОАЭ как удобный производственно-логистический хаб для организации экспортных поставок, осуществления импорта в Россию востребованных комплектующих, оборудования и материалов. В частности, перспективным видится создание российского промышленного кластера в свободной экономической зоне "Кизад" недалеко от Абу-Даби", - сказал Богданов. Замминистра подчеркнул, что Москва приветствует намерение эмиратского руководства выступить в качестве страны-гостя на очередном форуме в Санкт-Петербурге в июне. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>

https://ria.ru/20230220/aurus-1853255970.html

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экономика, россия, оаэ, москва, михаил богданов