https://ria.ru/20230223/oae-1853915856.html
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России - РИА Новости, 23.02.2023
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров РФ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T04:35
2023-02-23T04:35
2023-02-23T09:35
экономика
россия
оаэ
москва
михаил богданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_47ebdb22a96596c1982067ead36fa5ea.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров РФ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. Он отметил, что рекордно возросший уровень товарооборота между странами по итогам 2022 года "выводит Эмираты в лидеры среди арабских стран по этому показателю и позволяет им впервые войти в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России". "Российские компании рассматривают ОАЭ как удобный производственно-логистический хаб для организации экспортных поставок, осуществления импорта в Россию востребованных комплектующих, оборудования и материалов. В частности, перспективным видится создание российского промышленного кластера в свободной экономической зоне "Кизад" недалеко от Абу-Даби", - сказал Богданов. Замминистра подчеркнул, что Москва приветствует намерение эмиратского руководства выступить в качестве страны-гостя на очередном форуме в Санкт-Петербурге в июне. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>
https://ria.ru/20230220/aurus-1853255970.html
https://ria.ru/20230220/tovarooborot-1853141554.html
россия
оаэ
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_543b0cfc25ca3fdff0c74f40c4a28c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оаэ, москва, михаил богданов
Экономика, Россия, ОАЭ, Москва, Михаил Богданов
04:35 23.02.2023 (обновлено: 09:35 23.02.2023)
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России
Богданов: ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России