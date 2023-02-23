Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/oae-1853915856.html
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России - РИА Новости, 23.02.2023
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров РФ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T04:35
2023-02-23T09:35
экономика
россия
оаэ
москва
михаил богданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_47ebdb22a96596c1982067ead36fa5ea.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров РФ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. Он отметил, что рекордно возросший уровень товарооборота между странами по итогам 2022 года "выводит Эмираты в лидеры среди арабских стран по этому показателю и позволяет им впервые войти в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России". "Российские компании рассматривают ОАЭ как удобный производственно-логистический хаб для организации экспортных поставок, осуществления импорта в Россию востребованных комплектующих, оборудования и материалов. В частности, перспективным видится создание российского промышленного кластера в свободной экономической зоне "Кизад" недалеко от Абу-Даби", - сказал Богданов. Замминистра подчеркнул, что Москва приветствует намерение эмиратского руководства выступить в качестве страны-гостя на очередном форуме в Санкт-Петербурге в июне. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230220/aurus-1853255970.html
https://ria.ru/20230220/tovarooborot-1853141554.html
россия
оаэ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_543b0cfc25ca3fdff0c74f40c4a28c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оаэ, москва, михаил богданов
Экономика, Россия, ОАЭ, Москва, Михаил Богданов
04:35 23.02.2023 (обновлено: 09:35 23.02.2023)
 
ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России

Богданов: ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЭмират Шарджа в ОАЭ
Эмират Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Эмират Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров РФ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов.
Он отметил, что рекордно возросший уровень товарооборота между странами по итогам 2022 года "выводит Эмираты в лидеры среди арабских стран по этому показателю и позволяет им впервые войти в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России".
Презентация внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 19:02
Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года
"Российские компании рассматривают ОАЭ как удобный производственно-логистический хаб для организации экспортных поставок, осуществления импорта в Россию востребованных комплектующих, оборудования и материалов. В частности, перспективным видится создание российского промышленного кластера в свободной экономической зоне "Кизад" недалеко от Абу-Даби", - сказал Богданов.
Замминистра подчеркнул, что Москва приветствует намерение эмиратского руководства выступить в качестве страны-гостя на очередном форуме в Санкт-Петербурге в июне.
Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 13:22
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки
 
ЭкономикаРоссияОАЭМоскваМихаил Богданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала