Эксперт: в Россию после упрощения визового режима поедут бизнес-туристы
"Интурист": упрощение визового режима увеличит спрос бизнес-туристов из Китая и Индии
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Облегчение визового режима положительным образом сказывается на деловой активности и росте въездного турпотока, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".
"Уже с конца февраля в Москву и Санкт-Петербург начинают прибывать бизнес-туристы для встреч с российскими партнерами. Заявки на их обслуживание из Китая и Индии приходят ежедневно", — рассказали в компании.
Там отметили, что первая "деловая" группа из Китая заезжает в Россию 28 февраля и, помимо бизнес-программы, гости планируют посетить с экскурсией ВДНХ.
В пресс-службе туроператора также рассказали, что к сезону отпусков ожидают роста числа путешественников из Поднебесной. "В летний период в нашу страну поедут поклонники экскурсионного отдыха. Надеемся, что к этому моменту механизм по безвизовому обмену будет уже налажен", — отметили в компании.
Правительство РФ утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на шесть месяцев на основании подтверждения брони в отеле, соответствующее распоряжение 20 февраля было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.
В середине февраля вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит рассказал РИА Новости, что первая после пандемии группа китайских туристов из 34 человек прибудет в Москву 23 февраля. Гости приедут из Гуанчжоу, в программе их посещения также Санкт-Петербург.