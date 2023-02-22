https://ria.ru/20230222/vizy-1853623630.html

Эксперт: в Россию после упрощения визового режима поедут бизнес-туристы

Эксперт: в Россию после упрощения визового режима поедут бизнес-туристы - РИА Новости, 22.02.2023

Эксперт: в Россию после упрощения визового режима поедут бизнес-туристы

Облегчение визового режима положительным образом сказывается на деловой активности и росте въездного турпотока, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:06

2023-02-22T15:06

2023-02-22T15:06

туризм

туризм

новости - туризм

китай

индия

визы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99631/20/996312017_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_cebbfcbe357b124ed48f6a67dae0a8f7.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Облегчение визового режима положительным образом сказывается на деловой активности и росте въездного турпотока, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист". "Уже с конца февраля в Москву и Санкт-Петербург начинают прибывать бизнес-туристы для встреч с российскими партнерами. Заявки на их обслуживание из Китая и Индии приходят ежедневно", — рассказали в компании. Там отметили, что первая "деловая" группа из Китая заезжает в Россию 28 февраля и, помимо бизнес-программы, гости планируют посетить с экскурсией ВДНХ.В пресс-службе туроператора также рассказали, что к сезону отпусков ожидают роста числа путешественников из Поднебесной. "В летний период в нашу страну поедут поклонники экскурсионного отдыха. Надеемся, что к этому моменту механизм по безвизовому обмену будет уже налажен", — отметили в компании. Правительство РФ утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на шесть месяцев на основании подтверждения брони в отеле, соответствующее распоряжение 20 февраля было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины. В середине февраля вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит рассказал РИА Новости, что первая после пандемии группа китайских туристов из 34 человек прибудет в Москву 23 февраля. Гости приедут из Гуанчжоу, в программе их посещения также Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20230221/vizy-1853322839.html

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, индия, визы