https://ria.ru/20230221/vizy-1853322839.html
Утвержден список стран, граждане которых могут получить визу по брони отеля
Утвержден список стран, граждане которых могут получить визу по брони отеля - РИА Новости, 21.02.2023
Утвержден список стран, граждане которых могут получить визу по брони отеля
Правительство утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на основании подтверждения брони в отеле, сообщается в распоряжении на... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:36
2023-02-21T10:36
2023-02-21T10:36
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на основании подтверждения брони в отеле, сообщается в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый перечень государств, гражданам которых выдается обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в документе. В списке — Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, визы, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Визы, Отели, Гостиницы
Утвержден список стран, граждане которых могут получить визу по брони отеля
Правительство утвердило список стран, граждане которых могут получить визу по брони отеля