https://ria.ru/20230221/vizy-1853322839.html

Утвержден список стран, граждане которых могут получить визу по брони отеля

Утвержден список стран, граждане которых могут получить визу по брони отеля - РИА Новости, 21.02.2023

Утвержден список стран, граждане которых могут получить визу по брони отеля

Правительство утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на основании подтверждения брони в отеле, сообщается в распоряжении на... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:36

2023-02-21T10:36

2023-02-21T10:36

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на основании подтверждения брони в отеле, сообщается в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый перечень государств, гражданам которых выдается обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в документе. В списке — Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, визы, отели, гостиницы