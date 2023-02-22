06:28 22.02.2023 (обновлено: 08:44 22.02.2023)
Россия стала 52-й в мире по уровню роста цен в 2022 году
Россия заняла 52-е место по уровню роста цен среди всех стран мира в 2022 году
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. По итогам прошлого года Россия, где инфляция составила 11,9 процента, оказалась на 52-м месте по уровню роста цен среди всех стран мира, следует из расчетов РИА Новости.
Самую высокую инфляцию зафиксировали в Зимбабве (243,8 процента), Венесуэле (234 процента) и Ливане (122 процента). Четвертое место в этом списке занимает Аргентина (94,8 процента), а пятое — Судан (87,3 процента). Турция с 64,3 процента оказалась шестой, Шри-Ланка с 59,2 процента — седьмой. В первую десятку входят также Суринам (54,6 процента), Гана (54,1 процента) и Гаити (48,3 процента).
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Среди соседей России самые высокие темпы роста цен наблюдались в Казахстане (20,3 процента), Киргизии (14,7 процента) и Азербайджане (13,9 процента). В Белоруссии и Узбекистане инфляция также выше российской — 12,8 и 12,3 процента соответственно.
Наиболее низкой инфляция оказалась в Китае — всего 1,8 процента, а также в Омане — 1,98 процента. Единственной страной мира, где в 2022 году зафиксировали дефляцию, стал Южный Судан — там цены снизились на 11,6 процента.
Исследование проводилось РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 государств — членов ООН. В финальную выборку вошли 156 стран, по состоянию на середину февраля опубликовавших данные за 2022 год. Они представляют семь регионов мира: Азию, Африку к югу от Сахары, Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Океанию, Южную и Северную Америку.
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