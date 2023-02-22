https://ria.ru/20230222/proekt-1853722091.html

Ленобласть намерена войти в проект электронных очередей на границе

Ленобласть намерена войти в проект электронных очередей на границе - РИА Новости, 22.02.2023

Ленобласть намерена войти в проект электронных очередей на границе

Правительство Ленинградской области предложило включить пропускные пункты региона в федеральную программу, которая с осени 2023 года позволит грузовым... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:07

2023-02-22T14:07

2023-02-22T14:07

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Правительство Ленинградской области предложило включить пропускные пункты региона в федеральную программу, которая с осени 2023 года позволит грузовым автомобилям пересекать госграницу по зарезервированному времени в электронной очереди, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, с сентября 2023 года на автомобильных пунктах пропуска для проезда грузовиков будут введены электронные очереди в соответствии с изменениями в ФЗ-257 от 8 ноября 2007 года "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации". В настоящее время список пунктов пропуска через государственную границу, на которых можно будет воспользоваться сервисом предварительного резервирования времени, находится на стадии проработки. Власти Ленобласти региона предложили включить пропускные пункты в регионе в этот перечень.Как пояснили в администрации, введение электронной очереди сократит время ожидания для водителей на пунктах пропуска, существенно повысит комфорт для водителей и безопасность для всех участников движения на приграничных территориях. Такая очередь − бесплатный сервис резервирования времени пересечения государственной границы России. Забронировать время, дату и место прохождения границы можно будет на портале Госуслуг и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года. До этого услуга будет доступна на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания."Осенью 2019 года Ленинградская область обратилась в Минтранс с инициативой о запуске пилотного проекта по электронному бронированию места в электронной очереди на выезд за границу после обращений жителей. Как отмечал губернатор Александр Дрозденко, в праздничные дни и предновогоднее время, когда транзит серьезно рос, грузовые машины стояли вдоль обочин, которые не оборудованы для ожидания", - напомнили в пресс-службе.

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ленинградская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область