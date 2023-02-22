https://ria.ru/20230222/kitay-1853624105.html

Эксперты оценили спрос на авиабилеты из России в Китай

Эксперты оценили спрос на авиабилеты из России в Китай - РИА Новости, 22.02.2023

Эксперты оценили спрос на авиабилеты из России в Китай

Спрос на авиабилеты из России в Китай за последнюю неделю вырос на 70 процентов на фоне новостей о возобновлении туристических поездок между странами,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:29

2023-02-22T13:29

2023-02-22T13:29

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спрос на авиабилеты из России в Китай за последнюю неделю вырос на 70 процентов на фоне новостей о возобновлении туристических поездок между странами, рассказали РИА Новости в "Авиасейлс". Стоимость перелета из Москвы в Шанхай в феврале и марте начинается от 23 тысяч рублей, в Чэнду — от 24,7 тысячи, в Пекин — от 28,7 тысячи, в Гуанчжоу — от 28,9 тысячи рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Чэнду обойдется от 27,3 тысячи, а из Хабаровска в Харбин — от 16 тысяч рублей.РБК со ссылкой на Минэкономразвития сообщило 20 февраля, что межправительственное соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило действие после приостановки в связи с пандемией коронавируса. Как сообщила журналистам глава АТОР Майя Ломидзе, турбизнес России ждет дату возобновления отправки групп в Китай и из него. В январе в Китае возобновился прием заявлений граждан на получение паспортов для путешествий в другие страны. Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что агентства и онлайн-поставщики туруслуг с 6 февраля в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе организованные туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию.

https://ria.ru/20230221/kitay-1853361564.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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