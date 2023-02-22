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Эксперты оценили спрос на авиабилеты из России в Китай - РИА Новости, 22.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230222/kitay-1853624105.html
Эксперты оценили спрос на авиабилеты из России в Китай
Эксперты оценили спрос на авиабилеты из России в Китай - РИА Новости, 22.02.2023
Эксперты оценили спрос на авиабилеты из России в Китай
Спрос на авиабилеты из России в Китай за последнюю неделю вырос на 70 процентов на фоне новостей о возобновлении туристических поездок между странами,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:29
2023-02-22T13:29
туризм
туризм
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россия
китай
авиабилеты
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спрос на авиабилеты из России в Китай за последнюю неделю вырос на 70 процентов на фоне новостей о возобновлении туристических поездок между странами, рассказали РИА Новости в "Авиасейлс". Стоимость перелета из Москвы в Шанхай в феврале и марте начинается от 23 тысяч рублей, в Чэнду — от 24,7 тысячи, в Пекин — от 28,7 тысячи, в Гуанчжоу — от 28,9 тысячи рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Чэнду обойдется от 27,3 тысячи, а из Хабаровска в Харбин — от 16 тысяч рублей.РБК со ссылкой на Минэкономразвития сообщило 20 февраля, что межправительственное соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило действие после приостановки в связи с пандемией коронавируса. Как сообщила журналистам глава АТОР Майя Ломидзе, турбизнес России ждет дату возобновления отправки групп в Китай и из него. В январе в Китае возобновился прием заявлений граждан на получение паспортов для путешествий в другие страны. Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что агентства и онлайн-поставщики туруслуг с 6 февраля в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе организованные туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию.
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туризм, новости - туризм, россия, китай, авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Авиабилеты
13:29 22.02.2023
 
Эксперты оценили спрос на авиабилеты из России в Китай

"Авиасейлс": спрос на авиабилеты из России в Китай вырос за неделю на 70 процентов

© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Arek Rataj
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спрос на авиабилеты из России в Китай за последнюю неделю вырос на 70 процентов на фоне новостей о возобновлении туристических поездок между странами, рассказали РИА Новости в "Авиасейлс".
Стоимость перелета из Москвы в Шанхай в феврале и марте начинается от 23 тысяч рублей, в Чэнду — от 24,7 тысячи, в Пекин — от 28,7 тысячи, в Гуанчжоу — от 28,9 тысячи рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Чэнду обойдется от 27,3 тысячи, а из Хабаровска в Харбин — от 16 тысяч рублей.
РБК со ссылкой на Минэкономразвития сообщило 20 февраля, что межправительственное соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило действие после приостановки в связи с пандемией коронавируса. Как сообщила журналистам глава АТОР Майя Ломидзе, турбизнес России ждет дату возобновления отправки групп в Китай и из него.
В январе в Китае возобновился прием заявлений граждан на получение паспортов для путешествий в другие страны. Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что агентства и онлайн-поставщики туруслуг с 6 февраля в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе организованные туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию.
Пассажиры в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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