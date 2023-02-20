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Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках - РИА Новости, 20.02.2023
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Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках - РИА Новости, 20.02.2023
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19, пишет РБК со ссылкой на источники РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T00:59
2023-02-20T00:59
китай
россия
москва
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
рбк (медиагруппа)
ника
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19, пишет РБК со ссылкой на источники в МИД России и Минэкономразвития. Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и глава комитета по въездному туризму Леонид Флит сообщил РИА Новости, что первая после пандемии группа китайских туристов из 34 человек прибудет в Москву 23 февраля, гости приедут из Гуанчжоу, в программе их посещения также Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что всем туристам оформили визы, стоимость которых составляла порядка 150 долларов на человека. Флит добавил, что организацией приезда туристов занимались российский туроператор "Ника" и китайская компания GZL International Travel Service Ltd. "Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19, следует из ответов МИД России и Минэкономразвития на запрос РБК. Речь идет о документе, заключенном между правительствами Китая и России в феврале 2000 года, он позволяет организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней", - говорится в сообщении. Также представитель российского МИДа подтвердил РБК, что китайские граждане могут въезжать на территорию РФ как на основании виз, "так и в безвизовом порядке" в рамках межправительственного соглашения. Согласно данным газеты, для пропуска туристов на российскую территорию министерство культуры и туризма КНР в ближайшее время должно прислать Минэкономразвития список китайских туристических компаний, планирующих отправлять групповые туры в Россию. Также Минэкономразвития направит этот список в пограничную службу. Уточняется, что в российском ведомстве не назвали предполагаемые сроки возобновления безвизового коридора. Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. Лицам с отрицательным результатом теста более не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии.
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китай, россия, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), ника
Китай, Россия, Москва, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РБК (медиагруппа), НИКА
00:59 20.02.2023
 
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках

РБК: Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкКитайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Китайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Китайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19, пишет РБК со ссылкой на источники в МИД России и Минэкономразвития.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и глава комитета по въездному туризму Леонид Флит сообщил РИА Новости, что первая после пандемии группа китайских туристов из 34 человек прибудет в Москву 23 февраля, гости приедут из Гуанчжоу, в программе их посещения также Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что всем туристам оформили визы, стоимость которых составляла порядка 150 долларов на человека. Флит добавил, что организацией приезда туристов занимались российский туроператор "Ника" и китайская компания GZL International Travel Service Ltd.
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"Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19, следует из ответов МИД России и Минэкономразвития на запрос РБК. Речь идет о документе, заключенном между правительствами Китая и России в феврале 2000 года, он позволяет организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней", - говорится в сообщении.
Также представитель российского МИДа подтвердил РБК, что китайские граждане могут въезжать на территорию РФ как на основании виз, "так и в безвизовом порядке" в рамках межправительственного соглашения.
Согласно данным газеты, для пропуска туристов на российскую территорию министерство культуры и туризма КНР в ближайшее время должно прислать Минэкономразвития список китайских туристических компаний, планирующих отправлять групповые туры в Россию. Также Минэкономразвития направит этот список в пограничную службу. Уточняется, что в российском ведомстве не назвали предполагаемые сроки возобновления безвизового коридора.
Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. Лицам с отрицательным результатом теста более не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии.
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КитайРоссияМоскваМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РБК (медиагруппа)НИКА
 
 
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